La Casa de los Famosos México 4: Laura G revela el nombre de dos grandes celebridades que estarían (Fotos: Instagram/ laurag/ Televisa)

La presentadora de radio y televisión Laura G anticipó en su programa que la producción de La Casa de los Famosos México 4 ya negocia la incorporación dos figuras del espectáculo nacional, como parte del elenco de la próxima temporada del reality.

La información fue compartida durante la transmisión el pasado domingo 22 de marzo del 2026 “En Cabina con Laura G”, donde la conductora aseguró que Rosa María Noguerón, productora del formato, se encuentra en pláticas avanzadas para concretar estos fichajes.

Yahir y Laura Flores, candidatos para La Casa de los Famosos México 4

De acuerdo con la propia Laura G, la producción encabezada por Rosa María Noguerón ya se encuentra cerca de cerrar contrato con Yahir—cantante, actor y conductor, conocido por su participación en el programa “La Academia”—y Laura Flores, actriz y cantante con amplia trayectoria en televisión y espectáculos en México.

La noticia ha tenido una amplia repercusión en redes sociales, donde seguidores del programa celebraron la posible integración de estos artistas.

Laura Flores genera conversación en redes sociales tras publicar una foto con aspecto rejuvenecido, provocando elogios y críticas entre sus seguidores. Crédito: (Instagram/@@laurafloresmx)

En palabras de la conductora, la intención de la productora es sumar talentos que resulten atractivos para el público y devuelvan la atención a un formato que, durante su tercera temporada, perdió interés entre los televidentes.

El contexto de la cuarta temporada en Televisa

La expectativa en torno a La Casa de los Famosos México 4 creció tras los anuncios hechos por la producción y sus protagonistas. Según confirmó la conductora principal, Galilea Montijo, habrá una nueva entrega del programa, con estreno previsto para 2026.

Esta información fue respaldada por la propia Noguerón, quien afirmó en conferencia de prensa: “Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números, por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”.

De acuerdo con lo revelado hasta el momento:

La producción busca un casting diverso , con perfiles que conecten con diferentes sectores de la audiencia.

El formato será conducido nuevamente por Galilea Montijo , quien ha encabezado las temporadas previas.

El estreno está programado para 2026, aunque la emisión aún se encuentra en etapa de planeación.

El contexto de la cuarta temporada en Televisa Portada: Jovani Pérez, Infobae México.

Reacciones en redes sociales y entre los fans

La revelación de los posibles nombres generó numerosas reacciones en plataformas digitales. Usuarios de Twitter y otras redes destacaron la trayectoria de Yahir en realities de 24 horas, como “La Academia”, y celebraron la probable participación de Laura Flores.

Algunos internautas expresaron que este tipo de incorporaciones devolverían al programa su atractivo original, tras una tercera temporada considerada por muchos como la menos exitosa.

Entre los comentarios más recurrentes, destacan:

“Si entra Yahir, ahora sí no me lo pierdo”.

“Laura Flores le puede aportar mucho a la convivencia”.

“La Casa de los Famosos México necesita figuras así para volver a ser tendencia”.

Datos confirmados y declaraciones de la producción

Hasta el momento, la información oficial sobre La Casa de los Famosos México 4 es limitada. De acuerdo con declaraciones de la producción:

Galilea Montijo confirmó ante la prensa que la nueva temporada está asegurada y que ella continuará como conductora.

Rosa María Noguerón descartó una versión “All Stars” para la edición mexicana y pidió evitar el acoso digital hacia los futuros participantes y sus familias.

Wendy Guevara, ganadora de la temporada 2023, compartió que la producción planea sumar mayor diversidad en el casting y que el formato se fortalecerá para el siguiente año.

La productora insistió en la importancia de proteger la autenticidad de los concursantes: “Si el acoso continúa, los nuevos concursantes entran con miedo y no van a ser auténticos”, explicó durante su intervención.

A unos días de la final, versiones periodísticas apuntaban a que directivos de TelevisaUnivision analizaban pausar el reality. (Infobae México / Jovani Pérez)

Perspectivas para la cuarta temporada

La confirmación de una cuarta temporada y la posible inclusión de Yahir y Laura Flores refuerzan la intención de los productores de revitalizar el reality y atraer a nuevas audiencias.

La estrategia busca superar los resultados de las entregas anteriores y consolidar a La Casa de los Famosos como uno de los formatos más vistos de la televisión mexicana.