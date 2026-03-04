México

Casos de Kimberly, alumna de la UAEM, y de Rubí Gómez, madre buscadora de Sinaloa, se investigan como feminicidios, confirma Sheinbaum

La presidenta indicó que ambas víctimas fueron asesinadas por personas cercanas a ellas

Guardar
Sheinbaum indicó los avances en
Sheinbaum indicó los avances en los casos de Kimberly y de Rubí Gómez. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los casos de Kimberly Joseline, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fue hallada sin vida, y de Rubí Gómez Tagle, madre buscadora que fue asesinada en Sinaloa, son investigados como feminicidios.

“En el primer caso ya hay un detenido, es una persona cercana a la joven. Es un feminicidio, son casos distintos, por cierto, también informó la fiscal, le corresponde a la fiscalía de Sinaloa pero ya no lo informó, el caso de la madre buscadora que fue asesinada en Mazatlán, también se catalogó como feminicidio”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumfeminicidioRubí Gómez TagleKimberly JoselineLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

El enfrentamiento ocurrió luego de que se reportara la presencia de sujetos armados en el municipio, alrededor de las 3 de la mañana

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo: recuerda que habrá cierre vial en la autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América tras su deseo de dirigir en España

El panelista sostuvo que el entrenador necesita un descanso y sugirió su salida inmediata

Álvaro Morales pide la salida

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de marzo: L4 del MB sin servicio en varias estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

FIFA cancela el 40% de sus reservaciones en CDMX: Sheinbaum promete investigar el caso

La inesperada medida del organismo generó incertidumbre entre las autoridades capitalinas quienes desconocen los motivos

FIFA cancela el 40% de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades

Enfrentamiento entre delincuentes y autoridades deja cinco muertos en Rayones, Nuevo León

Arrestan a sujeto armado que presuntamente amenazó a mando policiaco en Tijuana

Exgobernador Silvano Aureoles habría huido de México con apoyo del CJNG

Detienen a hombre por presunto robo de tráiler en Gustavo A. Madero: el vehículo quedó asegurado

Muerte de ‘El Mencho’ no frenará el flujo de cocaína en América Latina, según InSight Crime

ENTRETENIMIENTO

Gonzalo Hevia Baillères conquista a

Gonzalo Hevia Baillères conquista a Emma Watson y se suma al selecto club de mexicanos con romances internacionales

I-DLE anuncia concierto en CDMX: fecha, sede y preventa de boletos para el World Tour 2026

Ticketmaster lanza sistema antifraude con código dinámico para entradas: así funciona

Muere Ana Luisa Peluffo, figura clave del Cine de Oro, a los 96 años

“Carmen Salinas no le reza a Dios, sino al diablo”: reviven dicho de Andrés García contra la actriz

DEPORTES

Álvaro Morales pide la salida

Álvaro Morales pide la salida de André Jardine del América tras su deseo de dirigir en España

Director general del “Estadio Azteca” asegura que el inmueble estará listo para el Mundial 2026

Utah Royal hace oficial la llegada de Kiana Palacios y sacude a la NWSL con fichaje histórico

Presentan el FIFA Fan Fest del Zócalo de CDMX: tendrá la pantalla más grande del Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada