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Desde brindar seguridad hasta coordinar el trasiego de cocaína: así es como Los Lobos consolidan su alianza con el CJNG

Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, detalló a Infobae México las operaciones que ambas organizaciones criminales mantienen desde Ecuador hacia México

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Los Lobos son una organización
Los Lobos son una organización criminal con sede en Ecuador. Imagen: Infobae México

La captura en Ciudad de México de Ángel Aguilar, alias “Lobo Menor”, identificado como operador de alto rango dentro de la organización delictiva ecuatoriana “Los Lobos”, recuerda la alianza que este grupo mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el país.

Los Lobos son liderados por Wilmer Geovanny Chavarria Barre, conocido como “Pipo”, y es identificada como una de las principales organizaciones criminales dedicada al trasiego de drogas desde Ecuador.

En junio de 2024, la célula criminal y su líder fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debido a sus actividades delictivas y por estar respaldada por el CJNG.

De acuerdo con las autoridades de ese país, Los Lobos están involucrados en el narcotráfico, asesinatos y la extracción ilegal de oro.

Así fue el inicio de la alianza entre el CJNG y Los Lobos

Aunque la caída de “El
Aunque la caída de “El Mencho” abrió interrogantes sobre el futuro del CJNG, especialistas advierten que el comercio ilícito no depende de un solo líder. (Infobae)

En entrevista con Infobae México, Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que el origen de esta banda criminal se remonta al año 2020, cuando la muerte de Jorge Luis Zambrano, líder de Los Choneros, provocó la fragmentación de esta organización con vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Los Choneros han mantenido una alianza con el Cártel de Sinaloa durante muchos años, ya llevan trabajando de diez a quince años, pero en el año 2020 hubo una especie de gran escisión, y entonces esta organización entró en crisis a partir de la muerte de su líder", detalló.

Dicha crisis generó disputas internas que culminaron con la separación del grupo de tres organizaciones: Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones.

“La más grande de estas escisiones fue ‘Los Lobos’, que comenzó a disputarle el control a Los Choneros. Y precisamente, como ya tenía mucho tiempo queriendo entrar al mercado ecuatoriano para proveerse de cocaína, el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que hizo ante esta crisis, fue acercarse no solo a Los Lobos, sino a las tres”, explicó Sánchez Valdés.

Negociaciones implicaron el suministro de armas y la venta de cocaína

REUTERS/Alan Ortega/File Photo
REUTERS/Alan Ortega/File Photo

El especialista en seguridad pública detalló que la rivalidad entre Los Choneros y Los Lobos provocó que iniciaran una guerra armamentística, por lo que tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG la aprovecharon para proveerlos de armas.

Dichas negociaciones también implicaron que los cárteles comenzaran a comprarles cocaína con embarques que salían desde Ecuador hasta México.

“El (cártel) de Sinaloa (suministraba armas) a Los Choneros y el Cártel Jalisco a Los Lobos. Les proveyó de armas de insumos y les estuvieron comprando de manera regular embarques de cocaína que salían de Guayaquil y de Manta, de los dos principales puertos de Ecuador. Y en el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues recibían los embarques en Colima y en Lázaro Cárdenas sobre todo, aunque, también en otros puertos del Pacífico, como Salina Cruz en Oaxaca", explicó.

(FB: Marcelo Solano)
(FB: Marcelo Solano)

Sánchez Valdés señaló que, a pesar de que Ecuador no es un país productor de cocaína, es más sencillo para las organizaciones criminales enviarlo desde ese país que de otros, como lo es Colombia o Perú.

Dicha facilidad se debería al control que estas organizaciones criminales tienen de las actividades portuarias y las redes de corrupción de autoridades en Ecuador.

La alianza con la organización criminal de Los Lobos le garantiza al CJNG contar con un proveedor constante de cocaína para venderla y traficarla hacia los Estados Unidos.

“Estas dos organizaciones, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Lobos, han construido un entramado de colaboración importante que es binacional y sobre todo, pues se concentran en el tráfico de cocaína proveniente de Ecuador”, detalló el experto.

Cabe señalar que el Departamento de Justicia de EEUU también identifica a Los Lobos como una organización criminal que proporciona servicios de seguridad al CJNG en apoyo a sus esfuerzos por dominar las rutas del narcotráfico de cocaína desde los puertos de Ecuador.

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