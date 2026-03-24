EDC México 2027: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival electrónico en CDMX

El Electric Daisy Carnival (EDC) México anuncia su regreso en 2027 y promete superar todas las expectativas de los amantes de la música electrónica. El festival, considerado uno de los más importantes del país, volverá a transformar la CDMX en una experiencia llena de luces, beats y energía.
¿Cuándo y dónde será EDC México 2027?
La edición 2027 del EDC México se celebrará los días 19, 20 y 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.
Como cada año, se espera la participación de miles de fans y algunos de los DJs más destacados de la escena global.
¿Cómo conseguir boletos y cuándo inicia la preventa?
La venta de boletos se realizará en diferentes fases:
- Preventa Banamex: inicia el 25 de marzo a las 2:00 PM, exclusiva para tarjetahabientes Banamex.
- Venta general: comienza el 26 de marzo a las 2:00 PM para el público en general.
- Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.
La organización recomienda adquirir tus entradas en la etapa Future Owl, que ofrece los precios más bajos para asegurar tu acceso al festival.
¿Qué esperar del EDC México 2027?
EDC México es reconocido por su propuesta multisensorial. El evento reúne:
- Escenarios monumentales con lo último en tecnología de luces y sonido.
- Cartel con DJs internacionales y nacionales de primer nivel.
- Experiencias interactivas, instalaciones de arte y espectáculos visuales.
- Ambiente inclusivo y seguro para todos los asistentes.
La edición 2027 promete hacer “todo más grande”, según anuncian los organizadores en sus redes sociales, invitando a los fans a prepararse para una experiencia inolvidable.