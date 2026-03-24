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Qué son los adaptógenos y por qué se han vuelto una pieza clave dentro de los suplementos deportivos

El auge de estos compuestos vegetales ha cautivado a quienes buscan elevar su vitalidad y enfrentar la fatiga durante el ejercicio

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Una rutina que integra estas
Una rutina que integra estas sustancias naturales puede ser clave para quienes desean un ejercicio más eficiente, sin tanto desgaste físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por los adaptógenos ha crecido entre quienes practican actividad física, debido a su capacidad para apoyar al organismo frente al estrés y la fatiga.

Estas sustancias naturales, presentes en ciertas plantas y hierbas, se incorporan en la nutrición deportiva por sus efectos en la resistencia, el rendimiento y la recuperación.

Es por esta razón que integrar adaptógenos en la rutina puede marcar una diferencia en el bienestar y el desempeño de quienes buscan optimizar sus entrenamientos.

El interés en los adaptógenos
El interés en los adaptógenos crece entre deportistas que buscan mejorar su resistencia y recuperar energía tras el ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los adaptógenos y por qué ganan terreno en la nutrición deportiva

Los adaptógenos son sustancias naturales, principalmente extractos de plantas y hierbas, que ayudan al organismo a adaptarse al estrés físico y mental.

Estos compuestos contribuyen a equilibrar y optimizar las funciones del cuerpo ante situaciones de esfuerzo, fatiga o cambios ambientales, favoreciendo la resistencia y la recuperación, tal como señala información de un estudio publicado en la revista científica Chinese Medicine.

En este sentido, en el ámbito de los suplementos deportivos, los adaptógenos han cobrado relevancia porque pueden tener los siguientes beneficios para quienes realizan ejercicio de manera regular:

  • Mejorar la tolerancia al esfuerzo y la resistencia física.
  • Reducir la sensación de fatiga y acelerar la recuperación tras el ejercicio intenso.
  • Apoyar el equilibrio hormonal y el sistema inmunológico.
  • Disminuir el impacto negativo del estrés en el rendimiento deportivo.

Entre los adaptógenos más utilizados para obtener estos beneficios figuran la ashwagandha, el ginseng, la rodiola y la maca.

Estos ingredientes se incluyen en suplementos para deportistas que buscan optimizar su desempeño, mantener la energía y favorecer la recuperación, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la nutrición deportiva actual.

Principales adaptógenos como ashwagandha, ginseng,
Principales adaptógenos como ashwagandha, ginseng, rodiola y maca se integran en suplementos para potenciar el desempeño deportivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se pueden usar adaptogenos para mejorar la resistencia al realizar ejercicio

Los adaptógenos pueden utilizarse para mejorar la resistencia durante el ejercicio mediante diferentes formas y presentaciones, siempre siguiendo recomendaciones de especialistas y las dosis sugeridas en cada producto.

Algunas pautas para su uso son las siguientes:

  • Suplementos en cápsulas o tabletas: Muchos adaptógenos, como la ashwagandha, la rodiola o el ginseng, se comercializan en cápsulas o tabletas. Se suelen consumir diariamente, preferentemente en la mañana o antes del entrenamiento, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
  • Polvos para batidos: Algunos adaptógenos, como la maca o la ashwagandha, están disponibles en polvo y pueden añadirse a batidos, jugos o yogures, facilitando su incorporación en la rutina diaria.
  • Infusiones y extractos líquidos: Varias plantas adaptógenas pueden tomarse en forma de infusiones o extractos líquidos, siguiendo las recomendaciones de dosificación.
  • Ciclos de consumo: Para mejorar la resistencia, se recomienda un uso constante durante varias semanas, ya que los efectos suelen manifestarse con el tiempo y no de manera inmediata.
  • Combinación con una dieta equilibrada: El consumo de adaptógenos debe complementar una alimentación balanceada y un plan de entrenamiento adecuado para potenciar sus beneficios en la resistencia y la recuperación.
Palos secos de ashwagandha, una
Palos secos de ashwagandha, una raíz utilizada en la medicina tradicional por sus propiedades adaptógenas y beneficios para el bienestar general. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que antes de iniciar la suplementación con adaptógenos, es importante consultar a un profesional de la salud o un especialista en nutrición deportiva, especialmente en caso de padecer condiciones médicas o consumir otros medicamentos.

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