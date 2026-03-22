“Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo”, dice Alex Gou en el estreno de Matilda, el musical

La elección de Emilia Gou como protagonista de 'Matilda, el musical' desata acusaciones de nepotismo y favoritismo en el teatro mexicano (IG)

El productor mexicano Alex Gou rompió el silencio durante el estreno de ‘Matilda, el Musical’, donde abordó las críticas que ha recibido el proyecto, especialmente por la participación de su hija, Emilia Gou, en el elenco.

Ante los cuestionamientos, el también empresario teatral defendió el proceso de selección y aseguró que el talento fue el único criterio. Sus declaraciones encendieron el ambiente, al dejar claro que no todos lograron quedarse en la producción.

La polémica surge en medio del éxito del montaje, que ha generado conversación tanto por su propuesta escénica como por las decisiones detrás del reparto.

Un estreno entre aplausos y controversia

Grandes artistas conforman el elenco de Matilda el Musical México. (Instagram/@alexgouboy)

Durante el encuentro con la prensa, Alex Gou destacó la magnitud de la producción y el trabajo realizado para llevarla a escena. Señaló que incluso el equipo original quedó sorprendido con el resultado.

“Estamos felices y a demostrar que Matilda va a ser la mejor Matilda del mundo”, afirmó, al tiempo que adelantó que la temporada se extenderá.

El productor también subrayó que el montaje incluye nueva escenografía, vestuario renovado y efectos especiales que buscan elevar la experiencia del público.

Responde a críticas y habla de su hija

Se reveló la caracterización de Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda el Musical. Crédito: (Instagram/@jaimecamil)

Uno de los momentos más comentados fue cuando abordó directamente las críticas sobre la participación de su hija. Gou fue contundente al explicar que nadie tuvo un lugar asegurado.

“Muchísimos hijos de actores no se quedaron… el claro ejemplo es que la hija de Bisogno… no se quedó”, expresó, al insistir en que el casting fue definido por el director.

Sobre los señalamientos hacia él, lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo”. Con ello, reafirmó su postura frente a quienes cuestionan su trabajo.

Talento, disciplina y separación familiar

Álex Gou defiende que la selección de su hija se basó en aptitud y preparación, no en lazos familiares, frente a la polémica generada en redes sociales (IG)

El productor explicó que su hija fue una de las más exigidas dentro del proceso. Aseguró que debía demostrar con hechos su capacidad para estar en el escenario.

También compartió cómo maneja la relación laboral y personal con ella. “Llegando a la casa soy el papá, de aquí para adelante soy el productor”, comentó, marcando una clara división entre ambos roles.

Finalmente, reiteró que el proyecto busca consolidarse por su calidad. En medio de la polémica, sostuvo que será el público quien tenga la última palabra sobre el resultado en escena.