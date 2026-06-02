México

Línea 4 del Tren Eléctrico en Guadalajara: estaciones, tarifas y fechas de operación

La Línea 4 del Tren Eléctrico de Guadalajara redefine la movilidad en el sur del Área Metropolitana al sumar una opción de transporte que transforma los traslados cotidianos de miles de personas

Guardar
Google icon
Tren blanco, naranja y gris estacionado en una plataforma. Sus puertas están abiertas. Un cartel rojo indica 'L4' y otro oscuro 'Dirección Tlajomulco Centro'. Se aprecian vías
La Línea 4 del Tren Eléctrico de Guadalajara inició operaciones el 15 de diciembre de 2025. (SITEUR)

La Línea 4 del Tren Eléctrico de Guadalajara inició operaciones el 15 de diciembre de 2025 y desde entonces se ha consolidado como una de las principales alternativas de transporte público en el sur del Área Metropolitana.

Este sistema enlaza de manera directa los municipios de Tlajomulco de Zúñiga,Tlaquepaque y Guadalajara, permitiendo que más de 105,000 usuarios diarios recorran una ruta de 21.1 kilómetros.

PUBLICIDAD

Con su llegada, la zona sur cuenta por primera vez con un enlace eléctrico eficiente que responde a la demanda de movilidad de corredores residenciales e industriales, facilitando la integración urbana y la reducción de tiempos de traslado entre comunidades que anteriormente no tenían conexión directa con el resto de la ciudad.

Cabe señalar que, aunque la Línea 4 entró en servicio en diciembre de 2025, la inauguración se realizó con varias obras aún pendientes: en ese momento faltaban por concluir cuatro puentes peatonales, dos nodos viales y la señalización en varios cruces, situación que generó reclamos por riesgos de seguridad vial.

PUBLICIDAD

Recorrido de la Línea 4

La Línea 4 opera actualmente con 8 estaciones en servicio y una más en construcción.

El trayecto parte de Las Juntas y concluye en Tlajomulco Centro, atravesando los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y la zona sur de Guadalajara. Todas las estaciones son superficiales y el sistema es completamente eléctrico.

La frecuencia de paso es de cada 9 minutos, sin distinción de hora pico o valle. El recorrido completo toma aproximadamente 38 minutos.

Las estaciones en orden de recorrido son:

  • Las Juntas
  • Acueducto (en construcción)
  • Jalisco 200 años
  • Real del Valle
  • Concepción del Valle
  • El Cuervo
  • Lomas del Sur
  • CuTlajo
  • Tlajomulco Centro

Esta estructura favorece la movilidad en el sur del área metropolitana.

Dos mujeres en el interior de un tren; una señala un mapa de rutas en la pared mientras la otra observa. Se ven asientos anaranjados y ventanas del vagón
La Línea 4 opera actualmente con 8 estaciones en servicio y una más en construcción. (SITEUR)

Tarifa, método de pago y transbordos

En 2026, la tarifa para usar la Línea 4 es de 11 pesos por viaje, igual que en el resto de la red Mi Tren, mientras que quienes cuentan con el programa Mi Pasaje pagan 5.50 pesos por viaje.

El pago se realiza exclusivamente mediante la tarjeta Mi Movilidad, que puede adquirirse y recargarse en las estaciones del Tren Ligero, terminales de Mi Macro y tiendas de conveniencia autorizadas.

Esta tarjeta es válida en todo el sistema Mi Tren y en las distintas modalidades de transporte integradas al sistema Mi Movilidad.

El sistema otorga un margen de hasta 2 horas para realizar transbordos con descuento entre líneas o modalidades de transporte.

El segundo viaje puede costar 5.50 pesos si se realiza el cambio dentro de ese periodo y con la tarjeta Mi Movilidad activa.

Los transbordos entre diferentes líneas del Tren Ligero no generan costo adicional mientras el usuario permanezca dentro de la red de estaciones.

La Línea 4 no tiene correspondencia directa con las Líneas 1, 2 o 3 de Mi Tren. La integración intermodal se da con Mi Macro Calzada en la estación Las Juntas y con Mi Macro Periférico.

