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Nueva Escuela Mexicana cumple tres años: Mario Delgado encabeza foro de evaluación educativa

El foro incluyó mesas de análisis sobre el Plan de Estudio 2022, recuperación de enfoques pedagógicos y discusión de la aplicación del modelo en distintos contextos

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A tres años de su
A tres años de su implementación, la Nueva Escuela Mexicana busca fortalecer la educación pública mediante la experiencia en las aulas y el diálogo entre comunidades escolares.

A tres años de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó el Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”, un encuentro en el que participaron maestras, maestros, estudiantes, académicos e investigadores para analizar los avances y desafíos del modelo educativo.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, encabezó la inauguración del evento y señaló que el objetivo es fortalecer la política educativa a partir de la experiencia en las aulas y del intercambio entre comunidades escolares de distintas regiones del país.

Durante el encuentro se abrieron espacios de diálogo para recuperar prácticas pedagógicas, reflexionar sobre la implementación del modelo y construir una visión compartida sobre el futuro de la educación pública.

SEP destaca la revaloración del magisterio en el modelo educativo

En su intervención, Delgado afirmó que uno de los ejes centrales de la NEM es el reconocimiento al papel del magisterio en la transformación educativa.

Mario Delgado destacó que la
Mario Delgado destacó que la revalorización del magisterio es un principio central e irrevocable de la NEM. Foto: X/@mario_delgado.

“El magisterio es el gran artífice de la transformación”, señaló, al destacar que docentes de todo el país adaptan los contenidos educativos a la realidad de sus comunidades.

El funcionario explicó que el modelo busca consolidarse en las aulas mediante principios como un currículo vinculado al territorio, el fortalecimiento del vínculo entre escuela y comunidad, así como la autonomía profesional docente.

La política educativa, agregó, se desarrolla bajo el impulso del actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la intención de reforzar la educación pública como un derecho garantizado por el Estado.

Autoridades educativas subrayan el carácter plural de la reforma

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, afirmó que la Nueva Escuela Mexicana se construye a partir de la participación de docentes y comunidades educativas.

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Angélica Noemí Juárez Pérez afirmó que la Nueva Escuela Mexicana se construye con la participación de docentes y comunidades educativas, y no desde un modelo “desde el escritorio”.

Según explicó, el modelo reconoce la diversidad del país y permite que cada escuela adapte los contenidos a su contexto social, cultural y territorial. Esto se refleja en nuevas formas de evaluación y en la integración de experiencias de aprendizaje más cercanas a la vida cotidiana de los estudiantes.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, señaló que el proyecto educativo busca reconocer la pluralidad cultural del país e incorporar saberes locales y lenguas originarias al proceso formativo.

Qué es la Nueva Escuela Mexicana y cuándo inició

La Nueva Escuela Mexicana es el modelo educativo vigente en el país y comenzó a impulsarse en 2019 durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

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a Nueva Escuela Mexicana es el modelo educativo vigente en México, iniciado en 2019, que busca una formación integral, inclusiva y humanista desde la educación inicial hasta el nivel superior. ((SEP))

Su implementación incluyó cambios legales y curriculares orientados a modificar el enfoque educativo previo.

Este modelo propone una formación integral e inclusiva para estudiantes desde la educación inicial hasta el nivel superior, con un enfoque humanista y comunitario.

También plantea una organización del aprendizaje basada en proyectos y en la relación entre escuela, entorno social y cultura local.

En el foro se destacó que la actualización del modelo requiere una revisión constante, por lo que se convocó a docentes de todo el país a compartir experiencias y propuestas.

Mesas de análisis revisan el Plan de Estudio 2022 y la aplicación en aulas

Como parte de las actividades, especialistas y autoridades educativas participaron en mesas de análisis sobre la construcción del Plan de Estudio 2022 y su aplicación en el sistema educativo.

Como parte del foro, especialistas
Como parte del foro, especialistas y autoridades participaron en mesas de análisis sobre la construcción y aplicación del Plan de Estudio 2022.

Entre las sesiones se incluyeron diálogos sobre la transformación educativa, la recuperación de enfoques pedagógicos y la implementación del modelo en diferentes contextos sociales del país.

Las discusiones estuvieron encabezadas por la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres, así como por el especialista en educación Ángel Díaz Barriga.

Elementos centrales del modelo educativo

Entre los aspectos que caracterizan a la Nueva Escuela Mexicana se encuentran:

  • Enfoque comunitario que vincula escuela, docentes, estudiantes y familias en el proceso educativo.
  • Plan de Estudio 2022 organizado en campos formativos y ejes articuladores.
  • Autonomía profesional del magisterio para adaptar contenidos a contextos locales.
  • Promoción de valores como respeto, cultura de paz e interculturalidad.
  • Evaluación integral que considera distintos procesos de aprendizaje.

El foro concluyó con el planteamiento de que la revisión permanente del modelo educativo será clave para su consolidación en los próximos años dentro del sistema educativo nacional.

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