Detienen al presunto feminicida de Madeline Dhamar, joven asesinada en León, Guanajuato

Medios locales señalan que Madeline fue encontrada sin vida en su domicilio. Crédito: Redes sociales

El caso del feminicidio de Madeline Dhamar “N” en León, Guanajuato, registró avances relevantes tras la detención del presunto responsable, un adolescente identificado extraoficialmente como su pareja sentimental, del cual no se reveló su nombre debido a que tiene 17 años.

Según autoridades, tras localizar el cuerpo sin vida de Madeline el pasado 15 de marzo de 2026, se activó de inmediato los protocolos especializados para feminicidio.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) confirmó que el joven fue puesto a disposición de un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes, en el marco de uno de los crímenes de mayor impacto social en la entidad en marzo.

La audiencia inicial del presunto asesino ya fue realizada, sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que se reanudará el próximo 24 de marzo. Mientas tanto, colectivos y familiares convocaron a una marcha pacifica para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos que le arrebataron al vida a la joven de 21 años.

Hallazgos y proceso judicial tras el feminicidio

Según los reportes oficiales, desde las primeras horas tras el hallazgo -realizado en la vivienda de la víctima-, peritos y agentes de investigación de la FGEG acudieron al lugar para recabar indicios biológicos, lofoscópicos y tecnológicos.

Estas pruebas permitieron reconstruir la mecánica de los hechos e identificar al probable responsable. La Fiscalía informó que el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente por feminicidio y solicitó la vinculación a proceso del adolescente detenido.

Durante la audiencia inicial, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se programó para el 24 de marzo de 2026.

Mientras tanto, el adolescente permanece bajo internamiento preventivo como medida cautelar.

La Fiscalía subrayó que la investigación se desarrolla con sustento científico, apego a la ley y siguiendo los protocolos especializados en materia de feminicidio.

Además, la institución reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quien resulte responsable y de sustentar el caso con investigaciones sólidas y con perspectiva de género.

Movilizaciones: Justicia para Madeline

La marcha está convocada para la mañana del próximo 23 de marzo. Crédito: Facebook - Red Feminista León

Como respuesta al caso, la sociedad civil y colectivos feministas han convocado a una marcha pacífica para exigir justicia en el caso de Madeline.

En redes sociales, la familia de la joven hizo un llamado a la comunidad a sumarse a la movilización, que tendrá lugar en el Arco de la Calzada, en León, el próximo lunes 23 de marzo. Según la información de los colectivos que integran la movilización, la cita es a las 8am para realizar los preparativos y partirán a las 9 de la mañana.

La convocatoria invita a quienes asistan a llevar pancartas, veladoras y flores como símbolo de la lucha y la memoria de Madeline.

Entre los grupos que difunden la información y exigen justicia por el caso se encuentra la Red Feminista León, quienes compartieron la invitación a la marcha.