México

Ulises de la Torre reaparece en su taquería después de tres años sin telenovelas

El ex conductor es hermano de Arath de la Torre, aunque su relación no es cercana

Guardar
(Instagram/@udelatorre_b)
(Instagram/@udelatorre_b)

Lejos de la televisión y de los estudios de grabación, Ulises de la Torre ha sorprendido a sus seguidores al ser visto en un entorno completamente distinto: la avenida Toluca, cerca del tianguis de Atizapán, donde administra y atiende personalmente su taquería llamada “Los Igualados”.

La falta de proyectos recientes en la pantalla chica lo llevó a tomar el cuchillo y el sartén para reinventarse como comerciante de tacos de barbacoa de picaña.

La decisión de abrir este negocio surge tras tres años sin aparecer en telenovelas, lo que marca el periodo más prolongado de ausencia en su carrera artística.

El actor, conocido también por su labor como conductor, ha optado por emprender en el sector gastronómico, una elección que ha generado debate en redes sociales sobre la volatilidad en el mundo del espectáculo y la necesidad de resiliencia para continuar fuera de la televisión.

Quienes se preguntan qué ha ocurrido con Ulises de la Torre encuentran una respuesta clara: después de alejarse de la televisión en 2023, el actor decidió dedicarse a una taquería propia, donde él mismo atiende y prepara los platillos.

Las imágenes difundidas muestran a Ulises saludando a los transeúntes e invitándolos a probar su comida, en momentos en que el local se encontraba vacío.

El exconductor se encarga de todas las labores del local, desde picar la carne hasta servir los tacos a los clientes.

Según lo documentado por el paparazzi conocido como ‘El Lobo’, Ulises ha preferido no contratar empleados y asumir él mismo la totalidad del trabajo, evidenciando un giro radical en su vida profesional.

No es la primera vez que el actor enfrenta circunstancias adversas.

En 2020, Ulises de la Torre admitió haber atravesado problemas de adicciones que lo llevaron a internarse en una clínica de rehabilitación.

En sus propias palabras, el actor explicó que “refugiarse en sustancias no soluciona nada, al contrario, trae otros problemas más fuertes y graves”, reconociendo así el impacto que este episodio tuvo en su vida.

La etapa de rehabilitación coincidió con un distanciamiento de su entorno laboral y personal. La ausencia prolongada de la pantalla chica y el alejamiento de su hermano Arath han marcado estos años recientes, en los que Ulises ha buscado nuevas formas de subsistencia y estabilidad.

Temas Relacionados

Ulises de la Torremexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué son los adaptógenos y por qué se han vuelto una pieza clave dentro de los suplementos deportivos

El auge de estos compuestos vegetales ha cautivado a quienes buscan elevar su vitalidad y enfrentar la fatiga durante el ejercicio

Qué son los adaptógenos y

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de marzo: reportan nuevamente retrasos en L3 y 8

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos “muy cariñosos”, crecen rumores de romance tras convivencia diaria

Desde la llegada de Mónica Noguera al noticiero matutino de Imagen Televisión, la química con Francisco Zea no ha pasado desapercibida, despertando la curiosidad sobre si hay algo más que compañerismo profesional

Mónica Noguera y Paco Zea

Registro Civil en Chiapas: alertan que la falta de documentos afecta a niños en zonas rurales

La falta de actas de nacimiento afecta no solo la salud, sino también el acceso a educación, programas sociales y trámites legales

Registro Civil en Chiapas: alertan

Título de propiedad 2026: por qué es importante y cómo puedes obtenerlo

Es importante tener en cuenta que este documento implica realizar un trámite legal ante las autoridades correspondientes

Título de propiedad 2026: por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hija del Mayo Zambada tramitó

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

Oculta en aceite de coco: así fue enviada, desde México, media tonelada de cocaína a España

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

ENTRETENIMIENTO

Mónica Noguera y Paco Zea

Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos “muy cariñosos”, crecen rumores de romance tras convivencia diaria

Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

Cristian Castro sigue su sueño de colaborar con Luis Miguel y le ofrece cantar en su boda: “Me muero por él”

Por qué fueron prohibidas las playeras de futbol en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Guadalajara

Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

DEPORTES

Club Puebla a la venta:

Club Puebla a la venta: esta es la millonaria cifra que pedirían por la histórica franquicia de Liga MX

Gobierno CDMX realizó recorrido al Estadio Azteca a días de su reapertura: así reforzarán la seguridad y movilidad

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA