Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, dice “no tener información” sobre captura de Gerardo Mérida Sánchez

Designan a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa (Redes Sociales)

“No tengo información sobre eso, no nos han informado ni tampoco tengo conocimiento”, así respondió la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, ante cuestionamientos de la prensa este 15 de mayo, luego de que se diera a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades estadounidenses, a quien acusan de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ante la insistencia de periodistas, la sustituta de Rubén Rocha Moya comentó, “no he traído mi teléfono en el transcurso de la mañana... Estuvimos con esos temas... Seguramente gobierno federal estará informando en segundo”.

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Cabe destacar que la tarde de este viernes, medios de corte nacional han reportado que el secretario de Finanzas del gobernador con licencia, Enrique Díaz, habría sido detenido en un consulado de Estados Unidos en Europa. Información que Bonilla no desmintió e indicó que “las autoridades competentes les van a informar sobre esos temas”.

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