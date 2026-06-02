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Alcalde de Escuinapa justifica disminución de la presencia de elementos de seguridad: “Queremos que se sienta, no que se vea”

Víctor Manuel Díaz Simental dijo que las acciones en materia de seguridad no tienen que verse

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Alcalde de Escuinapa, Sinaloa
Foto: Policía Municipal Culiacán / Gobierno de Escuinapa

Luego de que se han registrado hechos violentos en las últimas semanas en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, así como de medios locales reportaron la disminución de elementos de seguridad, el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental aseguró que las acciones en esta materia tienen que “sentirse” y no “verse”.

En entrevista con Noroeste, el edil aseguró que apuestan a llegar a niveles de países desarrollados respecto a la seguridad, donde las personas la perciben sin necesidad de que haya militares o elementos de seguridad en las calles.

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“La seguridad (a la que) queremos llegar es a los niveles de países desarrollados: que se sienta, no que se vea. No queremos ver grandes equipamientos armados, queremos salir a caminar seguros a cualquier hora del día y la seguridad se siente, no tiene que verse”, aseguró tras ser cuestionado sobre la disminución de la presencia policiaca.

Sus declaraciones se dan en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa comenzaron un disputa desde septiembre de 2024 que ha provocado más de 3 mil homicidios en poco más de año y medio.

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Los Chapitos; Cártel de Sinaloa; El Mayo Zambada
La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

El inicio de la guerra interna del cártel comenzó luego del secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, su exlíder, quien fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, para lograr su detención.

Actualmente ambas facciones mantienen una disputa que ha provocado jornadas de violencia en varios municipios de Sinaloa (recientemente enfocada en Culiacán), donde se registran ataques armados, hallazgo de cuerpos humanos, desapariciones y secuestros.

Respecto a si existen las condiciones para que los habitantes de Escuinapa se sientan seguros, el alcalde dijo que continúan trabajando para que así sea a través de mesas de trabajo y proximidad social.

Escuinapa en medio de la violencia y marchas por exigencia de paz

Asesinan al subdirector de Escuinapa, Sinaloa
Foto: Redes sociales

Desde mediados de diciembre del año pasado, el municipio se convirtió en el centro de hechos violentos luego de que se registraron balaceras y una explosión en distintos puntos como las colonias Pueblo Nuevo, 10 de Mayo y El Roblito.

Previo a esto, en el municipio se reportaron bloqueos y enfrentamientos que dejaron como saldo tres personas muertas.

Las agresiones han continuado en lo que va del año, con ataques con explosivos al almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, un gimnasio de la Secretaría de Seguridad que dejó dos personas lesionadas, así como el asesinato a balazos del subdirector de la Policía Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariegos.

Este último hecho ocurrió el 1 de abril, cuando el agente se encontraba en una unidad oficial en la autopista Mazatlán-Tepic junto a tres uniformados. Todos murieron en el ataque armado.

Uno de los acontecimientos recientes se registró el 21 de mayo pasado, cuando elementos de seguridad fueron atacados a balazos por un grupo de sicario en la carretera Mazatlán-Tepic, hecho que no dejó lesionados.

Habitantes del municipio de Escuinapa reportaron un enfrentamiento armado desde las primeras horas de este jueves. Video: Redes sociales

Ante la violencia, el sábado 30 de mayo, decenas de habitantes de Escuinapa llevaron a cabo una marcha pacífica para exigir el regreso de la paz y una mayor intervención por parte de las autoridades.

Con vestimenta color blanco y pancartas en las que solicitaban “justicia y tranquilidad”, los habitantes pidieron que se refuercen las acciones en materia de seguridad por parte de los tres niveles de gobierno.

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