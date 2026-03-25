México

Helado de pera, jengibre con leche de arroz: la opción vegana, baja en calorías y alta en sabor

Te decimos la receta para que disfrutes este postre en los días de calor

Guardar
Cuando el calor aprieta o simplemente querés darte un gusto distinto y saludable, el helado de pera y jengibre aparece como una opción fresca, liviana y con ese toque especiado que sorprende.

La combinación de peras maduras, leche de arroz y jengibre fresco rallado, endulzada con un poco de azúcar, da como resultado un postre vegano, suave y muy aromático. Perfecto para quienes buscan algo distinto, fácil y sin lácteos, tanto para chicos como para adultos.

Receta de helado de pera y jengibre

Este helado se elabora a partir de peras bien maduras, procesadas junto a leche de arroz, azúcar y jengibre fresco rallado. No lleva huevos, crema ni ningún derivado animal, lo que lo hace apto para veganos y para quienes tienen intolerancia a la lactosa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 4 horas y 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Congelado y batido intermedio: 4 horas y 20 minutos

Ingredientes

  1. 4 peras maduras (Williams o conferencia)
  2. 300 ml de leche de arroz (bien fría)
  3. 2 cucharadas de azúcar
  4. 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  5. Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer helado de pera y jengibre, paso a paso

  1. Pelar y cortar las peras en cubos pequeños, retirando el centro y las semillas. Rociar con el jugo de limón para que no se oxiden.
  2. Colocar las peras en la licuadora junto con el jengibre rallado, el azúcar y la leche de arroz. Procesar hasta obtener una mezcla completamente lisa y homogénea.
  3. Volcar la preparación en un recipiente apto para freezer. Tapar y llevar al refrigerador.
  4. Cada 40 minutos, retirar y batir enérgicamente con tenedor o batidor de mano para romper los cristales de hielo. Repetir este paso al menos 4 veces.
  5. Cuando la mezcla esté cremosa y firme, servir en bochas. Si queda muy dura, retirar del refrigerador 10 minutos antes de servir para recuperar la textura.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85
  • Grasas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigerador , hasta 1 semana en recipiente hermético. Para servir, dejar reposar fuera del freezer unos minutos y mezclar para recuperar la cremosidad.

Temas Relacionados

HeladosBebida VegetalLeche de ArrozPeraJengibreLactosaVeganismomexico-recetasmexico-noticias

