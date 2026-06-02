México

El costo de la atención médica en México puede ser más alto durante el Mundial, alerta EEUU a sus ciudadanos

La representación diplomática advirtió que la mayoría de los planes de salud no cubren atención fuera del territorio nacional

Guardar
Google icon
Hombre con sombrero y bufanda de EE.UU. lee folleto "Seguro Médico en México". Mochila, balón de fútbol y bandera estadounidense visible a su lado.
Los seguros de salud estadounidenses, incluidos Medicare y Medicaid, normalmente no cubren atención médica fuera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió este 2 de junio que los viajeros que se preparan para asistir al Mundial 2026 pueden enfrentar gastos médicos más altos de lo previsto durante su estancia, porque la mayoría de los seguros de salud estadounidenses no cubren atención fuera de su país y muchos hospitales mexicanos no dan de alta a los pacientes hasta que liquidan la cuenta.

Sobre seguros de viaje, el Departamento de Estado explicó que Estados Unidos el gobierno estadounidense no cubre gastos médicos de sus ciudadanos cuando viajan al extranjero y pidió planear con anticipación posibles visitas al hospital, emergencias y otros desembolsos imprevistos, de acuerdo con ese portal oficial.

PUBLICIDAD

La recomendación central del gobierno estadounidense es contratar un seguro médico de viaje antes de salir. El Departamento de Estado añadió que los programas Medicare y Medicaid de Estados Unidos no cubren atención médica fuera del país.

El Departamento de Estado pide revisar si la póliza cubre hospitalización y evacuación

Mujer adulta mayor con cabello gris en bata azul, sentada en cama de hospital blanca, sostiene vaso de agua. Monitor médico y gotero de suero visibles al fondo.
El gobierno de Estados Unidos recomienda contratar un seguro médico de viaje antes de salir hacia México para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía oficial señaló que los viajeros deben consultar con su aseguradora en Estados Unidos si su plan cubre atención médica de emergencia y de rutina en el extranjero. Si la cobertura habitual no aplica fuera del país, la dependencia recomienda considerar una póliza de corto plazo, ya que algunas sí hacen pagos directos a hospitales.

PUBLICIDAD

Igualmente se aconsejó contratar seguro de evacuación médica cuando el viaje incluye zonas de mayor riesgo o lugares con atención médica limitada. Esa cobertura puede adquirirse por separado o como complemento del seguro médico de viaje, y la mayoría de las pólizas incluyen atención de emergencia y transporte.

El aviso también distinguió el seguro de cancelación de viaje, que sirve para recuperar dinero ante cambios o cancelaciones de vuelos, cruceros o trayectos en tren. El Departamento de Estado aclaró que este tipo de póliza generalmente no cubre gastos médicos en otros países.

En el caso de quienes planean manejar durante su estancia, la guía indicó que el seguro de automóvil contratado en Estados Unidos podría no tener validez en el extranjero. También señaló que la póliza debe cumplir con los requisitos locales y recomendó consultar con el proveedor antes del viaje; además, algunas arrendadoras ofrecen cobertura para ese periodo.

El Departamento de Estado pidió revisar con detalle cada póliza porque las coberturas cambian de un contrato a otro. Entre los puntos que sugiere verificar están la validez en los países que se visitarán, la duración del viaje, la atención médica de emergencia, el transporte médico de regreso a Estados Unidos, los gastos de traslado y hospedaje, y la disponibilidad de efectivo para emergencias.

Estados Unidos pide revisar las alertas antes de viajar a México por el Mundial 2026

México albergará 13 partidos del Mundial 2026 en tres sedes con diferentes niveles de advertencia de viaje. REUTERS/Henry Romero
México albergará 13 partidos del Mundial 2026 en tres sedes con diferentes niveles de advertencia de viaje. REUTERS/Henry Romero

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos revisar las alertas de seguridad antes de viajar a México por el Mundial 2026, porque la recomendación cambia por entidad y puede modificarse con actualizaciones frecuentes, según el propio organismo. El aviso cobra peso en un torneo donde México albergará 13 partidos y donde las tres sedes mexicanas no comparten el mismo nivel de recomendación oficial.

Dos de esas sedes, Nuevo León y Ciudad de México, están en Nivel 2, que significa “viajar con precaución, mientras Jalisco aparece en Nivel 3, es decir, reconsiderar viaje. Esa diferencia, según el organismo, implica que los asistentes no deben revisar solo la ciudad de destino, sino también los trayectos entre entidades si planean moverse por carretera.

Temas Relacionados

Mundial 2026EEUUSeguro De SaludPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuánto dinero cuesta llegar al Estadio Ciudad de México: tarifas del transporte público en dólares y euros

El gobierno de la CDMX mantiene cifras asequibles que permite a miles de visitantes llegar al Coloso de Santa Úrsula por menos de 0.30 dólares o 0.26 euros

Cuánto dinero cuesta llegar al Estadio Ciudad de México: tarifas del transporte público en dólares y euros

Figuras del Mundial vandalizadas por la CNTE en Reforma: esto fue lo que costaron

La destrucción de esculturas monumentales de la exposición “Gigantes del Futbol” durante protestas de la CNTE generó debate sobre el costo de los daños

Figuras del Mundial vandalizadas por la CNTE en Reforma: esto fue lo que costaron

Metrobús: estas son las líneas que tienen retraso este martes 2 de junio

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús: estas son las líneas que tienen retraso este martes 2 de junio

Este es el poema con el que un repartidor de Boing veracruzano ganó un premio en Italia

Braulio Elías Pérez Valencia fue galardonado en Europa por su talento con las letras

Este es el poema con el que un repartidor de Boing veracruzano ganó un premio en Italia

Los encuentros casuales aumentan hasta 60% durante el Mundial: estas son las ETS que más se contagian

Durante las justas mundialistas los contactos sexuales casuales se convierten en un riesgo de salud debido a su incremento exponencial. Especialista de la UNAM alerta que la prevención no siempre acompaña la euforia del viaje

Los encuentros casuales aumentan hasta 60% durante el Mundial: estas son las ETS que más se contagian
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF refuerza colaboración con Zacatecas para rastrear estructuras financieras del crimen

UIF refuerza colaboración con Zacatecas para rastrear estructuras financieras del crimen

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Delincuencia organizada pierde casi 3 mil millones de pesos este fin de semana

Alcalde de Escuinapa justifica disminución de la presencia de elementos de seguridad: “Queremos que se sienta, no que se vea”

ENTRETENIMIENTO

Señalan que esposa de Roberto Tello es cleptómana tras ‘robar’ bolsas de Yulianna Peniche: “Se puso a llorar”

Señalan que esposa de Roberto Tello es cleptómana tras ‘robar’ bolsas de Yulianna Peniche: “Se puso a llorar”

Laufey en CDMX: preventa, fecha y todo lo que debes saber sobre la cantante islandesa

Así fue el altercado vial de Joan Kuri, actor de Televisa que terminó ensangrentado en Edomex

Omar Chaparro y Vanessa Bauche se unen a Circo Gómez, la apuesta animada más irreverente de Eugenio Derbez

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

DEPORTES

Cuánto dinero cuesta llegar al Estadio Ciudad de México: tarifas del transporte público en dólares y euros

Cuánto dinero cuesta llegar al Estadio Ciudad de México: tarifas del transporte público en dólares y euros

Amaury Vergara, dueño de Chivas, revela la cifra millonaria que invirtió en el Estadio Guadalajara para el Mundial 2026

Selección Mexicana publica foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo Nacional de Antropología

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

Perrito se vuelve viral al destruir álbum del Mundial 2026 de su dueña: usuarios terminan defendiéndolo