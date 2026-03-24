México

Kunno es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos: así fue su salida del reality

El influencer no logró el respaldo del público pese al apoyo de figuras como Ángela Aguilar

Guardar
Confirman a Kunno para La
Confirman a Kunno para La Casa de los Famosos y le llueven duras críticas: “Solo votará por ti Ángela Aguilar” ( Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La eliminación de Kunno de la sexta temporada de La Casa de los Famosos marcó un episodio de alta tensión en la competencia de Telemundo, que atraviesa una etapa definida por los conflictos internos y las reglas estrictas. El reality, conocido por sus constantes disputas, vivió otra jornada de incertidumbre este lunes 23 de marzo, fecha en la que el influencer mexicano se convirtió en el quinto participante en abandonar el programa.

La expulsión de Kunno, quien se destacó por su presencia digital y su vínculo con figuras como Ángela Aguilar y Christian Nodal, ocurrió tras una votación que no logró favorecerlo, pese al respaldo que recibió desde fuera de la casa. Incluso la hija de Pepe Aguilar solicitó apoyo para el tiktoker a través de su canal de difusión de Whatsapp y sus redes sociales, pero los votos no alcanzaron para mantenerlo en competencia.

El formato tradicional de eliminación se llevó a cabo antes de la entrada en vigor de nuevas normas que permiten la expulsión directa por faltas de respeto, una medida inédita en la historia del reality.

La eliminación de Kunno llega
La eliminación de Kunno llega en un momento clave del reality, justo cuando la producción endureció las reglas por los constantes conflictos entre los famosos. (Captura de pantalla Telemundo)

Durante la velada, Kunno compartió la zona de riesgo con otros concursantes como Fabio, Julia, Horacio, Curvy y Oriana. En cada ronda, los salvados regresaron a la casa hasta que solo quedaron Kunno y Curvy. La decisión final recayó sobre el influencer, quien expresó su desconcierto ante la noticia. “Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera, pues yo”, declaró al llegar al foro, con visibles gestos de incomodidad.

“Lo presentía ya al momento de estar en la placa pero si me sorprendió mucho la verdad. Aunque sea mi equipo, se convirtió un poco en mi familia”, expresó el influencer durante su primera entrevista tras su eliminación.

El influencer mexicano se despidió
El influencer mexicano se despidió del programa tras quedar en la zona de riesgo junto a Curvy, en una edición marcada por nuevas reglas y polémicas dentro de la casa. (Captura de pantalla Telemundo)

La salida de Kunno se produjo en medio de fuertes críticas derivadas de los recientes altercados dentro de la casa, así como de la polémica que rodea a los nuevos lineamientos de la televisora para controlar las conductas conflictivas de los participantes.

La intervención de “La Jefa” introdujo cambios en las reglas del juego, permitiendo la expulsión inmediata por comportamientos considerados irrespetuosos. Esta decisión surgió tras reiterados episodios de confrontación entre los habitantes, lo que llevó a la producción a endurecer el reglamento.

Temas Relacionados

KunnoLa Casa de los Famososmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Jackson Wang en Tecate Pa’l Norte 2026: posible setlist, horario y escenario para su show en Monterrey

El integrante de GOT7, Jackson Wang, se perfila como uno de los actos más destacados del Tecate Pa’l Norte 2026

Jackson Wang en Tecate Pa’l

Cambios en el gabinete de Clara Brugada: Titular de la ADIP deja su cargo para unirse al Congreso de CDMX

El exfuncionario capitalino representará a la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México desde el Congreso local con Morena

Cambios en el gabinete de

Huelga en Colegio de Bachilleres: los planteles 3 y 9 aclaran si hay regreso a clases programado

El sindicato de la institución comenzó el movimiento el 19 de marzo

Huelga en Colegio de Bachilleres:

Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

El ataque contra los uniformados derivó en la implementación de un operativo

Asesinan a dos integrantes de

Pronósticos: todos los números ganadores del Chispazo de este 23 de marzo

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a dos integrantes de

Asesinan a dos integrantes de la Guardia Civil en Villa Juárez, San Luis Potosí

Procesan a hombre que llevaba más de 350 kilos de marihuana en una camioneta en Nuevo León

Cuáles son los grupos criminales que operan en San Luis Potosí, donde desapareció un grupo de electricistas

Hija del Mayo Zambada tramitó amparo contra orden de aprehensión tras operativo en Culiacán

Oculta en aceite de coco: así fue enviada, desde México, media tonelada de cocaína a España

ENTRETENIMIENTO

Jackson Wang en Tecate Pa’l

Jackson Wang en Tecate Pa’l Norte 2026: posible setlist, horario y escenario para su show en Monterrey

Samo responde a Mario Domm por exhibir su ausencia en show de Camila y exige disculpa: “Me dolió mucho”

Quién es la nueva novia de William Levy que presumió en redes sociales

Ulises de la Torre reaparece en su taquería después de tres años sin telenovelas

Mónica Noguera y Paco Zea fueron vistos “muy cariñosos”, crecen rumores de romance tras convivencia diaria

DEPORTES

Quién es el campeón mundial

Quién es el campeón mundial que retó a Canelo Álvarez para enfrentarse en septiembre: “Estoy listo”

Club Puebla a la venta: esta es la millonaria cifra que pedirían por la histórica franquicia de Liga MX

Gobierno CDMX realizó recorrido al Estadio Azteca a días de su reapertura: así reforzarán la seguridad y movilidad

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas