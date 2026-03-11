México

El servicio postal mexicano acelera entregas con nuevas rutas aéreas

El acuerdo con Mexicana de Aviación moderniza la logística y conecta más estados

Guardar
El servicio aéreo diario reduce
El servicio aéreo diario reduce la espera y se adapta a la demanda regional. FOTO: Archivo

Una reducción sustancial en los tiempos de entrega marcará el inicio de operaciones de nuevas rutas aéreas implementadas por Correos de México y Mexicana de Aviación.

Las autoridades anunciaron que, a partir de este mes de marzo, la correspondencia y paquetería enviada a Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Mérida llegará en un lapso de solo 24 horas, frente a los tres días que antes requería el traslado.

El acuerdo firmado entre ambas instituciones busca aprovechar la conectividad ya consolidada de la aerolínea, mientras moderniza la red logística del Servicio Postal Mexicano.

Esta acción responde al dinamismo económico que caracteriza a regiones como Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y Yucatán, ahora integradas como nuevos destinos aéreos.

El servicio aéreo diario reduce
El servicio aéreo diario reduce la espera y se adapta a la demanda regional. FOTO: Archivo

El crecimiento industrial y comercial en estas entidades demanda soluciones ágiles para el movimiento eficiente de mercancías y documentos.

Las pruebas para estas rutas iniciaron a comienzos de 2026, primero en el trayecto Estado de México–San José del Cabo, Baja California Sur.

Posteriormente, se replicaron en las otras tres ciudades y, según lo programado, la operación comercial comenzará en las próximas dos semanas. El lanzamiento permitirá reducir hasta un 50 % los tiempos de entrega, lo que representa una ventaja para usuarios empresariales y particulares.

Operación aérea diaria para agilizar la distribución

La logística contempla un vuelo diario de carga operado por Mexicana, que facilitará el despacho inmediato de los envíos a su destino final. Esta programación garantiza que la materia postal llegue en solo un día y responde al objetivo de consolidar un servicio de mensajería más eficiente y puntual en todo el país.

De acuerdo con datos de las instituciones, la experiencia previa en la ruta aérea con Mexicana, iniciada el año pasado en Tijuana, ha confirmado la viabilidad de este esquema. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, se movilizaron 45 mil 594 piezas, superando 302 mil kilogramos en peso total, lo que evidencia el volumen y la demanda del servicio.

Expansión nacional y modernización logística

La meta planteada es continuar el crecimiento conforme la aerolínea extienda su red de carga, integrando nuevas regiones y fortaleciendo la distribución a nivel nacional. El convenio ha permitido que en Tijuana se mejore notablemente la agilidad en la entrega, estableciendo un modelo replicable en otras zonas del país.

La alianza entre Correos de México y Mexicana de Aviación representa un avance hacia un sistema logístico más competitivo, que responde a las necesidades de los sectores productivos y de la ciudadanía. Se prevé que, a lo largo del año, los beneficios de esta colaboración se extiendan a más destinos, consolidando la transformación del servicio postal.

El nuevo esquema no solo incrementa la rapidez, sino que también eleva los estándares de eficiencia y oportunidad, en línea con la demanda de regiones en expansión económica. Con el acuerdo vigente, ambas instituciones refuerzan su compromiso por brindar soluciones logísticas modernas y adaptadas a la dinámica actual del país.

Temas Relacionados

Correos de MéxicoMexicana de AviaciónLogística NacionalRutas Aéreas

Más Noticias

Glucomanano: el suplemento hecho a partir de una hierba adelgazante y que destaca por su poder saciante

Una fibra asiática está llamando la atención por su capacidad para brindar saciedad por más tiempo y facilitar los cambios de hábitos al comer

Glucomanano: el suplemento hecho a

Chivas vs América Femenil EN VIVO: ninguno de los dos equipos pudo romper la igualada en la primera mitad, manteniendo el 0-0

El Estadio Akron es la sede del esperado Clásico Nacional entre el Rebaño Sagrado y las Águilas en la Jornada 10

Chivas vs América Femenil EN

Alexander Villatoro, alias “El Quichi”, se declaró culpable de explotar mexicanos en campos agrícolas de EEUU

Las autoridades estadounidenses señalan que afectó a trabajadores mexicanos en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte

Alexander Villatoro, alias “El Quichi”,

Con votos en contra del Verde y PT, Morena saca adelante la reforma electoral en comisiones

Este miércoles 11 de marzo la propuesta de Claudia Sheinbaum llegará al Pleno de la Cámara de Diputados

Con votos en contra del

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 10 de marzo: sigue los reportes en vivo

Las vialidades del Valle de México son utilizadas para protestas

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a siete presuntos miembros

Detienen a siete presuntos miembros del CJNG y liberan a una persona en Chimalhuacán, Edomex

Los Ántrax del Cártel de Sinaloa serían los pioneros de la narcopropaganda en México, señala experto

Grecia Quiroz se reunió con Harfuch para hablar de seguridad en Uruapan y exigir avances en el caso de Carlos Manzo

Marina detiene en Puebla a “El Charro”, presunto operador de la Familia Michoacana

Lo cazó mientras paseaba a su perro: así mató “El Chiwas” al exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

ENTRETENIMIENTO

¿Cuál es la frase por

¿Cuál es la frase por la que acusan a Christian Nodal de plagio en “Incompatibles”, su nueva canción?

Bruno Mars en el Estadio GNP Seguros: esto cuestan los boletos para sus shows en CDMX

Luis Carlos Origel sorprende con tatuaje en honor a Andrea Legarreta, su novia, en el programa Hoy

Christopher Lloyd, estrella de Volver al Futuro, estará en México para la CCXP 2026

Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

DEPORTES

Chivas vs América Femenil EN

Chivas vs América Femenil EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido pendiente del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil

Luis Malagón sale lesionado en el América vs Philadelphia y peligra el Mundial 2026

Memo Ochoa y Álvaro Fidalgo serían las novedades del Tri para enfrentar a Portugal en el Estadio Azteca

Cuál es el sueldo del Pollo Briseño, futbolista que intenta conquistar a la periodista Miroslava Montemayor

Dinamarca vs Macedonia: ¿cuándo se jugará el repechaje europeo para definir al último rival de México en el Mundial 2026?