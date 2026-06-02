El costo de la atención médica en México puede ser más alto durante el Mundial, alerta EEUU a sus ciudadanos

Los seguros de salud estadounidenses, incluidos Medicare y Medicaid, normalmente no cubren atención médica fuera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió este 2 de junio que los viajeros que se preparan para asistir al Mundial 2026 pueden enfrentar gastos médicos más altos de lo previsto durante su estancia, porque la mayoría de los seguros de salud estadounidenses no cubren atención fuera de su país y muchos hospitales mexicanos no dan de alta a los pacientes hasta que liquidan la cuenta.

Sobre seguros de viaje, el Departamento de Estado explicó que Estados Unidos el gobierno estadounidense no cubre gastos médicos de sus ciudadanos cuando viajan al extranjero y pidió planear con anticipación posibles visitas al hospital, emergencias y otros desembolsos imprevistos, de acuerdo con ese portal oficial.

PUBLICIDAD

La recomendación central del gobierno estadounidense es contratar un seguro médico de viaje antes de salir. El Departamento de Estado añadió que los programas Medicare y Medicaid de Estados Unidos no cubren atención médica fuera del país.

El Departamento de Estado pide revisar si la póliza cubre hospitalización y evacuación

El gobierno de Estados Unidos recomienda contratar un seguro médico de viaje antes de salir hacia México para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guía oficial señaló que los viajeros deben consultar con su aseguradora en Estados Unidos si su plan cubre atención médica de emergencia y de rutina en el extranjero. Si la cobertura habitual no aplica fuera del país, la dependencia recomienda considerar una póliza de corto plazo, ya que algunas sí hacen pagos directos a hospitales.

PUBLICIDAD

Igualmente se aconsejó contratar seguro de evacuación médica cuando el viaje incluye zonas de mayor riesgo o lugares con atención médica limitada. Esa cobertura puede adquirirse por separado o como complemento del seguro médico de viaje, y la mayoría de las pólizas incluyen atención de emergencia y transporte.

El aviso también distinguió el seguro de cancelación de viaje, que sirve para recuperar dinero ante cambios o cancelaciones de vuelos, cruceros o trayectos en tren. El Departamento de Estado aclaró que este tipo de póliza generalmente no cubre gastos médicos en otros países.

PUBLICIDAD

En el caso de quienes planean manejar durante su estancia, la guía indicó que el seguro de automóvil contratado en Estados Unidos podría no tener validez en el extranjero. También señaló que la póliza debe cumplir con los requisitos locales y recomendó consultar con el proveedor antes del viaje; además, algunas arrendadoras ofrecen cobertura para ese periodo.

El Departamento de Estado pidió revisar con detalle cada póliza porque las coberturas cambian de un contrato a otro. Entre los puntos que sugiere verificar están la validez en los países que se visitarán, la duración del viaje, la atención médica de emergencia, el transporte médico de regreso a Estados Unidos, los gastos de traslado y hospedaje, y la disponibilidad de efectivo para emergencias.

PUBLICIDAD

Estados Unidos pide revisar las alertas antes de viajar a México por el Mundial 2026

México albergará 13 partidos del Mundial 2026 en tres sedes con diferentes niveles de advertencia de viaje. REUTERS/Henry Romero

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos revisar las alertas de seguridad antes de viajar a México por el Mundial 2026, porque la recomendación cambia por entidad y puede modificarse con actualizaciones frecuentes, según el propio organismo. El aviso cobra peso en un torneo donde México albergará 13 partidos y donde las tres sedes mexicanas no comparten el mismo nivel de recomendación oficial.

Dos de esas sedes, Nuevo León y Ciudad de México, están en Nivel 2, que significa “viajar con precaución”, mientras Jalisco aparece en Nivel 3, es decir, “reconsiderar viaje”. Esa diferencia, según el organismo, implica que los asistentes no deben revisar solo la ciudad de destino, sino también los trayectos entre entidades si planean moverse por carretera.

PUBLICIDAD