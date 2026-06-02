Línea 4 del Tren Eléctrico en Guadalajara: estaciones, tarifas y fechas de operación

La Línea 4 del Tren Eléctrico de Guadalajara inició operaciones el 15 de diciembre de 2025. (SITEUR)

La Línea 4 del Tren Eléctrico de Guadalajara inició operaciones el 15 de diciembre de 2025 y desde entonces se ha consolidado como una de las principales alternativas de transporte público en el sur del Área Metropolitana.

Este sistema enlaza de manera directa los municipios de Tlajomulco de Zúñiga,Tlaquepaque y Guadalajara, permitiendo que más de 105,000 usuarios diarios recorran una ruta de 21.1 kilómetros.

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Con su llegada, la zona sur cuenta por primera vez con un enlace eléctrico eficiente que responde a la demanda de movilidad de corredores residenciales e industriales, facilitando la integración urbana y la reducción de tiempos de traslado entre comunidades que anteriormente no tenían conexión directa con el resto de la ciudad.

Cabe señalar que, aunque la Línea 4 entró en servicio en diciembre de 2025, la inauguración se realizó con varias obras aún pendientes: en ese momento faltaban por concluir cuatro puentes peatonales, dos nodos viales y la señalización en varios cruces, situación que generó reclamos por riesgos de seguridad vial.

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Recorrido de la Línea 4

La Línea 4 opera actualmente con 8 estaciones en servicio y una más en construcción.

El trayecto parte de Las Juntas y concluye en Tlajomulco Centro, atravesando los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y la zona sur de Guadalajara. Todas las estaciones son superficiales y el sistema es completamente eléctrico.

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La frecuencia de paso es de cada 9 minutos, sin distinción de hora pico o valle. El recorrido completo toma aproximadamente 38 minutos.

Las estaciones en orden de recorrido son:

Las Juntas

Acueducto (en construcción)

Jalisco 200 años

Real del Valle

Concepción del Valle

El Cuervo

Lomas del Sur

CuTlajo

Tlajomulco Centro

Esta estructura favorece la movilidad en el sur del área metropolitana.

La Línea 4 opera actualmente con 8 estaciones en servicio y una más en construcción. (SITEUR)

Tarifa, método de pago y transbordos

En 2026, la tarifa para usar la Línea 4 es de 11 pesos por viaje, igual que en el resto de la red Mi Tren, mientras que quienes cuentan con el programa Mi Pasaje pagan 5.50 pesos por viaje.

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El pago se realiza exclusivamente mediante la tarjeta Mi Movilidad, que puede adquirirse y recargarse en las estaciones del Tren Ligero, terminales de Mi Macro y tiendas de conveniencia autorizadas.

Esta tarjeta es válida en todo el sistema Mi Tren y en las distintas modalidades de transporte integradas al sistema Mi Movilidad.

El sistema otorga un margen de hasta 2 horas para realizar transbordos con descuento entre líneas o modalidades de transporte.

El segundo viaje puede costar 5.50 pesos si se realiza el cambio dentro de ese periodo y con la tarjeta Mi Movilidad activa.

Los transbordos entre diferentes líneas del Tren Ligero no generan costo adicional mientras el usuario permanezca dentro de la red de estaciones.

La Línea 4 no tiene correspondencia directa con las Líneas 1, 2 o 3 de Mi Tren. La integración intermodal se da con Mi Macro Calzada en la estación Las Juntas y con Mi Macro Periférico.

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Además, la Línea 4 conecta con servicios de transporte público adicionales, como camiones y minibuses, que operan fuera del tren y conectan zonas residenciales distantes con las estaciones principales.

Horarios de operación de la Línea 4

La Línea 4 opera todos los días de la semana, de lunes a domingo, en un horario de 04:50 a 23:00 horas, incluyendo días festivos; no existen días en los que el servicio permanezca suspendido, por lo que los usuarios pueden contar con el tren durante todo el año.

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Esta línea inicia operaciones más temprano que el resto de la red Mi Tren. En su primera semana de funcionamiento, la Línea 4 registró más de 105,000 usuarios diarios.

El objetivo principal de la Línea 4 es agilizar la conexión de Tlajomulco y Tlaquepaque con el resto de la ciudad. (SITEUR)

El objetivo principal de la Línea 4 es agilizar la conexión de Tlajomulco y Tlaquepaque con el resto de la ciudad, favoreciendo la movilidad en corredores residenciales e industriales en crecimiento.

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Con su modelo de integración con otras modalidades y rutas alimentadoras, la Línea 4 permite a los usuarios planear traslados más ágiles y económicos, además de fomentar una mayor cohesión urbana en una región marcada por el crecimiento demográfico y la expansión industrial.