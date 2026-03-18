México

El cambio que se avecina en la UNAM: en qué consiste la reforma impulsada por el rector Lomelí

La universidad ha puesto en marcha un proceso destinado a transformar sus estructuras internas, promoviendo la participación de todos los sectores

Guardar
El rector Leonardo Lomelí Vanegas
El rector Leonardo Lomelí Vanegas impulsa un modelo universitario con enfoque en pluralidad, participación democrática y diversidad académica en la UNAM. Credito:Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto en marcha una reforma orientada a transformar de manera integral sus ámbitos institucional, académico y jurídico‑administrativo, con el objetivo de fortalecer principios como la autonomía, la igualdad de género y la capacidad de adaptación a los desafíos contemporáneos.

Esta iniciativa, encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, pretende no solo responder a las necesidades inmediatas de la máxima casa de estudios, sino también proyectar su misión y valores en el mediano y largo plazo hacia un modelo de inclusión y representatividad, según detalló el propio Lomelí durante la inauguración del Foro de Análisis “Reforma y Futuro de la UNAM”, informó la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de la institución en comunicado de este 18 de marzo.

La agenda inmediata incluye la aprobación de medidas estructurales. Entre ellas destacan iniciativas para robustecer la figura de las personas técnicas académicas, la transformación del Tribunal Universitario y el proceso para elegir a las y los integrantes de la Junta de Gobierno.

Este proceso de modificación normativa y administrativa se extenderá a lo largo del periodo de gestión en curso, de acuerdo con la explicación ofrecida por Lomelí en el foro, que se celebró en el auditorio de la Coordinación de Humanidades ante cuerpos colegiados, autoridades y estudiantes.

Reforma de la UNAM debe de ser, afirma el rector, gradual y prospectiva

La reforma universitaria de la
La reforma universitaria de la UNAM inicia con un proceso gradual e inclusivo que fortalece la autonomía y adaptabilidad institucional. (CUARTOSCURO)

Para el rector Leonardo Lomelí, el nuevo proceso de reforma solo será legítimo si logra ser inclusivo, democrático, diverso, gradual y prospectivo”.

Lomelí aclaró ante la comunidad universitaria y especialistas invitados que la inclusión debe garantizar la convocatoria de todas las voces, la democracia se apoya en los cuerpos colegiados, la diversidad supone el reconocimiento de múltiples enfoques y disciplinas, la gradualidad requiere una construcción por etapas y la prospectiva implica repensar el rumbo de la institución en escenarios futuros.

En su intervención, Lomelí hizo énfasis en que la UNAM debe preservar valores que la han definido históricamente, como su autonomía, carácter público, vocación nacional, rigor académico y prestigio internacional. “La Universidad se ha consolidado históricamente a partir de la renovación constante, del contraste de opiniones y de su capacidad de aprender de sus propias experiencias”, expresó el rector.

La propuesta explicitada incluye el fortalecimiento de la igualdad de género, la promoción de la sustentabilidad, el impulso a la presencia femenina en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la actualización de criterios pedagógicos y métodos de enseñanza para alinearse con la evolución social y científica global.

Esta iniciativa de reforma busca dotar al modelo de gobierno universitario de “mayores condiciones de legitimidad, representatividad y corresponsabilidad, señaló Lomelí durante el evento.

Foro de análisis de la UNAM estudia la responsabilidad de la universidad

El Foro de Análisis 'Reforma
El Foro de Análisis 'Reforma y Futuro de la UNAM' articula siete mesas temáticas que abordan autonomía, gobernanza y responsabilidad social universitaria. Foto:cuartoscuro

El Foro de Análisis “Reforma y Futuro de la UNAM” se estructura en siete mesas temáticas donde se abordan los fines universitarios y la responsabilidad de la institución ante la nación, así como autonomía, gobernanza, docencia, investigación y difusión de la cultura, señaló Hugo Casanova Cardiel, coordinador de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, al dar la bienvenida al encuentro.

En el espacio participan integrantes de los principales órganos colegiados de la UNAM, expertos de otras universidades de México y América Latina, y diversas entidades académicas.

Casanova precisó que este foro representa “un ejercicio de pensamiento e ideas que se suman a otros espacios y modalidades de expresión universitaria ya en marcha, asegurando que el evento no cierra el proceso, sino que “abre la reflexión colectiva sobre nuestra institución”.

Temas Relacionados

UNAMReformaLeonardo LomelíRectormexico-noticias

Más Noticias

Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”

El “Patón” además aprovechó la previa del encuentro frente a Cincinnati para hablar de su futuro y enviar un mensaje a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruíz tras sus lesiones

Nahuel Guzmán asegura que Tigres

Receta de crepas de espinaca, ideal para un desayuno saludable

Una propuesta ligera con vegetales y queso que conquista a quienes buscan algo diferente para iniciar la mañana

Receta de crepas de espinaca,

“Hay que salvar la democracia”: líder del PRI busca ayuda del PAN y MC para fortalecerse en 2027

Alito Moreno subrayó que la defensa del país y la democracia debe prevalecer sobre intereses partidistas individuales

“Hay que salvar la democracia”:

Pozole rojo de camarón, la receta que no puede faltar en Cuaresma

Una combinación única de maíz ancestral y mariscos frescos hace de este guiso una experiencia cálida y festiva

Pozole rojo de camarón, la

Clara Brugada promete que obras rumbo al Mundial en la CDMX estarán listas para esta fecha

La jefa de gobierno insistió que la inversión millonaria que está recibiendo la capital no solo beneficiará durante el torneo de la FIFA, sino que será para la posteridad

Clara Brugada promete que obras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con un rifle AK-47 y

Con un rifle AK-47 y huyendo por brechas: así fue detenido un sujeto sobre la carretera Mazatlán-Tepic

Capturan al “Aurora”, integrante del CJNG, relacionado con huachicol y secuestros en Michoacán

Atrapan en México a siete criminales buscados en EEUU por narcotráfico y abuso sexual

“Miente la FGR”: exhiben a cursantes bebiendo dentro de centro de formación de la FGR, contrario a lo que dijo la institución

Capturan en CDMX a “La Maracucha”, integrante del “Tren de Aragua” por trata, extorsión y narcomenudeo

ENTRETENIMIENTO

Ring Royale 2026: mamá de

Ring Royale 2026: mamá de Poncho de Nigris revela posibles combates para la segunda edición

Mauricio Castillo lanza crudo comentario contra Adal Ramones tras fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’: “Poco interés”

Los negocios que tenía Fer Italia, el “mirrey” hoy sentenciado a dos décadas de prisión

Preocupa salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’ tras desmayarse en público: “Se le bajó la presión”

Alana Flores asegura que una persona del equipo de Flor Vigna agredió a su mamá y promete venganza

DEPORTES

Nahuel Guzmán asegura que Tigres

Nahuel Guzmán asegura que Tigres remontará a Cincinnati en la Concachampions: “Elijo creer”

AAA x WWE Noche de los Grandes: fecha, sede y precios de boletos

André Jardine sería buscado por este equipo de Brasil

Le salió caro el festejo a Efraín Juárez: tendrá que pagar miles de pesos por sus gestos en el partido contra Cruz Azul

Por qué Santos Escobar tendrá que operarse tras lesión en WWE NXT y AAA