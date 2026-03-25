México

Explota gasera en Chalco, reportan dos lesionados

Se están realizando todavía las investigaciones para averiguar el origen del estallido, elementos policiales y del Ejército acudieron a resguardar la zona

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De acuerdo a los reportes,
De acuerdo a los reportes, la gasera se encuentra entre las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad de la colonia Emiliano Zapata. (Redes Sociales)

La mañana de este miércoles, al rededor de las 5:30 horas, se reportó la explosión de una gasera en el municipio de Chalco, Estado de México.

De acuerdo a la información difundida, la gasera se encuentra entre las avenidas Aquiles Serdán y Tierra y Libertad de la colonia Emiliano Zapata.

Se reportó que elementos de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) acordonaron el área para evitar mayores riesgos, sin embargo, todavía no se tiene mayor información de los presuntos lesionados.

Por su parte, elementos del Ejército mexicano acudieron al lugar para resguardar la zona.

La investigaciones sobre la causa de este estallido todavía están en proceso, sin embargo, los primeros reportes indican que pudo originarse durante las maniobras de abastecimiento de un autotanque o bien, debido a una falla en las líneas de conducción de combustible.

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