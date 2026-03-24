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EDC México 2027: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival electrónico en CDMX

Cada años miles de personas se reúnen para escuchar sus sets favoritos en vivo

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El festival tuvo un aforo
El festival tuvo un aforo diario de 100.000 personas - crédito Forbes

El Electric Daisy Carnival (EDC) México anuncia su regreso en 2027 y promete superar todas las expectativas de los amantes de la música electrónica. El festival, considerado uno de los más importantes del país, volverá a transformar la CDMX en una experiencia llena de luces, beats y energía.

¿Cuándo y dónde será EDC México 2027?

La edición 2027 del EDC México se celebrará los días 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Como cada año, se espera la participación de miles de fans y algunos de los DJs más destacados de la escena global.

¿Cómo conseguir boletos y cuándo inicia la preventa?

La venta de boletos se realizará en diferentes fases:

  • Preventa Banamex: inicia el 25 de marzo a las 2:00 PM, exclusiva para tarjetahabientes Banamex.
  • Venta general: comienza el 26 de marzo a las 2:00 PM para el público en general.
  • Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

La organización recomienda adquirir tus entradas en la etapa Future Owl, que ofrece los precios más bajos para asegurar tu acceso al festival.

(@EDC_MEXICO)
(@EDC_MEXICO)

¿Qué esperar del EDC México 2027?

EDC México es reconocido por su propuesta multisensorial. El evento reúne:

  • Escenarios monumentales con lo último en tecnología de luces y sonido.
  • Cartel con DJs internacionales y nacionales de primer nivel.
  • Experiencias interactivas, instalaciones de arte y espectáculos visuales.
  • Ambiente inclusivo y seguro para todos los asistentes.

La edición 2027 promete hacer “todo más grande”, según anuncian los organizadores en sus redes sociales, invitando a los fans a prepararse para una experiencia inolvidable.

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