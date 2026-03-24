SEP adelantará vacaciones de Semana Santa para todos los estudiantes: en esta fecha comenzará

La SEP anunció que las vacaciones de Semana Santa se adelantarán este 2026. Crédito: Cuartoscuro/Dennise Hernández Rubio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las vacaciones de Semana Santa iniciarán antes de la fecha prevista, que es oficialmente este lunes 30 de marzo.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán más días de asueto en este periodo vacacional.

Asimismo, las vacaciones de Semana Santa iniciarán pronto y fueron adelantadas para los menores de edad, de acuerdo a lo mencionado por la dependencia del Gobierno de México.

Detalló las razones por las que las vacaciones de este periodo vacacional serán adelantadas e iniciarán en los próximos días. También reveló la fecha exacta en que estudiantes de nivel básico comenzarán a ausentarse de las aulas educativas.

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Adelantan vacaciones de Semana Santa para todos los estudiantes: este será el día en que arranca el periodo de asueto 2026

La SEP mencionó que las vacaciones de Semana Santa se adelantarán para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria este 2026.

Será el viernes 27 de marzo cuando las clases sean suspendidas en los niveles de educación básica en el país.

Por lo tanto, el último día antes del periodo vacacional en que alumnas y alumnos deben presentarse a la escuela será el jueves 26 de marzo.

En la fecha antes mencionada arrancará el periodo vacacional de Semana Santa, ya que un día después ya no habrá clases y la semana posterior oficialmente habrá arrancado el periodo vacacional.

El jueves 26 de marzo será el último día en que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria asistirán a clases para después iniciar el periodo vacacional de Semana Santa.

La razón por la que se adelantará el periodo vacacional de Semana Santa es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el viernes 27 de marzo.

Dicha reunión se lleva a cabo el último viernes de cada mes y el personal docente, académico y administrativo tiene que realizar esta reunión antes del periodo vacacional de Semana Santa.

Alumnas y alumnos de nivel básico comenzarán su periodo vacacional este viernes 27 de marzo y finalizará el 10 de abril. Estudiantes retornarán a las aulas el lunes 13 de dicho mes.

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE)?

La junta de CTE es una reunión periódica que se realiza en las escuelas de educación básica en México.

La junta de CTE es una reunión periódica que se realiza en las escuelas de educación básica en México. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

Su propósito principal es analizar, reflexionar y tomar decisiones relacionadas con la mejora del aprendizaje y la gestión escolar.

Entre sus funciones destacan:

Revisar los resultados académicos de los estudiantes y proponer estrategias para elevar su rendimiento.

Evaluar el clima escolar y definir acciones para fortalecer la convivencia y la disciplina.

Diseñar planes de mejora en áreas como la enseñanza, la inclusión y la participación de la comunidad educativa.

Promover la actualización docente y el trabajo colaborativo entre los maestros.

La junta de CTE es un espacio clave para fortalecer la calidad educativa y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales.