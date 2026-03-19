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¿Mariana Rodríguez o Luis Donaldo Colosio? MC perfila su candidatura en Nuevo León

Álvarez Máynez destacó que estos ocho liderazgos representan la garantía de eficiencia en el gobierno y la victoria electoral de Movimiento Ciudadano en 2027

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Jorge Álvarez Máynez presentó ocho
Jorge Álvarez Máynez presentó ocho perfiles clave para liderar Movimiento Ciudadano en Nuevo León y competir en las elecciones de 2027. Foto: X/@AlvarezMaynez

Con el escenario electoral rumbo a 2027 ya delineado en Nuevo León, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), proyectó el liderazgo de ocho figuras clave al frente del partido en la entidad, entre ellos Mariana Rodríguez, actual titular de “Amar a Nuevo León” y esposa del gobernador Samuel García.

La selección, presentada el 17 de marzo de 2026 ante la cúpula emecista, anticipa una estrategia de competencia interna robusta y una apuesta explícita por la continuidad del proyecto naranja en el estado.

La irrupción de estos nombres ocurre en un contexto político marcado no solo por la búsqueda de capitalizar el presente gobierno estatal, sino por la entrada de iniciativas parlamentarias que podrían modificar el panorama electoral.

Mariana Rodríguez figura como uno
Mariana Rodríguez figura como uno de los perfiles clave de Movimiento Ciudadano rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027. (Instagram/@marianardzcantu)

Entre las más controvertidas, destaca la llamada “Ley Esposa”, discutida en el Congreso local a finales de 2025. Esta propuesta planteó que la titularidad del Poder Ejecutivo estatal recaiga en una mujer, medida que fue interpretada por opositores como un eventual beneficio para el perfil de Rodríguez.

La iniciativa, bajo el argumento de fortalecer la paridad de género, aún no cuenta con una implementación definitiva, ya que el Instituto Nacional Electoral mantiene vigentes normas federales de equidad, añadiendo incertidumbre sobre el alcance real de la reforma.

Ocho perfiles en competencia con respaldo nacional de MC

Durante la presentación de los liderazgos, Álvarez Máynez destacó la solidez del bloque interno: “No hay otra fuerza política que tenga estos liderazgos. Ellos son la garantía de que Nuevo León tendrá un gobierno eficiente; son la garantía de que Movimiento Ciudadano va a ganar en las elecciones de 2027”, afirmó en el acto partidista.

Estas declaraciones fijan el tono de una contienda donde la estructura y los cuadros propios serán elemento central en el discurso de MC.

A la par de Mariana Rodríguez, quien goza de alta visibilidad mediática aunque sin un cargo formal en la administración, se encuentran otros líderes estatales y federales señalados por la dirigencia.

Luis Donaldo Colosio Riojas figura
Luis Donaldo Colosio Riojas figura entre los perfiles clave de Movimiento Ciudadano rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

Figuran el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, la secretaria de Igualdad e Inclusión Martha Herrera, la secretaria de Salud Alma Rosa Marroquín, el secretario de Medio Ambiente Raúl Lozano Caballero, el secretario general de Gobierno Miguel Ángel Flores Serna, así como los alcaldes Héctor García (Guadalupe) y Félix Arratia (Juárez).

Entre las figuras mencionadas por la dirigencia nacional del partido se encuentran:

  • Mariana Rodríguez
  • Luis Donaldo Colosio Rioja
  • Martha Herrera
  • Alma Rosa Marroquín
  • Miguel Ángel Flores Serna
  • Raúl Lozano Caballero
  • Héctor García
  • Félix Arratia

MC ha insistido en que la candidatura a la gubernatura se resolverá entre estos perfiles competitivos, apoyados, según el propio Álvarez Máynez, con “toda la energía y con toda la prioridad nacional para dar batalla en el 2027” y el respaldo político de Dante Delgado, a quien definió como uno de los políticos más experimentados del país.

¿Quiénes son los contendientes y cuál es el significado de la disputa?

La lista de precandidatos incluye a cuadros de diversas áreas estratégicas de la administración estatal. Entre ellos, Colosio Riojas, reconocido por derrotar a partidos tradicionales en Monterrey, y Martha Herrera, con liderazgo en materia de igualdad e inclusión.

Martha Herrera figura entre los
Martha Herrera figura entre los perfiles de Movimiento Ciudadano rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027.

El grupo se completa con perfiles enfocados en la gestión ambiental, la atención a la salud y la seguridad pública, reflejo de una plataforma de gobierno orientada a mantener y ampliar la base de MC en la región.

En palabras de Álvarez Máynez, “la gran ventaja que tenemos es que tenemos a las mejores mujeres y los mejores hombres para darle continuidad al gobierno de Samuel García en Nuevo León.

No hay otra fuerza política que tenga estos liderazgos. Son la garantía de que Nuevo León tendrá un gobierno eficiente en los próximos años, la garantía de que Movimiento Ciudadano ganará la elección de 2027”, reiteró el dirigente nacional.

La configuración de esta baraja política, junto con el debate abierto por la “Ley Esposa”, reconfigura el tablero de cara a la sucesión estatal.

Aunque hasta el momento no se ha formalizado ninguna candidatura, el posicionamiento anticipado de perfiles como Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio intensifica la discusión pública y la tensión partidista, en un contexto donde la definición de género, la experiencia administrativa y la capacidad de movilización serán factores clave.

El respaldo a figuras como Raúl Lozano Caballero, calificado como estratégico en materia ambiental, marca también un reconocimiento a nuevas agendas, mientras que la inclusión de funcionarios y alcaldes actuales amplía el respaldo territorial y sectorial del partido en el estado.

Con ocho perfiles ya en la línea de salida, la disputa interna por la nominación y el control del Ejecutivo en Nuevo León se anticipa como una de las más competidas y observadas del ciclo electoral 2027.

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