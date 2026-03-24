Ulises de la Torre reaparece en su taquería después de tres años sin telenovelas

(Instagram/@udelatorre_b)

Lejos de la televisión y de los estudios de grabación, Ulises de la Torre ha sorprendido a sus seguidores al ser visto en un entorno completamente distinto: la avenida Toluca, cerca del tianguis de Atizapán, donde administra y atiende personalmente su taquería llamada “Los Igualados”.

La falta de proyectos recientes en la pantalla chica lo llevó a tomar el cuchillo y el sartén para reinventarse como comerciante de tacos de barbacoa de picaña.

La decisión de abrir este negocio surge tras tres años sin aparecer en telenovelas, lo que marca el periodo más prolongado de ausencia en su carrera artística.

El actor, conocido también por su labor como conductor, ha optado por emprender en el sector gastronómico, una elección que ha generado debate en redes sociales sobre la volatilidad en el mundo del espectáculo y la necesidad de resiliencia para continuar fuera de la televisión.

Quienes se preguntan qué ha ocurrido con Ulises de la Torre encuentran una respuesta clara: después de alejarse de la televisión en 2023, el actor decidió dedicarse a una taquería propia, donde él mismo atiende y prepara los platillos.

Las imágenes difundidas muestran a Ulises saludando a los transeúntes e invitándolos a probar su comida, en momentos en que el local se encontraba vacío.

El exconductor se encarga de todas las labores del local, desde picar la carne hasta servir los tacos a los clientes.

Según lo documentado por el paparazzi conocido como ‘El Lobo’, Ulises ha preferido no contratar empleados y asumir él mismo la totalidad del trabajo, evidenciando un giro radical en su vida profesional.

No es la primera vez que el actor enfrenta circunstancias adversas.

En 2020, Ulises de la Torre admitió haber atravesado problemas de adicciones que lo llevaron a internarse en una clínica de rehabilitación.

En sus propias palabras, el actor explicó que “refugiarse en sustancias no soluciona nada, al contrario, trae otros problemas más fuertes y graves”, reconociendo así el impacto que este episodio tuvo en su vida.

La etapa de rehabilitación coincidió con un distanciamiento de su entorno laboral y personal. La ausencia prolongada de la pantalla chica y el alejamiento de su hermano Arath han marcado estos años recientes, en los que Ulises ha buscado nuevas formas de subsistencia y estabilidad.