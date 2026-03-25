Helado de pera, jengibre con leche de arroz: la opción vegana, baja en calorías y alta en sabor

Cuando el calor aprieta o simplemente querés darte un gusto distinto y saludable, el helado de pera y jengibre aparece como una opción fresca, liviana y con ese toque especiado que sorprende.
La combinación de peras maduras, leche de arroz y jengibre fresco rallado, endulzada con un poco de azúcar, da como resultado un postre vegano, suave y muy aromático. Perfecto para quienes buscan algo distinto, fácil y sin lácteos, tanto para chicos como para adultos.
Receta de helado de pera y jengibre
Este helado se elabora a partir de peras bien maduras, procesadas junto a leche de arroz, azúcar y jengibre fresco rallado. No lleva huevos, crema ni ningún derivado animal, lo que lo hace apto para veganos y para quienes tienen intolerancia a la lactosa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Congelado y batido intermedio: 4 horas y 20 minutos
Ingredientes
- 4 peras maduras (Williams o conferencia)
- 300 ml de leche de arroz (bien fría)
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- Jugo de 1/2 limón
Cómo hacer helado de pera y jengibre, paso a paso
- Pelar y cortar las peras en cubos pequeños, retirando el centro y las semillas. Rociar con el jugo de limón para que no se oxiden.
- Colocar las peras en la licuadora junto con el jengibre rallado, el azúcar y la leche de arroz. Procesar hasta obtener una mezcla completamente lisa y homogénea.
- Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer. Tapar y llevar al refrigerador.
- Cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir este paso al menos 4 veces.
- Cuando la mezcla esté cremosa y firme, servir en bochas. Si queda muy dura, retirar del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 85
- Grasas: 0,5 g
- Carbohidratos: 21 g
- Proteínas: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigerador , hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar fuera del freezer unos minutos y mezclar para recuperar la cremosidad.