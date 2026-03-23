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Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

El programa de este lunes pondrá a prueba a unos azules debilitados por la salida de Doris del Moral

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(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

La semana 26 de Exatlón México comenzó marcada por la reciente eliminación de Doris del Moral, una de las figuras más experimentadas de la competencia.

Este hecho dejó al equipo azul con una baja sensible y un ánimo golpeado. Mientras tanto, los rojos afrontan el inicio de la semana con la moral alta y la expectativa de seguir dominando las pruebas clave.

Las redes sociales y diversos portales especializados coincidieron en que, según los spoilers filtrados para el lunes 23 de marzo de 2026, el equipo azul logra conquistar la Villa 360 hoy 23 de marzo, recuperando el acceso a las comodidades tras varios días en la barraca.

Este resultado obligó a los rojos a dejar la privilegiada residencia y regresar al alojamiento menos confortable.

El desenlace de la Villa 360 se produce en un contexto de máxima presión para ambos equipos.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

Los azules llegaron al capítulo del 16 de marzo debilitados por la eliminación de Doris del Moral y las tensiones internas, especialmente entre Evelyn Guijarro y Valery Carranza. Esta última fue objeto de críticas por parte de sus compañeras debido a su rendimiento variable entre los duelos de eliminación y las pruebas regulares.

Por el lado de los rojos, la situación fue radicalmente distinta. El equipo disfrutó de una doble victoria en la serie por la supervivencia, lo que les permitió enviar a tres integrantes azules a disputar el duelo de eliminación. El ambiente dentro del grupo rojo se caracterizó por la confianza y el ánimo festivo, con integrantes como Humberto Noriega y Mario Osuna haciendo comentarios sobre el supuesto declive emocional de los rivales tras la salida de Doris.

Qué es la Villa 360 en Exatlón México

La Villa 360 es un espacio exclusivo dentro de Exatlón México que proporciona una serie de beneficios y comodidades a los atletas.

Quienes ganan el derecho a habitarla disfrutan de mejores condiciones para el descanso, una alimentación más variada y acceso a servicios que facilitan la recuperación física.

Esta residencia suele ser uno de los premios semanales más codiciados, ya que marca una diferencia tangible en el rendimiento de los equipos.

Además de camas confortables, la Villa 360 incluye zonas de entretenimiento y un ambiente más relajado en comparación con la barraca.

Su función va más allá del simple alojamiento: se ha convertido en un símbolo del éxito momentáneo en el reality, motivando a los equipos a luchar cada semana por el privilegio de ocuparla.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Benyamin Saracho

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Valery Carranza

El episodio más reciente de Exatlón México dejó a los azules con una mezcla de alivio y esperanza al recuperar la Villa 360, mientras los rojos deberán adaptarse nuevamente a la barraca.

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