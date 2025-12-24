Los asesinatos de narcos del Cártel de Sinaloa en CDMX, la ciudad que se ha convertido en su guarida

(Mapa: Infobae México)

La Ciudad de México ha sido escenario de crímenes cometidos en contra de integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS) al convertirse en un refugio para los delincuentes.

Pese a albergar a más de 9 millones de personas y de ser una de las entidades con mayor vigilancia debido a la presencia de cámaras en las calles, en la capital del país se han registrado asesinatos, detenciones y ataques hacia integrantes del crimen organizado.

Desde abril de 2025, la periodista Anabel Hernández aseguró en su podcast Narcosistema que tanto miembros del Cártel de Sinaloa como sus familiares se trasladaron a la Ciudad de México para refugiarse tras el inicio de la guerra interna que mantienen en Sinaloa.

La disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos comenzó casi dos meses después del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del cártel, por parte de Joaquín Guzmán, hijo de “El Chapo”.

Esta traición acrecentó la rivalidad entre los hijos de los exlíderes de la organización criminal, lo que ha provocado la muerte de más de 2 mil personas en Sinaloa desde el inicio de la guerra en septiembre de 2024.

Los miembros del CDS asesinados en CDMX

Informes oficiales y miembros de seguridad apuntan que "El Panu" es el último jefe de seguridad de los hijos de "El Chapo" Guzmán. (FOTO: DEA).

Óscar Noé Medina González, conocido como “El Panu”, jefe de seguridad de Los Chapitos, fue asesinado la noche del pasado 21 de diciembre cuando se encontraba en un restaurante de Zona Rosa de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando un sujeto con gorra y cubrebocas ingresó al sitio y disparó en contra del sujeto en al menos 12 ocasiones.

“El Panu” apareció junto a Ovidio Guzmán López en octubre de 2019 en el también llamado “Culiacanazo” debido a los narcobloqueos, balaceras y liberación de reos del penal de Aguaruto que se registraron por sicarios del cártel para evitar la detención del hijo de “El Chapo”.

La Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecía 4 millones de dólares por información que permitiera la captura de “El Panu”, identificado como último jefe de seguridad de Los Chapitos.

“El Cabo 30″, presunto operador del CDS

El Cabo 30 fue asesinado en San Miguel Topilejo con ocho disparos tras ser interceptado por un grupo armado. (Infobae)

Rodolfo López Arellano, alias “El Cabo 30″ y/o “El Solecito”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, fue asesinado el miércoles 2 de abril de 2025 en el pueblo de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.

El sujeto había sido identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a que presuntamente pertenecía a la facción de Los Cabos; sin embargo, el Semanario Zeta informó que las corporaciones policiacas de Baja California señalaron en septiembre de 2023 que había cambiado de bando.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, “El Cabo 30″ tenía a su cargo a un grupo de sicarios y traficantes de personas con quienes libraba una batalla por el control territorial en el sur de Tijuana contra células del CJNG.

“El 8″, presunto líder del Cártel de Caborca

Revelan videos de ataque armado en Polanco que dejó un muerto. (Captura de pantalla)

La noche del 12 de septiembre de 2024 se informó el asesinato de un hombre en calles de la colonia Polanco Sección III, alcaldía Miguel Hidalgo, quien fue atacado a balazos cuando se bajaba de una camioneta blindada.

Más tarde, el periodista Antonio Nieto informó que se trató de Manuel Beltrán Quintero, alias “El 8″, presunto líder del Cártel de Caborca y sobrino de Rafael Caro Quintero, “El Narco de Narcos”, fundador de la organización criminal.

De acuerdo con la información disponible, “El 8″ había sido detenido en 2014 por autoridades federales por delitos contra la salud.

Además, era hermano de Raúl Beltrán Quintero, alias “El 9″ y/o “El Wico”, señalado en un principio como operador del Cártel de Sinaloa y que después se unió al de Caborca.

Ovidio Guzmán vivió un atentado fallido en CDMX

ARCHIVO – En esta imagen, tomada de un video y proporcionada por el gobierno mexicano, aparece Ovidio Guzmán López, detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. (CEPROPIE vía AP Archivo)

En octubre de 2021, Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, se trasladó a la Ciudad de México para resguardarse tras el Culiacanazo de 2019.

Aunque era buscado por las autoridades, el hijo de “El Chapo” Guzmán se movía por las zonas más exclusivas de la capital, como lo son las colonias Roma, Condesa, Nápoles y Santa Fe.

De acuerdo con un informe de la Defensa, retomado por el periodista David Fuentes, un grupo de sicarios presuntamente contratados por “El Mayo” y Caro Quintero, y dirigidos por el ya detenido Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, seguían sus pasos para asesinarlo.

Luego de detectar que frecuentaba Parque Delta, el 28 de octubre los sicarios lograron ubicarlo en una tienda para ejecutar el crimen; sin embargo, se les negó debido a la posible muerte de terceros en el sitio.

Sin importar el ángulo de la cámara, Ovidio Guzmán siempre mira hacia abajo el lento en señal de desdén y para mostrar su poder (Foto: Archivo)

Dos días después, los sujetos contratados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en un domicilio ubicado en la calle Dakota de la colonia Nápoles, evitando así la consumación del homicidio.