Además, la Línea 4 conecta con servicios de transporte público adicionales, como camiones y minibuses, que operan fuera del tren y conectan zonas residenciales distantes con las estaciones principales.

Horarios de operación de la Línea 4

La Línea 4 opera todos los días de la semana, de lunes a domingo, en un horario de 04:50 a 23:00 horas, incluyendo días festivos; no existen días en los que el servicio permanezca suspendido, por lo que los usuarios pueden contar con el tren durante todo el año.

Esta línea inicia operaciones más temprano que el resto de la red Mi Tren. En su primera semana de funcionamiento, la Línea 4 registró más de 105,000 usuarios diarios.

Vista aérea de un tren blanco, naranja y gris del Sistema de Tren Eléctrico Urbano parado en una estación con una persona, vías y paneles solares
El objetivo principal de la Línea 4 es agilizar la conexión de Tlajomulco y Tlaquepaque con el resto de la ciudad. (SITEUR)

El objetivo principal de la Línea 4 es agilizar la conexión de Tlajomulco y Tlaquepaque con el resto de la ciudad, favoreciendo la movilidad en corredores residenciales e industriales en crecimiento.

Con su modelo de integración con otras modalidades y rutas alimentadoras, la Línea 4 permite a los usuarios planear traslados más ágiles y económicos, además de fomentar una mayor cohesión urbana en una región marcada por el crecimiento demográfico y la expansión industrial.

Temas Relacionados

JaliscoTren LigeroTransporte Publicomexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía de Oaxaca alerta por llamadas falsas que suplantan a la institución para extorsionar

La autoridad emitió un pronunciamiento formal tras recibir denuncias ciudadanas

Fiscalía de Oaxaca alerta por llamadas falsas que suplantan a la institución para extorsionar

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Baja California Sur

Alianza Mexicana de Abogados lleva al Senado petición de desaparición de poderes en Sinaloa

Los promoventes aseguran que la violencia, las desapariciones y el impacto económico justifican una revisión de la gestión de Rocha Moya

Alianza Mexicana de Abogados lleva al Senado petición de desaparición de poderes en Sinaloa

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 2 de junio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país de este martes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de junio: arrestan a dos sujetos ligados al homicidio de Carlos Manzo y El Chapo envía otra carta

Detienen a “El Borregas”, hermano de exregidor prófugo de Ecatepec: lo investigan por extorsión, secuestro y despojo

Delincuencia organizada pierde casi 3 mil millones de pesos este fin de semana

Alcalde de Escuinapa justifica disminución de la presencia de elementos de seguridad: “Queremos que se sienta, no que se vea”

Cae Guillermo, líder de “Los Soto Jiménez” por extorsión narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro y Vanessa Bauche se unen a Circo Gómez, la apuesta animada más irreverente de Eugenio Derbez

Omar Chaparro y Vanessa Bauche se unen a Circo Gómez, la apuesta animada más irreverente de Eugenio Derbez

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

Imelda Tuñón lanza otra fuerte acusación contra Maribel Guardia: “Tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”

Cynthia Klitbo estalla tras ser cuestionada por su novio más joven: “Vivimos en una sociedad tan patriarcal”

Galilea Montijo le pide a Andrea Legarreta un “beso de 3” con su nuevo novio y su reacción genera polémica en ‘Hoy’

DEPORTES

Selección Mexicana publica foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo Nacional de Antropología

Selección Mexicana publica foto oficial para el Mundial 2026 en el Museo Nacional de Antropología

La historia de cómo Ronaldinho salvó la carrera de Orbelín Pineda en los Gallos de Querétaro

Perrito se vuelve viral al destruir álbum del Mundial 2026 de su dueña: usuarios terminan defendiéndolo

Actividades mundialistas para niños en CDMX: así será la experiencia de fútbol en Papalote Museo del Niño

¿Se va Checo Pérez? Cadillac aclara la situación del mexicano y Bottas en la Fórmula 1