El servicio postal mexicano acelera entregas con nuevas rutas aéreas

El servicio aéreo diario reduce la espera y se adapta a la demanda regional. FOTO: Archivo

Una reducción sustancial en los tiempos de entrega marcará el inicio de operaciones de nuevas rutas aéreas implementadas por Correos de México y Mexicana de Aviación.

Las autoridades anunciaron que, a partir de este mes de marzo, la correspondencia y paquetería enviada a Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Mérida llegará en un lapso de solo 24 horas, frente a los tres días que antes requería el traslado.

El acuerdo firmado entre ambas instituciones busca aprovechar la conectividad ya consolidada de la aerolínea, mientras moderniza la red logística del Servicio Postal Mexicano.

Esta acción responde al dinamismo económico que caracteriza a regiones como Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y Yucatán, ahora integradas como nuevos destinos aéreos.

El servicio aéreo diario reduce la espera y se adapta a la demanda regional. FOTO: Archivo

El crecimiento industrial y comercial en estas entidades demanda soluciones ágiles para el movimiento eficiente de mercancías y documentos.

Las pruebas para estas rutas iniciaron a comienzos de 2026, primero en el trayecto Estado de México–San José del Cabo, Baja California Sur.

Posteriormente, se replicaron en las otras tres ciudades y, según lo programado, la operación comercial comenzará en las próximas dos semanas. El lanzamiento permitirá reducir hasta un 50 % los tiempos de entrega, lo que representa una ventaja para usuarios empresariales y particulares.

Operación aérea diaria para agilizar la distribución

La logística contempla un vuelo diario de carga operado por Mexicana, que facilitará el despacho inmediato de los envíos a su destino final. Esta programación garantiza que la materia postal llegue en solo un día y responde al objetivo de consolidar un servicio de mensajería más eficiente y puntual en todo el país.

De acuerdo con datos de las instituciones, la experiencia previa en la ruta aérea con Mexicana, iniciada el año pasado en Tijuana, ha confirmado la viabilidad de este esquema. Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, se movilizaron 45 mil 594 piezas, superando 302 mil kilogramos en peso total, lo que evidencia el volumen y la demanda del servicio.

Expansión nacional y modernización logística

La meta planteada es continuar el crecimiento conforme la aerolínea extienda su red de carga, integrando nuevas regiones y fortaleciendo la distribución a nivel nacional. El convenio ha permitido que en Tijuana se mejore notablemente la agilidad en la entrega, estableciendo un modelo replicable en otras zonas del país.

La alianza entre Correos de México y Mexicana de Aviación representa un avance hacia un sistema logístico más competitivo, que responde a las necesidades de los sectores productivos y de la ciudadanía. Se prevé que, a lo largo del año, los beneficios de esta colaboración se extiendan a más destinos, consolidando la transformación del servicio postal.

El nuevo esquema no solo incrementa la rapidez, sino que también eleva los estándares de eficiencia y oportunidad, en línea con la demanda de regiones en expansión económica. Con el acuerdo vigente, ambas instituciones refuerzan su compromiso por brindar soluciones logísticas modernas y adaptadas a la dinámica actual del país.