De las aulas al mar: premian a dos maestros de la tercera edad que convirtieron sus memorias en literatura

Manuel Reyes Morales, maestro de música de Chetumal, y Martha Nohemí Caraveo Pacheco, docente y escritora de Campeche, obtuvieron el primer lugar del XVIII Concurso Nacional Literario “Memorias de La Vejez y la Mar”. Crédito: Semar

La Secretaría de Marina premió a los ganadores del XVIII Concurso Nacional Literario “Memorias de La Vejez y la Mar” 2026 en una ceremonia celebrada en el Salón Candiles de su edificio sede en la Ciudad de México. Entre los galardonados con el primer lugar destacaron dos maestros: Manuel Reyes Morales, de Quintana Roo, y Martha Nohemí Caraveo Pacheco, de Campeche.

El certamen reunió a 540 adultos mayores de 60 años en adelante, quienes enviaron relatos originales sobre el mar y la conciencia ecológica marítima durante la convocatoria abierta del 2 de febrero al 23 de marzo de 2026. El objetivo fue motivar a ese sector de la población para que expresara su percepción del mar y fomentara el interés por las actividades marítimas y navales.

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La ceremonia y sus protagonistas

El acto lo presidió el almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina, en representación del secretario y Alto Mando de la Armada de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles. Autoridades navales y civiles acompañaron la entrega de reconocimientos.

Los ganadores recibieron un viaje a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, además de un paquete de souvenirs. Durante su estancia en el puerto veracruzano visitaron la Heroica Escuela Naval Militar y el Museo Naval México, y realizaron un recorrido a bordo de la réplica de la Goleta Iguala.

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La Marina premió a 540 adultos mayores que escribieron sobre el mar y la conciencia ecológica. Crédito: SEMAR

En representación de todos los premiados, Margarita Susano Parra, ganadora del estado de Tlaxcala, tomó la palabra. Agradeció a nombre de participantes llegados desde Baja California hasta Yucatán, de Sonora hasta Chiapas, con la convicción de que “la vida también se honra contándola”.

Susano Parra sintetizó el espíritu del certamen en una sola imagen: “El mar y la vejez se parecen: a veces son bravos, a veces calmados, pero siempre inmensos”. Subrayó que el concurso les recordó que todavía tenían historias que compartir y patria que construir.

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“La Marina se construye también desde la memoria colectiva”: Almirante

Barradas Cobos afirmó que “cada memoria escrita representa mucho más que una narración personal” y la definió como “la voz de generaciones que han visto a nuestro querido México a través de los años”. Señaló que esas generaciones conocen el valor del esfuerzo, de la palabra cumplida y del amor por el mar que une a México como nación.

El almirante subrayó que el concurso posee un doble significado para la institución: humano, porque reconoce el talento y la experiencia de los adultos mayores, y estratégico, porque fortalece la conciencia nacional sobre el valor del mar. Recordó que México es una nación marítima cuyos mares delimitan fronteras, conectan regiones, sostienen economías y resguardan recursos naturales esenciales para la soberanía.

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La Marina premió a 540 adultos mayores que escribieron sobre el mar y la conciencia ecológica. Crédito: SEMAR

Barradas Cobos fue enfático al señalar que “una marina moderna no solamente se construye con buques, operaciones y tecnología”, sino también con identidad nacional, memoria colectiva y vínculos con la sociedad. Con esa premisa, definió el certamen como parte permanente de la tarea de la Armada de México.

Dirigiéndose a cada participante que tomó la pluma, el subsecretario afirmó que “atreverse a escribir también es navegar, es adentrarse en mares de memoria, reencontrarse con emociones, volver sobre antiguas rutas”. Concluyó con el deseo de que la Marina permaneciera “en un pequeño espacio de sus recuerdos y de su cariño”.

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Los ganadores de primer lugar: dos maestros, dos historias del mar

Manuel Reyes Morales llegó al concurso desde Chetumal al considerarse escritor. Maestro de música y director del Coro Instrumental, explicó a Infobae México que al recibir la convocatoria razonó: “Si puedo hacer una canción, puedo escribir un cuento”.

Su relato, titulado El reventón del Caribe, narra un hecho real: la tala de árboles en el bulevar Chetumal-Bahías para una remodelación urbana. Los protagonistas son los animales afectados, a quienes Reyes Morales dotó de nombres de amigos y de elementos de la cosmovisión maya, incluidos los aluxes y las ceremonias ancestrales de respeto a la naturaleza.

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La Marina premió a 540 adultos mayores que escribieron sobre el mar y la conciencia ecológica. Crédito: SEMAR

El maestro también aprovechó el premio para lanzar una propuesta: que las memorias del concurso lleguen a bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública y no solo a las de Marina. Argumentó que “en las bibliotecas hay de escritores famosos, pero el corazón falta”, y que esos relatos de adultos mayores llenarían ese vacío.

Por otra parte, Martha Nohemí Caraveo Pacheco, maestra de Campeche con dos libros de cuentos publicados, dudó en participar por desconfianza hacia los concursos hasta que su nieta la convenció. Al sentarse frente a la computadora, la historia fluyó sola: el cuento se titula La vejez y la mar y sigue a una niña llamada Marta desde sus juegos infantiles en las orillas campechanas hasta la vejez, cuando contempla una costera y le dice al mar: “¿Cómo te han robado?”.

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Caraveo Pacheco describió su texto como emotivo y esperanzador. Declaró que su mensaje central es que el mar merece cuidado y que los adultos mayores son “la continuidad para decirle a nuestros hijos, nietos y la gente a nuestro alrededor que vale la pena cuidar al mar”.

Con este certamen, la Secretaría de Marina consolidó un vínculo entre la memoria de los adultos mayores y la identidad marítima nacional. La participación de 540 personas procedentes de todo el país, desde Sonora hasta Chiapas, confirmó que el mar es un tema que atraviesa generaciones y geografías en México.

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