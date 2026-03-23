Escándalo en la UNAM: el error en la gaceta que provocó la renuncia de un funcionario

El periodista asume la responsabilidad total por la equivocación de la palabra “desolladores”. (CUARTOSCURO)

El periodista Juan Pablo Becerra Acosta anunció este lunes su renuncia como director de la Gaceta de la UNAM tras admitir la existencia de un error ortográfico en la portada de la publicación institucional.

En un mensaje difundido mediante su cuenta en la red social X, el periodista reconoció que la equivocación ocurrió durante la edición de un sumario, al modificar la palabra “desgarradores” por “desolladores”.

Al trasladar el término a mayúsculas, Juan Becerra cometió un error ortográfico que él mismo definió como “imperdonable”: escribió “desollan” en lugar de “desuellan”.

Becerra Acosta declaró en sus redes sociales que el error “fue enteramente” responsabilidad suya y esa falla ocurrió “al cambiar el sumario y escribirlo todo en mayúsculas, cometí la imperdonable pifia.”

En su mensaje, Becerra Acosta deslindó de cualquier responsabilidad a la Universidad Nacional Autónoma de México. “No es un gazapo de la UNAM, es una equivocación enteramente mía”, señaló el periodista, quien aclaró que ni el equipo editorial ni la institución participaron en el incidente.

Debiodo al error, Juan Becerra compartió que “como en el periodismo hay torpezas desgarradoras que arrancan la piel, que desuellan, presenté ya mi renuncia.”

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