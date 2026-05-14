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Euro hoy en México: cotización de apertura del 14 de mayo

La moneda europea ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,12 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,46% respecto al precio de cierre anterior de 20,22 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,78%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,78%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual se sitúa en 2,74%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,16%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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