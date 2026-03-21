Diputada propone garantizar atención psicológica y apoyos sociales a menores huérfanos por feminicidio

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La Ciudad de México se ubica entre las entidades con más feminicidios a nivel nacional en lo que va del 2026, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Este delito deja como consecuencia, entre otros efectos, la orfandad de los hijos de las víctimas.

Ante esta situación, la diputada Valeria Cruz Flores propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con el objetivo de que los menores de edad que enfrentan la pérdida de su madre a consecuencia de feminicidio, puedan recuperarse y continuar con su desarrollo.

La iniciativa busca modificar el Artículo 115 y adicionar el Artículo 115 Bis del citado ordenamiento, en materia de orfandad derivada del delito de feminicidio, para permitir que las autoridades activen mecanismos de atención integral.

Esto último con el objetivo de proteger sus derechos, darles acompañamiento en su proceso de recuperación, garantizar su acceso a servicios de salud física y mental, y facilitar que ingresen a programas de apoyo social.

“Cuando una niña, niño o adolescente enfrente esta difícil situación, que las autoridades puedan activar mecanismos de atención integral que permitan proteger sus derechos y acompañarlos en su proceso de recuperación y desarrollo. Que puedan acceder, de manera prioritaria, a servicios de salud física y mental; que se facilite su incorporación a programas de apoyo educativo y social”, puntualizó

La también Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local precisó que el objetivo es acompañar a la niñez y adolescencia en la reconstrucción de su futuro luego de perder a su madre por esa causa, y que incluso familias enteras han tenido que replantear su vida después de un feminicidio.

De acuerdo con datos presentados en la iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, en 2019 las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc fueron las que tuvieron el mayor número de carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio, con 88, 57 y 56 casos, respectivamente.

La iniciativa se turnó, para su análisis y dictaminación, a las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Igualdad de Género.

La Mesa Directiva informó que la iniciativa cuenta con el respaldo del grupo parlamentario de Morena, así como de los diputados María del Rosario Morales Ramos y Gerardo Villanueva Albarrán, integrantes de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT).

También sumaron su apoyo las legisladoras Jannete Elizabeth Guerrero Maya y Diana Barragán Sánchez, ambas del Partido del Trabajo (PT), y Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI).

La aporbación de la iniciativa podría marcar un precedente en la atención a la orfandad causada por el feminicidio en la Ciudad de México.

Femicidio en CDMX

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo, con corte al 31 de enero, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos de feminicidio durante los primeros meses de 2026.

Según la misma información, durante enero se registraron cinco feminicidios en la capital: dos víctimas tenían entre 18 y 29 años, dos entre 30 y 59 años, y una era una adulta mayor.

Además, las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc figuran entre los 20 municipios con más feminicidios en el país en lo que va del año, con dos casos en Venustiano Carranza y uno en Cuauhtémoc.