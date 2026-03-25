Por qué la SEP adelantó el inicio de vacaciones de Semana Santa 2026

La SEP anunció que las vacaciones de Semana Santa se adelantarán. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las vacaciones de Semana Santa se adelantaron para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria este 2026.

Originalmente y de manera oficial, el periodo de asueto comenzaría este lunes 30 de marzo, fecha en que alumnas y alumnos de nivel básico en el país ya no acudirían a los planteles escolares para comenzar con el periodo vacacional.

Pero todo parece indicar que será antes cuando estudiantes de preescolar, primaria y secundaria empezarán el periodo de asueto de dos semanas por las vacaciones de Semana Santa.

Cabe indicar que el último día de vacaciones de manera oficial será el viernes 10 de abril y alumnas, alumnos, así como personal docente, administrativo y directivo retornarán a clases en los respectivos planteles el lunes 13 del siguiente mes.

Diputada panista cuestiona estrategia de "atender las causas" del Gobierno Federal Crédito: YT/SenadoresPANTV

La SEP indicó que las vacaciones de Semana Santa iniciarán este viernes 27 de marzo, siendo el jueves 26 -un día anterior- la última fecha en que los estudiantes se presentarán antes del periodo vacacional de Semana Santa.

La dependencia del Gobierno de México explicó las razones por las que se adelantaron las vacaciones de Semana Santa y desde el viernes 27 de marzo ya no habrá clases.

¿Por qué se adelantaron las vacaciones de Semana Santa de la SEP este 2026?

La SEP explicó las razones por las que se adelantaron las vacaciones de Semana Santa este 2026 y ya no iniciarán el lunes 30 de marzo, como originalmente se tenía programado, sino tres días antes, es decir, el viernes 27 del presente mes.

La razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se realizará este viernes 27 de marzo.

Por lo tanto, el último día en que alumnas y alumnos deben presentarse a clases será el jueves 26 de marzo.

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) será la razón por las que será adelantado el periodo vacacional de Semana Santa. Crédito: Cuartoscuro.

Asimismo, el inicio de vacaciones será el viernes 27 de marzo y durará hasta el 10 de abril, de acuerdo a lo notificado por la SEP y su calendario oficial de pagos.

En conclusión, la razón por la que las vacaciones de Semana Santa iniciarán antes será por la junta de CTE, que se realiza a finales de cada mes.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE es una instancia fundamental para la gestión y mejora de las escuelas de educación básica en México.

Estas reuniones periódicas reúnen a directivos, docentes y personal de apoyo para reflexionar y tomar decisiones orientadas al fortalecimiento de los procesos educativos.

Durante la junta de CTE, se abordan diversos temas relevantes para la comunidad escolar, entre ellos:

Análisis del avance académico de los estudiantes

Identificación de retos y áreas de oportunidad en la enseñanza

Diseño de estrategias para mejorar los aprendizajes

Revisión y ajuste de planes de acción

Compartir experiencias y buenas prácticas docentes

Atención a necesidades específicas de la comunidad escolar

Estas reuniones periódicas reúnen a directivos, docentes y personal de apoyo para reflexionar y tomar decisiones orientadas al fortalecimiento de los procesos educativos. Crédito: Cuartoscuro.

Las conclusiones y acuerdos de cada junta buscan elevar la calidad educativa, promoviendo una gestión participativa y colaborativa alineada con las políticas nacionales y estatales.