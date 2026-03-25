México

SEP lamenta asesinato de dos maestras en Michoacán tras ataque de alumno de 15 años

El estudiante, identificado como hijastro de un marino, ingresó con un fusil AR-15 y disparó a las profesoras; previamente había publicado un video con el arma en redes sociales

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La SEP lamentó los hechos
La SEP lamentó los hechos ocurridos en el Colegio Antón Marenko. (Redes sociales/Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el asesinato de dos maestras en una preparatoria privada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras un ataque perpetrado por un estudiante de 15 años que ingresó armado al plantel.

Mediante un comunicado compartido la noche de este martes 24 de marzo, la dependencia federal manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad estudiantil y docente, reiterando su compromiso de fortalecer la seguridad y la formación socioemocional en las escuelas.

“Con estrategias preventivas y atención a la formación socioemocional buscamos hacer de las escuelas espacios de paz”, subrayó la institución a cargo de Mario Delgado.

La SEP condenó el ataque
La SEP condenó el ataque armado en una escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejó dos profesoras sin vida. (SEP)

La institución también hizo un llamado a estudiantes, docentes, directivos, trabajadores y familias para sumar esfuerzos y evitar hechos similares.

“Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todas y todos”, concluyó.

Así fue el ataque en el Colegio Antón Makarenko

El ataque ocurrió en el Colegio Antón Makarenko, alrededor de las 07:30 horas de este martes. Un adolescente de 15 años ingresó al plantel portando un fusil semiautomático AR-15 y disparó contra dos profesoras en el área de recepción. Las víctimas, identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, de 36 y 37 años, fallecieron en el sitio por heridas de arma de fuego.

La policía estatal y municipal acudió tras los reportes de disparos. Los propios alumnos y personal del plantel lograron detener al atacante y lo amarraron con lazos mientras arribaban los agentes, quienes finalmente lo esposaron y aseguraron el arma utilizada, así como un cargador con más de 40 cartuchos útiles.

La fachada principal de la
La fachada principal de la Preparatoria Antón Makarenko, institución que fue escenario de un trágico tiroteo donde un alumno disparó y asesinó a profesoras. ((Facebook/Anton.Makarenko.lzc))

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán abrió una carpeta de investigación por la vulneración de los derechos en el ámbito educativo y activó acciones de acompañamiento para las familias de las víctimas. El organismo reiteró el apoyo institucional y la vigilancia del debido proceso.

El doble asesinato ocurrido en Michoacán se suma a una serie de episodios de violencia en centros escolares del país. En años recientes se han registrado ataques similares: en 2025, un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur en Ciudad de México mató a un compañero e hirió a un trabajador, mientras que en 2020 un niño de 11 años disparó contra su maestra en una escuela de Torreón. Otro caso se registró en Monterrey en 2017, cuando un adolescente atacó a compañeros y a una profesora, antes de quitarse la vida.

¿Qué se sabe del atacante?

La preparatoria está ubicada sobre
La preparatoria está ubicada sobre la calle Francisco Villa en el municipio de Lázaro Cárdenas. Crédito: Redes Sociales

Una de las primeras declaraciones que hizo el adolescente detenido es que es hijastro de un marino y, según fuentes policiales y oficiales, actuó solo.

Horas previas al ataque, publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece posando frente a un espejo con el fusil AR-15 que empleó en el crimen. En otras publicaciones de ese perfil también se difundieron mensajes vinculados al movimiento “incel”, una comunidad digital conocida por discursos misóginos y antifeministas.

La fiscalía estatal revisa el celular y las redes sociales del menor para investigar posibles conexiones con amenazas previas o influencias externas. Hace pocos meses, en la misma localidad, un estudiante de secundaria había publicado un video en el que amenazaba con atacar a docentes, aunque hasta el momento las autoridades no han vinculado ambos casos.

Ante los rumores de los motivos que habrían motivado la agresión, la institución educativa aclaró que el alumno no había sido expulsado, no tenía problemas de colegiaturas ni de conducta interna y que ese día no se presentó a clases, sino que ingresó directamente al área donde cometió el ataque.

Condolencias y reacciones de la comunidad

Ella es Tatiana Madrigal Bedolla,
Ella es Tatiana Madrigal Bedolla, una de las profesoras que fue asesinada en la Preparatoria Makarenko ((Facebook/Anton.Makarenko.lzc))

Diversos sectores de la sociedad se han sumado al duelo y la exigencia de justicia tras el asesinato de las maestras en Lázaro Cárdenas.

La diputada Fanny Arreola Pichardo lamentó la muerte de las docentes y resaltó la urgencia de trabajar en la construcción de sociedades seguras y en paz.

“Lamentamos inmensamente el fallecimiento de las docentes de la Preparatoria Makárenko: María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla. Nos unimos a la profunda pena que embarga su familia y seres queridos, en medio de este dolor esperemos encuentren consuelo. Expresamos nuestras más sentidas condolencias. Descanse en paz.”

La docente María del Rosario
La docente María del Rosario Sagrero Chávez también fue víctima del trágico tiroteo escolar ((Facebook/Anton.Makarenko.lzc))

La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Rosalinda Savala, se unió al dolor de la comunidad y remarcó el legado de las maestras:

“Hoy Lázaro Cárdenas está de luto. Lamento profundamente el fallecimiento de las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, una noticia que llena de tristeza a toda nuestra comunidad. Me uno con respeto y cariño al dolor de sus familias, amigos, alumnos y compañeros docentes. Su vocación y su entrega quedarán siempre en la memoria de quienes aprendieron de ellas. Que Dios les dé fortaleza a sus seres queridos en este momento tan difícil. Descansen en paz.”

La página de Facebook La Iguana Costeña de LZC las reconoció como “verdaderas heroínas”, subrayando que su acción evitó una tragedia mayor: “Su legado vivirá siempre en la memoria de quienes fueron testigos de su entrega y en cada vida que lograron salvar.”

Por su parte, docentes en X han destacado los retos cotidianos de la docencia y el luto que embarga al magisterio: “Ellas como yo seguramente salieron de casa pensando qué estrategia de enseñanza utilizarían para mantener la concentración de sus alumnos, cómo enfrentar a un padre de familia apático o a un directivo que ni idea tiene de lo que lidiamos a diario. El magisterio de luto”, se lee en uno de los mensajes.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El Colegio Antón Makarenko pidió actuar con responsabilidad y respeto para los familiares de las víctimas y toda la comunidad educativa, solicitando evitar la difusión de rumores o juicios precipitados en redes sociales y recordando que “hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia, de nuestro día a día y de la esencia que nos une como familia educativa”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La titular de la Secretaría de Educación estatal, Gabriela Molina Aguilar, expresó su solidaridad con los familiares y la comunidad educativa en un mensaje en redes sociales, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que el Ejecutivo local se coordina con la fiscalía para garantizar el acceso a la justicia.

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