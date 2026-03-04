Casos de Kimberly, alumna de la UAEM, y de Rubí Gómez, madre buscadora de Sinaloa, se investigan como feminicidios, confirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los casos de Kimberly Joseline, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fue hallada sin vida, y de Rubí Gómez Tagle, madre buscadora que fue asesinada en Sinaloa, son investigados como feminicidios.
“En el primer caso ya hay un detenido, es una persona cercana a la joven. Es un feminicidio, son casos distintos, por cierto, también informó la fiscal, le corresponde a la fiscalía de Sinaloa pero ya no lo informó, el caso de la madre buscadora que fue asesinada en Mazatlán, también se catalogó como feminicidio”, dijo en Palacio Nacional.
Información en desarrollo...
