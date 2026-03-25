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El pueblo originario de los Colosio en Sonora: por qué Morena descalifica candidatura de Luis Donaldo

Movimiento Ciudadano impulsa al senador como uno de sus perfiles más competitivos en el norte del país

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La posible candidatura de Colosio
La posible candidatura de Colosio Riojas en Sonora abre el debate político rumbo a 2027. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

La posible candidatura del senador Luis Donaldo Colosio Riojas a la gubernatura de Sonora en 2027 ha abierto un debate político entre su partido, Movimiento Ciudadano (MC), y actores de Morena.

El tema combina tres factores: el origen familiar del político en Sonora, su carrera pública desarrollada en Nuevo León y las tensiones políticas recientes con el gobierno federal y figuras del oficialismo.

Aunque Colosio Riojas no ha confirmado oficialmente si competirá en Sonora o en Nuevo León, su nombre ha sido mencionado como uno de los perfiles con mayor proyección rumbo a la elección estatal.

Esto ha provocado posicionamientos de distintos actores políticos que cuestionan o respaldan su eventual participación.

Origen de la familia Colosio en Magdalena de Kino, Sonora

El vínculo del senador con Sonora tiene raíces familiares profundas. La familia Colosio es originaria del municipio de Magdalena de Kino, localidad donde nació su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y donde se ubica el origen político de la dinastía familiar.

El vínculo de Colosio Riojas
El vínculo de Colosio Riojas con Sonora se remonta a Magdalena de Kino, cuna de su familia. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Antecedentes familiares y políticos que explican el vínculo con Sonora:

  • La familia Colosio tiene raíces históricas en el municipio de Magdalena de Kino.
  • Luis Colosio Fernández, abuelo del senador, participó en la política local y fue presidente municipal.
  • En esa región nació también Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato presidencial en 1994.
  • La familia ha sido identificada con actividades políticas, ganaderas y de participación pública en el norte de Sonora

Este arraigo es relevante en términos legales y políticos, ya que el hecho de haber nacido en la entidad permite a Colosio Riojas cumplir con los requisitos constitucionales para aspirar a la gubernatura de Sonora, aun cuando su carrera política reciente se haya desarrollado en otro estado.

Carrera política de Colosio entre Sonora y Nuevo León

En contraste con su origen sonorense, la trayectoria política del senador se ha construido principalmente en Nuevo León.

La carrera política de Colosio
La carrera política de Colosio Riojas se consolidó en Nuevo León, donde fue alcalde de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

Antes de llegar al Senado, fue alcalde de Monterrey y diputado local en esa entidad, lo que lo posicionó como uno de los perfiles más visibles de Movimiento Ciudadano en el norte del país.

Por ello, su eventual salto a la contienda por la gubernatura de Sonora ha generado debate sobre el peso del origen frente al desarrollo político en otra entidad.

Desde MC, el dirigente Jorge Álvarez Máynez ha respaldado la posibilidad de que Colosio compita en Sonora y ha señalado que existen encuestas que lo colocan con potencial competitivo rumbo a 2027.

El propio senador ha señalado que la decisión aún está en análisis.

Morena y el cuestionamiento a su posible candidatura en Sonora

Desde Morena, algunos actores han expresado reservas sobre la eventual candidatura.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, consideró que sería “atípico” que un senador en funciones por otro estado busque gobernar Sonora, aunque reconoció que el legislador cumple con los requisitos legales.

Claudia Sheinbaum calificó como ‘curioso’
Claudia Sheinbaum calificó como ‘curioso’ que un senador de Nuevo León busque competir por Sonora.| YouTube Claudia Sheinbaum

En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que resulta “curioso” que un senador de Nuevo León aspire a gobernar otra entidad, aunque subrayó que tiene derecho a hacerlo conforme a la ley.

Estas declaraciones han sido interpretadas como parte del debate político anticipado rumbo a la contienda de 2027, donde Morena buscará mantener el control del estado.

Tensiones políticas entre Colosio y Morena

El intercambio de declaraciones ocurre en un contexto de diferencias políticas entre Colosio Riojas y el oficialismo.

El senador ha criticado reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación, particularmente en materia judicial, señalando falta de diálogo y errores en la elaboración de algunas leyes.

Además, sectores cercanos a Morena han cuestionado su gestión pasada como alcalde de Monterrey y su papel como opositor, mientras que el legislador ha señalado que busca construir una alternativa política desde la oposición.

Las tensiones políticas entre oficialismo
Las tensiones políticas entre oficialismo y oposición se intensifican rumbo a 2027.

Este escenario ha incrementado la confrontación política entre ambas partes, especialmente ante la posibilidad de que Colosio se convierta en un contendiente relevante en el norte del país.

Caso Colosio y el nuevo cruce con el gobierno federal

Otro elemento que ha reavivado el debate público es la postura del senador sobre el asesinato de su padre.

Colosio Riojas ha pedido que el caso deje de utilizarse con fines políticos y ha planteado la posibilidad de un indulto para Mario Aburto Martínez, quien permanece en prisión desde 1994.

La presidenta Sheinbaum rechazó esa posibilidad y afirmó que el magnicidio debe entenderse como un asunto de Estado.

En respuesta, el senador señaló que, a su juicio, el caso se ha reabierto en distintas ocasiones sin lograr un cierre definitivo.

Lo que está en juego rumbo a 2027

El debate sobre la eventual candidatura de Colosio Riojas refleja una disputa política más amplia en el norte del país.

El ritmo político rumbo a
El ritmo político rumbo a 2027 comienza a marcar la agenda en los partidos.

Sonora, gobernada actualmente por Morena, será uno de los estados clave en la elección de 2027.

Mientras Movimiento Ciudadano analiza sus perfiles para competir en la entidad, Morena busca mantener su presencia política.

En ese contexto, el origen sonorense del senador y su carrera en Nuevo León se han convertido en un punto central de discusión.

La definición sobre si buscará la gubernatura de Sonora o la de Nuevo León podría marcar el rumbo de la competencia electoral en el norte del país durante los próximos años.

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