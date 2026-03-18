El cambio que se avecina en la UNAM: en qué consiste la reforma impulsada por el rector Lomelí

El rector Leonardo Lomelí Vanegas impulsa un modelo universitario con enfoque en pluralidad, participación democrática y diversidad académica en la UNAM. Credito:Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto en marcha una reforma orientada a transformar de manera integral sus ámbitos institucional, académico y jurídico‑administrativo, con el objetivo de fortalecer principios como la autonomía, la igualdad de género y la capacidad de adaptación a los desafíos contemporáneos.

Esta iniciativa, encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, pretende no solo responder a las necesidades inmediatas de la máxima casa de estudios, sino también proyectar su misión y valores en el mediano y largo plazo hacia un modelo de inclusión y representatividad, según detalló el propio Lomelí durante la inauguración del Foro de Análisis “Reforma y Futuro de la UNAM”, informó la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la institución en comunicado de este 18 de marzo.

La agenda inmediata incluye la aprobación de medidas estructurales. Entre ellas destacan iniciativas para robustecer la figura de las personas técnicas académicas, la transformación del Tribunal Universitario y el proceso para elegir a las y los integrantes de la Junta de Gobierno.

Este proceso de modificación normativa y administrativa se extenderá a lo largo del periodo de gestión en curso, de acuerdo con la explicación ofrecida por Lomelí en el foro, que se celebró en el auditorio de la Coordinación de Humanidades ante cuerpos colegiados, autoridades y estudiantes.

Reforma de la UNAM debe de ser, afirma el rector, gradual y prospectiva

La reforma universitaria de la UNAM inicia con un proceso gradual e inclusivo que fortalece la autonomía y adaptabilidad institucional. (CUARTOSCURO)

Para el rector Leonardo Lomelí, el nuevo proceso de reforma solo será legítimo si logra ser “inclusivo, democrático, diverso, gradual y prospectivo”.

Lomelí aclaró ante la comunidad universitaria y especialistas invitados que la inclusión debe garantizar la convocatoria de todas las voces, la democracia se apoya en los cuerpos colegiados, la diversidad supone el reconocimiento de múltiples enfoques y disciplinas, la gradualidad requiere una construcción por etapas y la prospectiva implica repensar el rumbo de la institución en escenarios futuros.

En su intervención, Lomelí hizo énfasis en que la UNAM debe preservar valores que la han definido históricamente, como su autonomía, carácter público, vocación nacional, rigor académico y prestigio internacional. “La Universidad se ha consolidado históricamente a partir de la renovación constante, del contraste de opiniones y de su capacidad de aprender de sus propias experiencias”, expresó el rector.

La propuesta explicitada incluye el fortalecimiento de la igualdad de género, la promoción de la sustentabilidad, el impulso a la presencia femenina en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la actualización de criterios pedagógicos y métodos de enseñanza para alinearse con la evolución social y científica global.

Esta iniciativa de reforma busca dotar al modelo de gobierno universitario de “mayores condiciones de legitimidad, representatividad y corresponsabilidad”, señaló Lomelí durante el evento.

Foro de análisis de la UNAM estudia la responsabilidad de la universidad

El Foro de Análisis 'Reforma y Futuro de la UNAM' articula siete mesas temáticas que abordan autonomía, gobernanza y responsabilidad social universitaria. Foto:cuartoscuro

El Foro de Análisis “Reforma y Futuro de la UNAM” se estructura en siete mesas temáticas donde se abordan los fines universitarios y la responsabilidad de la institución ante la nación, así como autonomía, gobernanza, docencia, investigación y difusión de la cultura, señaló Hugo Casanova Cardiel, coordinador de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, al dar la bienvenida al encuentro.

En el espacio participan integrantes de los principales órganos colegiados de la UNAM, expertos de otras universidades de México y América Latina, y diversas entidades académicas.

Casanova precisó que este foro representa “un ejercicio de pensamiento e ideas que se suman a otros espacios y modalidades de expresión universitaria ya en marcha”, asegurando que el evento no cierra el proceso, sino que “abre la reflexión colectiva sobre nuestra institución”.