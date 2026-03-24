Madre de Eithan Daniel confiesa crimen de su hijo de 18 meses: “Yo fui la que hizo todo el daño”

La madre de Eithan Daniel se declaró culpable del asesinato de su hijo de 18 meses, al admitir que ejercía violencia constante contra el menor. (Redes sociales)

La madre de Eithan Daniel, un niño de 18 meses hallado sin vida en Ciudad Juárez, confesó ante la autoridad judicial su responsabilidad en la muerte del menor.

Vianey Esmeralda H.G. se declaró culpable durante la audiencia de imputación realizada este lunes, asegurando haber actuado sola en los hechos que derivaron en el asesinato de su hijo.

¿Qué fue lo que confesó?

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Ciudad Juárez, Vianey Esmeralda H.G. reconoció de forma explícita su responsabilidad en la muerte de Eithan Daniel.

Foto: Fiscalía de Chihuahua

La mujer relató que había ejercido violencia física contra el menor durante las semanas previas a su fallecimiento. Explicó que el día de los hechos, aproximadamente a las seis de la mañana, mientras bañaba a su hijo, el niño se cayó de un mueble donde lo había dejado. Cuando regresó vio que se estaba convulsionando y luego dejó de reaccionar.

Según su testimonio, en ese momento no supo qué hacer, lo cubrió y lo puso en una bolsa. Posteriormente, trasladó el cuerpo en bolsas de plástico y lo abandonó en la zona conocida como Los Kilómetros, donde fue localizado días después.

Vianey Esmeralda H.G. declaró ante el juez: “Yo fui la que hizo todo el daño. Mi bebé murió a causa de que yo sí le pegaba al niño. Ese día yo lo estaba bañando, eran las 6:00 de la mañana, y el niño se me cae. Yo no supe qué hacer en el momento. Lo que hice fue taparlo, lo agarré, lo puse en una bolsa y lo primero que pensé fue ir a dejarlo allá. El papá de los niños no sabía nada de eso”.

Foto: Fiscalía de Chihuahua

Negó la intervención de terceros y pidió que no se involucrara a otros familiares, incluidos el padre, la abuela y la bisabuela maternas. Según su relato, el padre desconocía la situación porque ella le impedía convivir con el niño.

La versión de la madre coincide con los resultados forenses, que revelaron fracturas en cráneo y costillas, hematomas, lesiones en uñas de los pies, pérdida de dientes y huellas de sujeción. El menor sufría maltrato físico desde el embarazo, etapa en la que la madre manifestó rechazo hacia el niño, llegando incluso a golpearse el vientre.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Además, ni Eithan Daniel ni su hermano estaban inscritos en el Registro Civil, lo que constituye una omisión legal de los padres.

El padre, Brayan Gabriel S.A., ciudadano estadounidense, fue detenido y enfrenta los mismos cargos, aunque no rindió declaración en la primera audiencia al solicitar la notificación a su consulado. Ambos permanecen bajo la medida de prisión preventiva, mientras se resuelve su situación jurídica.

Caso Eithan Daniel: revelan imágenes de la madre tras el asesinato del menor. (Captura de pantalla)

La defensa de la madre solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul, tras alegar presuntos actos de tortura durante su detención. La imputada denunció que durante su arresto fue presionada para confesar un abuso sexual que negó categóricamente.

Liberan a familiares

En contraste con la situación de los padres, la Fiscalía de Distrito Zona Norte indicó que Raúl Rosendo H. (tío), Erica H. (abuela) y Vianey G. (bisabuela) quedaron en libertad al agotarse el plazo legal de 48 horas y no acreditarse su responsabilidad en el homicidio.

La investigación determinó que solo enfrentaban cargos menores de resistencia y desobediencia, sin elementos suficientes para procesarlos por omisión de cuidados o encubrimiento. Inicialmente, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal analizó investigarlos por encubrimiento al no denunciar los abusos contra el menor.

El expediente judicial señala que Eithan Daniel y su hermano pequeño vivían en condiciones de desprotección. El día en que la madre transportó el cuerpo, dejó solo en casa a otro hijo de dos años y siete meses. También se identificó a un hijo mayor, de entre 7 y 13 años, producto de una relación anterior, mientras que los dos menores serían hijos de Brayan Gabriel S.A.

(Redes sociales/Captura de pantalla)

El caso tomó notoriedad nacional por la manera en que se descubrió el crimen. Un conductor de transporte público, quien pidió resguardar su identidad, informó a la Fiscalía General del Estado que el 10 de marzo Vianey Esmeralda H.G. abordó su camión con una bolsa negra que despedía mal olor y que parecía muy pesada.

La mujer preguntó cómo llegar a la zona de Los Kilómetros y descendió en el centro de la ciudad. Al ver la fotografía del menor en las noticias, el chofer, junto con su hermano, alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Durante la investigación también se supo que la madre creó una cuenta falsa bajo el nombre de “Delia Sánchez” para simular que el menor estaba en una casa hogar y justificar su ausencia ante el padre.

Próxima audiencia

La audiencia de vinculación a proceso para Vianey Esmeralda H.G. y Brayan Gabriel S.A. quedó programada para el martes. Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado y calificado, tras ser reaprehendidos. Inicialmente, la detención se realizó por narcomenudeo, pero luego la Fiscalía solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por homicidio.