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Imelda Tuñón lanza otra fuerte acusación contra Maribel Guardia: “Tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”

La cantante explicó por qué una integrante de su familia fue designada como tutora

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Maribel Guardia, Imelda Tuñón -México- 22 agosto
Imelda Tuñón confirma la existencia de una orden de restricción contra Maribel Guardia en la disputa familiar. - (Instagram)

La disputa legal entre Imelda Tuñón y la familia de Julián Figueroa volvió a generar controversia luego de que la joven confirmara ante medios de comunicación la existencia de una orden de restricción relacionada con Maribel Guardia.

Durante el encuentro con la prensa, Tuñón también respondió a los señalamientos realizados por Marco Chacón y expresó su molestia por las declaraciones que han surgido en las últimas semanas. Según dijo, parte de la información difundida sobre el caso no corresponde a la realidad y ha contribuido a generar confusión alrededor del conflicto.

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La actriz sostuvo que varias de las decisiones tomadas en el ámbito legal obedecen a circunstancias específicas del proceso y no a cuestiones personales. Por ello, insistió en que algunos hechos han sido interpretados de manera equivocada por la opinión pública.

Imelda explica por qué Addis Tuñón fue nombrada tutora

La polémica sobre la custodia de Julián Figueroa se intensifica por declaraciones cruzadas y versiones contradictorias. (RS)
La polémica sobre la custodia de Julián Figueroa se intensifica por declaraciones cruzadas y versiones contradictorias. (RS)

Uno de los temas que abordó fue el nombramiento de Addis Tuñón como tutora. Imelda aseguró que el procedimiento implicó requisitos importantes y rechazó las versiones que minimizan esa responsabilidad.

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“Para ser tutriz, de hecho, ella tuvo que dejar algo en garantía, o sea, un inmueble”, explicó. También precisó que el cargo no representa un beneficio económico para quien lo recibe, sino una responsabilidad legal relacionada con el bienestar y el patrimonio del menor.

La joven destacó que se ha difundido información incorrecta sobre ese proceso y consideró injusto que se cuestione la decisión sin conocer los requisitos que exige la ley. “Tú no recibes nada por ese puesto, más bien tienes que dar algo”, señaló.

“No fue por saña”: la explicación sobre Maribel Guardia

En entrevista para el matutino ‘Sale el Sol’, la cantante expresó que el posible acuerdo no implicaría una reconciliación con su suegra, quien la demandó por presunta violencia familiar
Imelda Tuñón aclara que el nombramiento de Addis Tuñón como tutora exige requisitos legales y no ofrece beneficios económicos. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Imelda también se refirió a las versiones que señalan que Maribel Guardia perdió ciertas facultades relacionadas con su nieto por motivos personales. Según afirmó, la situación responde a cuestiones legales y no a resentimientos familiares.

“No se le retiró a la abuelita porque no se le quiera, no por nada de saña”, declaró. Acto seguido, añadió la frase que más llamó la atención durante la entrevista: “No cumplió con su obligación y porque tiene una orden de restricción por violencia en contra mía y de mi hijo”.

Además, explicó que durante una etapa de convivencia familiar existían controles estrictos respecto a las personas que podían ingresar a su domicilio. Incluso aseguró que hubo momentos en los que no podía recibir libremente a algunos de sus familiares cercanos.

Rechaza estar deprimida y responde a los rumores

(IG @imetunon // @maribelguardia)
La disputa por la tutela de Julián Figueroa involucra estrictos controles familiares y restricciones de visitas por órdenes legales. - (IG @imetunon // @maribelguardia)

Otro de los temas que enfrentó fue el relacionado con su estado emocional. Después de que algunos reporteros le preguntaran sobre versiones que la señalaban atravesando una depresión, Imelda respondió de manera inmediata.

“¿Quién dijo que estaba en depresión?”, cuestionó antes de negar por completo esa información. Posteriormente afirmó: “No, no, no, estoy muy bien. Estoy muy bien”.

Aseguró que observa el desarrollo del proceso legal con tranquilidad y consideró que algunas acusaciones en su contra ya han comenzado a desmoronarse. “Ya se cayó una denuncia que me pusieron y comprobé que todo lo que dijeron de mí es falso”, manifestó.

El mensaje contra Marco Chacón y la advertencia de una posible demanda

El periodista Gustavo Adolfo Infante señaló una posible relación sentimental entre Chacón e Imelda Tuñón.
Las declaraciones de Imelda Tuñón resaltan la confusión y desinformación que han rodeado el proceso legal en torno a Julián Figueroa. - (Fotos: @imetuñon, @marco_chaconf, Instagram)

Imelda Tuñón también dedicó parte de sus declaraciones a Marco Chacón, a quien acusó de mantener una actitud hostil después de recientes resoluciones legales. La joven afirmó sentirse decepcionada por la situación debido al vínculo familiar que existió entre ambos durante años.

“Qué lamentable que un hombre que se supone que formó parte de mi familia me esté atacando ahorita después de que perdió legalmente”, expresó. Incluso consideró que detrás de algunas acciones podría existir “mucho rencor” y “mucha rabia”.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de emprender nuevas acciones legales. Aunque señaló que por ahora existe únicamente una orden de restricción, no descartó que más adelante puedan tomarse otras medidas. “Ahorita tiene una orden de restricción, pero no lo sé. Más adelante pudieran cambiarlo”, concluyó.

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