Kunno es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos: así fue su salida del reality

Confirman a Kunno para La Casa de los Famosos y le llueven duras críticas: “Solo votará por ti Ángela Aguilar” ( Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La eliminación de Kunno de la sexta temporada de La Casa de los Famosos marcó un episodio de alta tensión en la competencia de Telemundo, que atraviesa una etapa definida por los conflictos internos y las reglas estrictas. El reality, conocido por sus constantes disputas, vivió otra jornada de incertidumbre este lunes 23 de marzo, fecha en la que el influencer mexicano se convirtió en el quinto participante en abandonar el programa.

La expulsión de Kunno, quien se destacó por su presencia digital y su vínculo con figuras como Ángela Aguilar y Christian Nodal, ocurrió tras una votación que no logró favorecerlo, pese al respaldo que recibió desde fuera de la casa. Incluso la hija de Pepe Aguilar solicitó apoyo para el tiktoker a través de su canal de difusión de Whatsapp y sus redes sociales, pero los votos no alcanzaron para mantenerlo en competencia.

El formato tradicional de eliminación se llevó a cabo antes de la entrada en vigor de nuevas normas que permiten la expulsión directa por faltas de respeto, una medida inédita en la historia del reality.

La eliminación de Kunno llega en un momento clave del reality, justo cuando la producción endureció las reglas por los constantes conflictos entre los famosos. (Captura de pantalla Telemundo)

Durante la velada, Kunno compartió la zona de riesgo con otros concursantes como Fabio, Julia, Horacio, Curvy y Oriana. En cada ronda, los salvados regresaron a la casa hasta que solo quedaron Kunno y Curvy. La decisión final recayó sobre el influencer, quien expresó su desconcierto ante la noticia. “Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera, pues yo”, declaró al llegar al foro, con visibles gestos de incomodidad.

“Lo presentía ya al momento de estar en la placa pero si me sorprendió mucho la verdad. Aunque sea mi equipo, se convirtió un poco en mi familia”, expresó el influencer durante su primera entrevista tras su eliminación.

El influencer mexicano se despidió del programa tras quedar en la zona de riesgo junto a Curvy, en una edición marcada por nuevas reglas y polémicas dentro de la casa. (Captura de pantalla Telemundo)

La salida de Kunno se produjo en medio de fuertes críticas derivadas de los recientes altercados dentro de la casa, así como de la polémica que rodea a los nuevos lineamientos de la televisora para controlar las conductas conflictivas de los participantes.

La intervención de “La Jefa” introdujo cambios en las reglas del juego, permitiendo la expulsión inmediata por comportamientos considerados irrespetuosos. Esta decisión surgió tras reiterados episodios de confrontación entre los habitantes, lo que llevó a la producción a endurecer el reglamento.