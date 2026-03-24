Balacera en Michoacán: Preparatoria Anton Makárenko lanza mensaje a la comunidad tras el asesinato de dos maestras

(Captura de pantalla/Google Mpas)

Luego del asesinato de dos maestras en la preparatoria Anton Makárenko de Michoacán, la institución educativa compartió un posicionamiento y mensaje para la comunidad estudiantil.

El ataque armado que derivó en la muerte de María del Rosario y Tatiana Bedolla fue realizado la mañana del 24 de marzo en la preparatoria ubicada en la calle Francisco Villa de la colonia Centro del municipio de Lázaro Cárdenas.

A través de un comendado en sus redes sociales, la institución educativa expresó su dolor y tristeza por el fallecimiento de las mujeres mencionadas.

En su comunicado piden a la comunidad que se mantenga unida, que se apoyen y se “permitan sentir”.

Al sitio acudieron agentes de seguridad (FacebooK/Zihuaenfoque)

“Una pérdida irreparable, un vacío inmenso”

“Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia, de nuestro día a día y de la esencia que nos une como familia educativa”, es parte de lo expuesto por la escuela.

De igual manera, piden mantenerse como una comunidad que se apoya en momento difíciles, además de que se cuida y acompaña.

La muerte de las dos maestra es descrita como “una pérdida irreparable y un vacío inmenso en la comunidad”.

Que la memoria de María del Rosario y Tatiana Bedolla permanezca viva en cada recuerdo, en cada aprendizaje y en cada corazón que tuvo el privilegio de coincidir con ellas.

Un adolescente detenido por el ataque armado

Poco antes de las 10:00 de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal confirmó un operativo en la preparatoria por detonaciones de arma de fuego, lo que resultó en el arresto de un adolescente.

Foto: Redes sociales

De igual manera, las autoridades confirmaron que en el lugar fueron hallados los cuerpos de dos mujeres sin vida y los cuales presentaban daños por proyectil de arma de fuego. También fue hallada un arma, la cual quedó a disposición de las investigaciones.

Además, el sujeto de 15 años de edad compartió un video a través de redes sociales en el que se muestra con un arma de fuego frente a un espejo.

CEDH condena ataque e inicia investigación

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán calificó los hechos como un suceso que vulnera los derechos fundamentales a la vida y la seguridad en el ámbito educativo, además de que fue iniciada una averiguación por lo ocurrido.

“La CEDH Michoacán, a través de la Visitaduría Regional de Lázaro Cárdenas, inició una investigación y generó acciones de acompañamiento institucional”, es parte de lo informado por la organización.

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