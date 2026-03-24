Con amenazas y engaños: así era el modus operandi de una célula dedicada a extorsionar familias aparentando un secuestro

Foto: SSC

Seis personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el secuestro virtual de un menor de edad en la Ciudad de México, a quien obligaron a dirigirse hacia el Estado de México para extorsionar a sus padres.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que tras recibir la denuncia por los hechos, elementos de la corporación lograron la detención de Emiliano “N”, Beatriz “N”, Ana Laura “N”, Roberto “N”, Fabiola “N” y Emilio “N”, todos integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión.

Su arresto se llevó a cabo en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, donde se desplegaron equipos de trabajo y se implementaron cercos de videovigilancia.

Así era su modus operandi

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, cuando la madre del menor recibió llamadas telefónicas y mensajes de texto en los que le decían que su hijo estaba en peligro.

Para evitar que le ocurriera algo, los responsables le solicitaron una cantidad de dinero y sus pertenencias de valor, a lo que la mujer accedió. Ante esto, la madre entregó un automóvil y dinero en efectivo en las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco.

Derivado de los hechos, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) Sur y C5 implementaron un cerco virtual para ubicar al menor de edad.

Labores de inteligencia determinaron que el adolescente salió de su domicilio mientras hablaba por teléfono e ingresó a calles del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, donde finalmente fue localizado sano.

El menor de edad fue resguardado para su atención médica y psicológica para que fuera reintegrado con sus familiares.

El delito de secuestro se sanciona con hasta 60 años en prisión en la CDMX. | Jovani Pérez

Fue así que tras un análisis de cámaras, las autoridades lograron ubicar a los posibles responsables del secuestro virtual del menor de edad, quienes ase desplazaban en distintos vehículos en la zona sur de la capital.

En la calle Ferrocarril de Cuernavaca de la colonia San Miguel Ajusto, los oficiales observaron un vehículo color gris que coincidía con el entregado por la madre del menor de edad, en el que se trasladaban un hombre y una mujer con una bolsa de probable marihuana.

Luego de marcarles el alto, los oficiales les hallaron 70 envoltorios con posible cocaína y 14 bolsitas con aparente marihuana, por lo que un hombre de 20 años de edad y la mujer 26 de 26 años fueron detenidos.

En un segundo hecho, oficiales capitalinos localizaron a un hombre de 50 años y una mujer de 41, quienes fueron detenidos en posesión de 60 cápsulas con una sustancia sólida color rosa y cinco bolsas con aparente marihuana, así como un vehículo color negro en el que circulaban.

Un tercer vehículo funcionó como “muro” para que amenazaran y exigieran dinero a la madre del adolescente

Foto: SSC

Finalmente, un hombre de 51 años y una mujer de 47 fueron detenidos en la colonia Francisco de la alcaldía Coyoacán, mientras manipulaban posible droga al interior de un vehículo color rojo, el cual se implementó como un muro mientras los implicados amenazaban y recibían dinero de la madre del menor de edad.

Tras una revisión, les fueron aseguradas 60 cápsulas con una sustancia color rosa, siete con posible marihuana y una más con material cristalino.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.