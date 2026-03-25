“Una fuerza diferente”: Camila Fernández habla del impacto de ser la voz de una mujer en una dinastía tan importante en México

Camila Fernández forma un corazón con sus manos durante el debut de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales", donde comparte escenario con Alex Fernández y otras personalidades. (Instagram: @camifdzoficial)

Camila y Alex Fernández acapararon la atención del público la noche del 22 de marzo durante el debut de la nueva temporada de Juego de Voces, que esta ocasión se realiza bajo el lema “Hermanos y Rivales”.

Además de los integrantes de la dinastía Fernández, también forman parte del proyecto personalidades como: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Walo Silvas, Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma y Esteban Silvas.

Juego de Voces: Hermanos y Rivales divide a los artistas en dos equipos enfrentando retos y juegos musicales cada semana. (Instagram: @juegodevocesof y @univision)

El impacto de ser la voz de una mujer en la dinastía Fernández

Tras el éxito que lograron durante la primera noche, Camila Fernández, quien también ha participado en programas como MasterChef Celebrity, se sinceró con Despierta América sobre el impacto que tiene su voz en la dinastía, pues es la única mujer.

“Estoy feliz de representar nuestro apellido con fuerza, y más siendo yo mujer, con una fuerza diferente. Me encanta ser la voz de la mujer del apellido Fernández en la música de mariachi, y ahora pues me van a escuchar en otros géneros que también está diferente, está lindo”, expresó.

De igual forma, aseguró que aunque el público la conoce por sus interpretaciones en regional mexicano y pop, su participación en el programa les permitirá ser parte de sus nuevas facetas en la música.

“Yo no tengo miedo a nada y que la gente escuche más esta faceta de nosotros diferente siento que va a ser algo muy divertido”, concluyó.

Camila Fernández, junto a Jorge y Ernesto D'Alessio y Mayte Lascurain, celebran el debut de la nueva temporada de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales". (Instagram: @camifdzoficial)

Alex Fernández entusiasmado por compartir con más artistas

Además de la joven intérprete, Alex Fernández compartió su perspectiva ante su participación en Juego de Voces 2026, donde tiene la oportunidad de compartir con su hermana y más artistas de géneros diversos.

“Voces muy diferentes, géneros muy diferentes, todo un poco muy mezclado, desde lo muy pop hasta la banda”, expresó.

Y agregó: “Seguramente vamos a aprender mucho de unos y otros, nos tendremos que ayudar, yo también en lo que pueda aportar porque al final es un equipo. Tenemos que ganar”.

Camila y Alex Fernández, junto a un elenco de estrellas como Ernesto D’Alessio e Isabel Lascurain, debutaron en la nueva temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales el 22 de marzo. (Instagram: @camifdzoficial)

Juego de Voces 2026: todo lo que debes saber sobre la nueva temporada

Nombre de la temporada: Juego de Voces: Hermanos y Rivales (tercera temporada)

Horario y canales: 21:00 horas por Canal de las Estrellas y 20:00 horas en Univision

Conducción: Angélica Vale (principal) y Ricardo Margaleff (co-conductor)

Formato: Competencia entre parejas de hermanos famosos de la música latina, divididos en dos equipos. No se permite que los hermanos canten juntos, lo que genera confrontación directa durante 8 programas semanales.

Equipos y participantes confirmados:

Equipo Favoritos: Ernesto D’Alessio, Isabel Lascurain, Raúl Roma, Alex Fernández, Walo Silvas

Equipo Consentidos: Jorge D’Alessio, Mayte Lascurain, José Luis Roma, Camila Fernández, Esteban Silvas

Dinámica: Los participantes enfrentan retos y juegos musicales, interpretando éxitos propios y clásicos del repertorio latino.

Novedades: El eje principal es la fraternidad, impidiendo que los hermanos actúen juntos, lo que añade tensión y novedad.