De El Nini a El Panu: cómo cayeron los jefes de seguridad de Los Chapitos

El desplome del círculo de seguridad de Los Chapitos: la historia de sus siete jefes abatidos o capturados.

La facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, enfrenta su mayor crisis desde que heredaron el control de una parte del Cártel de Sinaloa.

En casi dos años, la estructura de seguridad y operación de esta célula criminal ha sido golpeada no sólo por las autoridades mexicanas, sino también desde su interior: traiciones, purgas y disputas intestinas han marcado el declive de su aparato de defensa.

Hasta ahora, siete figuras clave de su círculo de protección han caído: Néstor Isidro Pérez Salas (“El Nini”), Fernando Pérez Medina, (“El Piyi”), Juan Luis Castro Morales (“El Gavilán”), Kevin Alonso Gil Acosta (“El 200”), Luis Alfonso López Reátiga (“El Toner”), Jorge Humberto Figueroa Benítez (“La Perris” o “El 27”), y, recientemente, Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”.

El Nini: la primera ficha en caer

Primera foto conocida de 'El Nini' tras su llegada a EEUU. (X/@illicitinv)

El 22 de noviembre de 2023 marcó un punto de quiebre para la facción de Los Chapitos, con la captura de uno de sus operadores más letales y protegidos: Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini.

Considerado el jefe máximo del aparato de seguridad de los hijos de “El Chapo”, El Nini fue arrestado por fuerzas armadas mexicanas en un operativo ejecutado en la colonia Colinas de la Rivera, al norte de Culiacán.

Se desempeñaba como líder de Los Ninis, brazo armado conformado por sicarios fuertemente armados, conocidos por tácticas militares, armamento de alto poder y métodos de extrema crueldad.

La DEA ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su captura, por su involucramiento en el tráfico masivo de fentanilo. Tras su detención, El Nini fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente enfrenta un proceso en el total hermetismo.

La caída de El Piyi

'El Piyi' es ubicado como sucesor de Néstor Isidro Pérez Salas, 'El Nini', como líder de sicarios de Los Chapitos. (X/@Eco1_LVM)

Fernando Pérez Medina, alias “El Piyi”, fue detenido el 19 de septiembre de 2024 en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo coordinado por la Sedena y la Guardia Nacional.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, la captura ocurrió en la colonia Santa Fe y derivó también en la detención de seis de sus sicarios, además de provocar movilización aérea y terrestre en escuelas y colonias de la zona.

Identificado como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, El Piyi asumió ese papel tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”. Pese a su bajo perfil operativo, exhibía lujos en redes sociales bajo identidades anónimas y fue glorificado en narcocorridos de Peso Pluma, Tito Doble P y Larry Hernández.

La muerte de El Gavilán

El Gavilán es uno de los jefes de seguridad de Los Chapitos. (X/HEARST_BB/Infobae)

Juan Luis Castro Morales, alias “El Gavilán”, emergió como figura clave del aparato de seguridad de Los Chapitos a finales de 2024, en plena guerra contra La Mayiza.

Su ascenso se cortó el 6 de enero de 2025, cuando fue abatido en un enfrentamiento armado en Culiacán, presuntamente por Los Rugrats, grupo vinculado a la familia Zambada.

En redes sociales circuló un video de un hombre sin vida en el fraccionamiento Fovissste Diamante cuya apariencia —cabello largo en coleta y complexión alta y delgada— coincidía con la de Castro Morales.

Su muerte fue ocultada durante semanas; de acuerdo con reportes de inteligencia citados por Milenio, Iván Archivaldo habría mantenido el cuerpo en un congelador improvisado para evitar deserciones internas. Aunque nunca se confirmó oficialmente, se le atribuía formación militar o entrenamiento táctico especializado y su figura fue exaltada en narcocorridos de Peso Pluma, Luis R. Conríquez y Netón Vega.

La captura de El 200

Kevin Alonso Gil Acosta, conocido como "el 200", es señalado como uno de los principales operadores de Iván Archivaldo Guzmán. (Especial)

Kevin Alonso Gil Acosta, alias “El 200”, fue detenido el 19 de febrero de 2025 durante un operativo militar en Culiacán, Sinaloa, en lo que autoridades consideraron un golpe directo al corazón operativo de Los Chapitos.

Identificado como uno de los operadores más cercanos y leales a Iván Archivaldo Guzmán, fungía como su secretario personal y coordinador del aparato de seguridad, con funciones de supervisión de sicarios, protección de rutas y ejecución de represalias.

