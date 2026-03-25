México

“Una fuerza diferente”: Camila Fernández habla del impacto de ser la voz de una mujer en una dinastía tan importante en México

La famosa dupla de hermanos Fernández compartió su felicidad por representar con fuerza el apellido familiar

Guardar
Camila Fernández, con cabello largo oscuro y detalles trenzados, sonríe a la cámara mientras forma un corazón con las manos frente a un micrófono morado y luces de escenario
Camila Fernández forma un corazón con sus manos durante el debut de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales", donde comparte escenario con Alex Fernández y otras personalidades. (Instagram: @camifdzoficial)

Camila y Alex Fernández acapararon la atención del público la noche del 22 de marzo durante el debut de la nueva temporada de Juego de Voces, que esta ocasión se realiza bajo el lema “Hermanos y Rivales”.

Además de los integrantes de la dinastía Fernández, también forman parte del proyecto personalidades como: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Walo Silvas, Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma y Esteban Silvas.

Escenario de TV vibrante de Juego de Voces, con luces moradas y naranjas. Presenta dos secciones con instrumentos, sillas para concursantes y una pantalla central
Juego de Voces: Hermanos y Rivales divide a los artistas en dos equipos enfrentando retos y juegos musicales cada semana. (Instagram: @juegodevocesof y @univision)

El impacto de ser la voz de una mujer en la dinastía Fernández

Tras el éxito que lograron durante la primera noche, Camila Fernández, quien también ha participado en programas como MasterChef Celebrity, se sinceró con Despierta América sobre el impacto que tiene su voz en la dinastía, pues es la única mujer.

“Estoy feliz de representar nuestro apellido con fuerza, y más siendo yo mujer, con una fuerza diferente. Me encanta ser la voz de la mujer del apellido Fernández en la música de mariachi, y ahora pues me van a escuchar en otros géneros que también está diferente, está lindo”, expresó.

De igual forma, aseguró que aunque el público la conoce por sus interpretaciones en regional mexicano y pop, su participación en el programa les permitirá ser parte de sus nuevas facetas en la música.

“Yo no tengo miedo a nada y que la gente escuche más esta faceta de nosotros diferente siento que va a ser algo muy divertido”, concluyó.

Cinco artistas sonrientes posan juntos en un set de televisión con iluminación morada; dos mujeres y tres hombres mirando a cámara
Camila Fernández, junto a Jorge y Ernesto D'Alessio y Mayte Lascurain, celebran el debut de la nueva temporada de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales". (Instagram: @camifdzoficial)

Alex Fernández entusiasmado por compartir con más artistas

Además de la joven intérprete, Alex Fernández compartió su perspectiva ante su participación en Juego de Voces 2026, donde tiene la oportunidad de compartir con su hermana y más artistas de géneros diversos.

“Voces muy diferentes, géneros muy diferentes, todo un poco muy mezclado, desde lo muy pop hasta la banda”, expresó.

Y agregó: “Seguramente vamos a aprender mucho de unos y otros, nos tendremos que ayudar, yo también en lo que pueda aportar porque al final es un equipo. Tenemos que ganar”.

Grupo de cantantes masculinos y femeninos en un escenario oscuro con luces brillantes azules y moradas. El logo "Juego de Voces" está al fondo. Un baterista se ve en pantalla superior
Camila y Alex Fernández, junto a un elenco de estrellas como Ernesto D’Alessio e Isabel Lascurain, debutaron en la nueva temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales el 22 de marzo. (Instagram: @camifdzoficial)

Juego de Voces 2026: todo lo que debes saber sobre la nueva temporada

  • Nombre de la temporada: Juego de Voces: Hermanos y Rivales (tercera temporada)
  • Horario y canales: 21:00 horas por Canal de las Estrellas y 20:00 horas en Univision
  • Conducción: Angélica Vale (principal) y Ricardo Margaleff (co-conductor)
  • Formato: Competencia entre parejas de hermanos famosos de la música latina, divididos en dos equipos. No se permite que los hermanos canten juntos, lo que genera confrontación directa durante 8 programas semanales.
  • Equipos y participantes confirmados:

Equipo Favoritos: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández, Walo Silvas

Equipo Consentidos: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández, Esteban Silvas

  • Dinámica: Los participantes enfrentan retos y juegos musicales, interpretando éxitos propios y clásicos del repertorio latino.
  • Novedades: El eje principal es la fraternidad, impidiendo que los hermanos actúen juntos, lo que añade tensión y novedad.

Temas Relacionados

Camila FernándezAlex FernándezJuego de Voces 2026Hermanos y RivalesTelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Este sería el motivo por el que Anthony Martial fue separado del plantel con Monterrey

La directiva de Rayados habría notificado al delantero francés que entrenará por separado luego de que mostrara inconformidad por no ser titular

Este sería el motivo por el que Anthony Martial fue separado del plantel con Monterrey

Reunión de estrellas: Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Aracely Arámbula y Galilea Montijo estarán en nuevas producciones de ViX

De “Yo no creo en los hombres” a “Mujeres asesinas” forman parte de la nueva oferta en la plataforma

Reunión de estrellas: Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Aracely Arámbula y Galilea Montijo estarán en nuevas producciones de ViX

Por qué la supercomputadora MareNostrum será clave para los pronósticos del clima en México

El procesamiento avanzado de millones de registros acelera la planeación territorial y beneficia sectores como agricultura e inteligencia artificial

Por qué la supercomputadora MareNostrum será clave para los pronósticos del clima en México

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

El arresto fue realizado mediante una orden de cateo, efectuada por la Fiscalía General del Estado

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Pensión Bienestar 2026: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de marzo

Adultos mayores de 65 años y más inscritos en este programa social han recibido de manera gradual la dispersión del segundo bimestre de este año

Pensión Bienestar 2026: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de marzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Detienen a ocho sujetos tras revisar anexos irregulares en Edomex donde reclutaban y obligaban a vender droga a internos

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Cuánto tiempo podría pasar en prisión el adolescente de Michoacán que mató a dos maestras

ENTRETENIMIENTO

Reunión de estrellas: Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Aracely Arámbula y Galilea Montijo estarán en nuevas producciones de ViX

Reunión de estrellas: Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Aracely Arámbula y Galilea Montijo estarán en nuevas producciones de ViX

“Una fuerza diferente”: Camilia Fernández habla del impacto de ser la voz de una mujer en una dinastía tan importante en México

Pobre Estúpida: tras años de rivalidad, María Daniela y su Sonido Lásser anuncia canción con Denisse de Belanova

Estos son los precios de los boletos para el concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte

Sam Smith en el Auditorio Nacional de la CDMX: precios oficiales, fechas, venta y preventa de boletos

DEPORTES

Este sería el motivo por el que Anthony Martial fue separado del plantel con Monterrey

Este sería el motivo por el que Anthony Martial fue separado del plantel con Monterrey

A tres días de la reinauguración del Estadio Ciudad de México, estas son las mejoras alrededor del Azteca

Tigres anuncia a Carlos Emilio González como nuevo presidente

Julio “El Profe” Ibáñez, periodista de TUDN, queda en libertad tras arresto en Sudáfrica

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE