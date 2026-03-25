Enviar un cóctel o un café: así funciona la nueva aplicación de citas Dion en Nueva York

Una mujer espera sola en un ambiente moderno y oscuro, con una copa de vino y su celular mostrando una aplicación de citas iluminada, reflejando la tensión de una conexión virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo fenómeno social surge en Nueva York con la llegada de Dion, una aplicación gratuita que permite enviar bebidas a desconocidos o amigos en más de 90 bares y restaurantes de la ciudad sin necesidad de mediar palabra.

El servicio fue ideado para quienes buscan conexiones tanto sentimentales como profesionales, pero prefieren evitar el contacto directo. Este modelo, impulsado ante la dificultad de regalar una botella en un cumpleaños, ya cuenta con una lista de espera de 20.000 usuarios según detalló el diario neoyorquino New York Post.

De acuerdo con cifras suministradas por Dion, el 60% de las bebidas enviadas a través de la aplicación culmina en un encuentro personal entre los usuarios, una tasa que supera por diez veces las de otros servicios digitales de conexión, según destacó el equipo de la compañía a New York Post.

La estadística revela el atractivo de la propuesta en una ciudad donde la interacción cara a cara ha sido desplazada paulatinamente por las pantallas, diferenciándose así de la experiencia en aplicaciones de citas tradicionales.

Un nuevo fenómeno social surge en Nueva York con la llegada de Dion, una aplicación gratuita que permite enviar bebidas a desconocidos o amigos en más de 90 bares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enviar un cóctel o un café: cómo funciona y a cuánto ascienden los costos

El funcionamiento de Dion no se restringe al cortejo o a encuentros casuales en bares. La app, fundada en 2024 por Revekka Palaiologou, exingeniera de software senior de Bloomberg, junto a Miltos Kambourides, responde también a quienes buscan mantener el contacto o sorprender a amistades y colegas a pesar de la distancia.

Palaiologou, entrevistada por el diario neoyorquino New York Post, explicó que la idea nació cuando intentó regalar una botella de champán a una amiga en un restaurante, pero la imposición de trámites bancarios y logísticos impidió que el presente llegara a destino.

La app, fundada en 2024 por Revekka Palaiologou, exingeniera de software senior de Bloomberg, junto a Miltos Kambourides. Foto: Instagram @diontheapp

Quienes han superado la espera para acceder —una lista incrementada únicamente por recomendación boca a boca y que ya se ha expandido a polos internacionales como Miami y Dubái— pueden utilizar Dion para enviar desde cafés de USD 3 hasta cócteles de USD 19, pagando tanto la consumición como la comisión de servicio directamente desde la aplicación.

Entre los establecimientos asociados figuran puntos reconocidos del West Village como Caffe Dante y Chez Margaux, además de Casa Cipriani en el Distrito Financiero y Fanelli Cafe de SoHo.

Más allá de la cita romántica: networking, amistad y descubrimiento gastronómico

La versatilidad de Dion para facilitar encuentros se refleja en la variedad de su audiencia. Ben Schroeder, residente en Williamsburg y propietario de una agencia de chefs privados, contó al diario neoyorquino New York Post que ha utilizado la aplicación tanto con fines románticos como de networking durante sus estancias en Nueva York y Dubái.

En ese sentido, Schroeder compartió: “Cuando alguien te envía una bebida, recibes una notificación y comienza una conversación”. A su vez, destacó la comodidad de la plataforma frente a opciones ultraexclusivas como Raya y recalcó que el tiempo es el recurso que más aprecian los usuarios frecuentes de Dion.

La versatilidad de Dion para facilitar encuentros se refleja en la variedad de su audiencia. Foto: Instagram @diontheapp

Además del flirteo, la aplicación ofrece categorías temáticas —tecnología, moda, finanzas, bienes raíces— y cada usuario aparece con fotografía, breve biografía y su bebida preferida. No hay obligación de concretar un encuentro: si el destinatario rechaza la consumición virtual, el costo regresa automáticamente al remitente, tal como aclaró la cofundadora Palaiologou a New York Post.

El análisis de especialistas resulta diverso. Natassia Miller, sexóloga certificada consultada por el diario neoyorquino New York Post, opina que las aplicaciones que devuelven la experiencia al plano físico tienen un efecto positivo: “Las apps más interesantes tratan la tecnología como una puerta de retorno a la vida real, no como sustituto”.

Sin embargo, reveló que incluir dinero en el primer contacto puede distorsionar las expectativas, especialmente para mujeres, dificultando la negociación de dinámicas de seguridad y poder.

La aplicación ofrece categorías temáticas —tecnología, moda, finanzas, bienes raíces— y cada usuario aparece con fotografía, breve biografía y su bebida preferida.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y ventajas según especialistas y usuarios

El anonimato y la posibilidad de evitar el rechazo en público son presentados como ventaja y también como motivo de cautela. Alessandra Conti, especialista en citas del portal especializado en asesoría de relaciones matchmakersinthecity.com, planteó que la ansiedad por el acercamiento ha sido una barrera incluso antes de las plataformas digitales y que Dion ofrece una alternativa para quienes temen al rechazo.

Resaltó: “Las apps que incentivan reuniones presenciales rápidas y con poca interacción previa pueden ser beneficiosas, aunque exigen precaución a quienes concretan citas a través de ellas”.

Las posibilidades de Dion se extienden más allá de lo romántico. El director creativo Drew Jessup, vecino de East Village, relató que ha utilizado la app para enviar bebidas a su pareja a distancia y para descubrir nuevos bares en Nueva York como Jac’s on Bond o Ella Funt.

Por su parte, Kaylee Chen, estudiante de NYU, aprovechó Dion para organizar pequeños encuentros de negocios y, tras su experiencia, se sumó como pasante a la empresa.

Para Revekka Palaiologou, Dion responde a la necesidad de reconectar en una sociedad atravesada por el aislamiento digital: “Vivimos en la generación más conectada, pero también la más solitaria. Todo se diluye en el ruido y el cansancio. Esto trata de reunir a las personas de una manera intencionada y real”, expresó la cofundadora a New York Post.