Su captura ocurrió horas después de la detención de José Ángel Canobbio Inzunza, “El Güerito”, operador financiero del grupo. Junto con su hermano, Karim Elías Gil Acosta (“El 300”), ha sido vinculado a múltiples homicidios, incluido el de Hugo Castellanos Jiménez en 2016.

El historial de El 200 con las autoridades se remonta a 2015, cuando él y su hermano fueron detenidos con armas de alto calibre, lanzagranadas y droga oculta en frutas, aunque entonces recuperaron su libertad bajo circunstancias no esclarecidas.

El arresto de El Tóner

El Toner escapó del penal de Aguaruto en 2019. (@HEARST_BB/captura de pantalla)

Luis Alfonso López Reátiga, alias “El Toner”, fue uno de los jefes de seguridad más discretos y cercanos al núcleo operativo de Los Chapitos.

Durante años operó como mano derecha de El Gavilán y, tras la ejecución de éste en enero de 2025, asumió parte del control del círculo de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán. Su ascenso fue breve: el 26 de febrero de 2025 fue detenido en un hospital privado de Culiacán, Sinaloa, donde se encontraba internado tras sobrevivir a un intento de ejecución.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue arrestado dentro del Hospital Médica de la Ciudad, vestido con bata blanca, apenas un día después de haber sido atacado a balazos en una emboscada atribuida a sicarios de La Mayiza.

Abatimiento de La Perris

Jorge Humberto Figueroa Benítez fue abatido por fuerzas federales el 23 de mayo en Navolato (Foto: Infobae México)

Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris” o “El 27”, nació el 2 de septiembre de 1989 en Culiacán, Sinaloa, y fue uno de los operadores más violentos y cercanos a la cúpula de Los Chapitos.

Inició en la facción de Los Dámaso y, tras la caída de “El Licenciado” y la entrega del “Mini Lic” a EEUU, se integró a Los Chapitos y al brazo armado de Los Ninis. Fue jefe de seguridad de El Nini y posteriormente coordinador de protección y logística armada de Iván Guzmán.

Participó en el Culiacanazo de 2019 y en la guerra contra Los Rusos en Tepuche (2020). En abril de 2023 fue acusado formalmente en EEUU junto a Iván, Ovidio y Alfredo Guzmán; en septiembre de ese año fue sancionado por el Departamento de Estado, y la DEA ofrecía un millón de dólares por información para su captura.

Tras la detención de El Nini en 2024, asumió mayor control operativo, se dice que antes de su abatimiento intentó cambiar de bando y traicionó a Iván Archivaldo filtrando ubicaciones de operadores.

Finalmente fue abatido el 23 de mayo de 2025 por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en Navolato, Sinaloa, durante un operativo en el que, según autoridades, los militares actuaron en legítima defensa.

El asesinato de El Panu

Fue a misa y a comer... así fueron las últimas horas con vida de "El Panu". (Anayeli Tapia/Infobae)

El ejemplo más reciente fue el asesinato de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, el 21 de diciembre de 2025 en un restaurante de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Aunque era el jefe de seguridad de Los Chapitos y tenía una recompensa de cuatro millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, Medina González se sentía cómodo moviéndose por la capital, sin escoltas ni protección especial.

El Panu llegó a la Ciudad de México dos días antes del ataque, procedente de Mazatlán, Sinaloa. Rentó un Airbnb para él y otro para su madre, Guadalupe González, con quien acudió a misa antes de la cena en la que sería asesinado. En la mesa lo acompañaban su esposa, sus dos hijos, las cuidadoras de los menores, su madre y un primo.

El ambiente familiar terminó en tragedia cuando un sujeto ingresó al restaurante Luaú. Ocultando su identidad con gorra y cubrebocas, fue directo a la mesa de El Panu y disparó al menos 12 veces. El agresor abandonó el lugar caminando hacia Paseo de la Reforma, subió a una motocicleta y escapó junto con otro cómplice. Cámaras de seguridad captaron tanto la llegada como la huida del atacante, imágenes que han sido clave para las indagatorias.

Tras el ataque, la confusión sobre la identidad de la víctima dominó las primeras horas de la investigación. Su esposa, identificada como la modelo María José N., afirmó ante las autoridades que la persona asesinada era “Óscar Ruiz”, supuesto empresario hotelero. Finalmente, fue su madre, Guadalupe González, quien confirmó su identidad y aseguró que su hijo se dedicaba a la crianza de animales en Durango, dijo desconocer que en realidad tenía una vida delictiva.