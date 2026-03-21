Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

Angélica Vale y Ricardo Margaleff, junto al elenco de la tercera temporada de Juego de Voces, posan en el escenario antes del esperado estreno de "Hermanos y Rivales" el 22 de marzo. (Instagram: @juegodevocesof y @univision)

La tercera temporada de Juego de Voces, bajo el lema “Hermanos y Rivales”, pondrá a prueba a parejas de hermanos famosos en la música latina, quienes competirán en equipos opuestos.

El debut está programado para el domingo 22 de marzo, a las 21:00 horas por el Canal de las Estrellas y a las 20:00 horas en Univision. Angélica Vale se mantiene como figura central de la conducción, acompañada por Ricardo Margaleff como co-conductor.

En esta ocasión, el formato renovado apuesta por la confrontación directa entre familiares durante ocho programas semanales, cada uno diseñado para profundizar en la dinámica entre hermanos y en su versatilidad artística.

El vibrante escenario de Juego de Voces, preparado para la tercera temporada "Hermanos y Rivales", presenta dos secciones destacadas con instrumentación y un área central para los concursantes. (Instagram: @juegodevocesof y @univision)

Equipos y participantes: familias musicales en competencia

La selección de concursantes destaca por reunir a figuras con trayectorias sólidas y a exponentes de dinastías consagradas. Los equipos presentan la siguiente formación:

Equipo Favoritos:

Ernesto D’Alessio

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Alex Fernández

Walo Silvas

Equipo Consentidos:

Jorge D’Alessio

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Camila Fernández

Esteban Silvas

Las alineaciones agrupan a intérpretes con experiencia en balada, pop, regional mexicano y música romántica. Entre ellos, figuran miembros de agrupaciones reconocidas y solistas con proyectos propios.

Los participantes de "Juego de Voces: Hermanos y Rivales" posan sonrientes previo al estreno de la tercera temporada, que promete emocionantes duelos musicales. (Instagram: @juegodevocesof y @univision)

Dinámica del programa y novedades de la temporada

La premisa central de “Hermanos y Rivales” impide que los hermanos canten juntos, lo que intensifica la rivalidad y el suspenso. Cada emisión propone retos artísticos y juegos que buscan exponer tanto el talento individual como la capacidad de adaptación de los participantes.

De acuerdo con Univision, los concursantes deberán interpretar éxitos propios y clásicos del repertorio latino mientras tratan de conquistar tanto al público como al jurado.

En las temporadas previas, el programa exploró otras relaciones familiares, como padres e hijos o figuras consagradas frente a nuevos talentos. Esta vez, la fraternidad se convierte en el eje emocional del show, prometiendo momentos de colaboración, pero también de enfrentamiento directo en el escenario.

El formato original de TelevisaUnivision ha sido valorado por exhibir a celebridades fuera de su rutina habitual, invitándolas a improvisar y a enfrentarse con cercanos en desafíos inesperados. Además, la continuidad de Angélica Vale y Ricardo Margaleff en la conducción refuerza el sello de cercanía y espontaneidad.

Angélica Vale y Ricardo Margaleff, junto a los participantes, en la presentación de la tercera temporada de Juego de Voces, "Hermanos y Rivales", que se estrena el 22 de marzo por Canal de las Estrellas y Univision. (Instagram: @juegodevocesof y @univision)

Expectativas: música, emociones y reconciliación

La emisión promete que cada reto resalte el talento individual, pero también la historia compartida por los hermanos. El ciclo abarcará ocho domingos de duelos musicales, donde la variedad de estilos y la interacción entre hermanos garantizarán momentos memorables.

El hecho de no permitir que los familiares actúen juntos añade un elemento de tensión y novedad, consolidando a “Hermanos y Rivales” como una apuesta fuerte de TelevisaUnivision para el entretenimiento.

En síntesis, la nueva edición de Juego de Voces propone una temporada en la que la música, la competencia y las emociones familiares se entrelazan.