Cuál es la semilla que más aporta calcio para los huesos

Descubrir nuevas formas de sumar este alimento molido o en tahini ayuda a aprovechar mejor sus beneficios para la estructura ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semilla que más aporta calcio para los huesos es la semilla de sésamo (también conocida como ajonjolí).

Cien gramos de semillas de sésamo contienen aproximadamente 975 mg de calcio, una cantidad superior a la de la mayoría de los frutos secos y semillas.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los beneficios que tiene su consumo para la salud ósea así como recomendaciones de consumo para realmente obtener sus beneficios.

La semilla de sésamo contiene cerca de 975 mg de calcio por cada 100 gramos, superando a otros frutos secos en este mineral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del ajonjolí para la salud de los huesos y para prevenir la osteoporosis

El ajonjolí, o semilla de sésamo, ofrece varios beneficios para la salud ósea y la prevención de la osteoporosis. De acuerdo con información de Healthline entre dichos beneficios destacan los siguientes:

1. Alto contenido de calcio

El ajonjolí es una de las fuentes vegetales más ricas en calcio, mineral esencial para la formación y el mantenimiento de huesos fuertes. El consumo regular contribuye a cubrir los requerimientos diarios y favorece la densidad ósea.

2. Magnesio y fósforo

Estas semillas también aportan magnesio y fósforo, dos minerales que trabajan junto con el calcio para fortalecer la estructura ósea y regular la mineralización de los huesos.

3. Zinc

El ajonjolí contiene zinc, mineral importante para la renovación y la reparación de los tejidos óseos, y que ayuda a reducir el riesgo de fracturas.

4. Proteínas

Aporta proteínas vegetales que favorecen la formación de la matriz ósea, necesaria para la fijación de los minerales en los huesos.

5. Fitosteroles y antioxidantes

Los compuestos antioxidantes presentes en el ajonjolí ayudan a disminuir la inflamación y el daño oxidativo en los huesos, factores asociados al desarrollo de osteoporosis.

6. Mejor absorción en forma molida

Consumir ajonjolí molido, en pasta (tahini) o en bebidas facilita la absorción del calcio y otros nutrientes, ya que el calcio de la semilla entera puede no aprovecharse completamente en el organismo.

Las proteínas vegetales del ajonjolí promueven la formación de la matriz ósea, facilitando la fijación de minerales en los huesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir ajonjolí para obtener sus beneficios para la salud de los huesos

Para obtener los beneficios del ajonjolí para la salud ósea, se recomienda incorporarlo de las siguientes maneras:

Molido o en pasta (tahini): Triturar las semillas o consumirlas en forma de tahini mejora la absorción del calcio y otros nutrientes, ya que las semillas enteras pueden pasar por el sistema digestivo sin ser completamente digeridas.

Añadido a yogures, ensaladas y cereales: Espolvorear ajonjolí molido sobre yogures, ensaladas, frutas o cereales permite integrar el calcio en la alimentación diaria.

En panes y productos horneados: Incluir semillas de ajonjolí en panes, galletas o barritas caseras es una forma sencilla de aumentar su consumo.

En batidos y bebidas vegetales: Agregar una cucharada de ajonjolí molido a batidos o elaborar bebidas vegetales de sésamo contribuye a sumar calcio y otros minerales.

Como aderezo: Preparar aderezos a base de tahini, limón y aceite de oliva para acompañar vegetales, carnes o legumbres.

Semillas de sésamo o ajonjolí, conocidas por su alto contenido nutricional, ideales para añadir a platos saludables y sabrosos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de ajonjolí, preferentemente en su versión molida o en pasta, favorece la absorción de calcio y otros minerales clave para la salud de los huesos.