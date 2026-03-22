Pensión Mujeres Bienestar: esta es la fecha limite para recibir tu pago de 3 mil 100 pesos de este mes de marzo

La Pensión Mujeres Bienestar beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México que otorga ayuda económica a mujeres adultas residentes en el país.

Está enfocado en mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de que quienes se encuentren en ese rango accedan al apoyo.

En la etapa anterior, las beneficiarias recibían 3 mil pesos cada dos meses mediante el Banco del Bienestar. En 2026, el monto aumentó a 3 mil 100 pesos.

El programa inició con atención exclusiva a mujeres de 63 y 64 años. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum amplió el acceso para incluir a mujeres desde los 60 años.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar la operación, registrar a las beneficiarias, entregar los apoyos y vigilar todos los procesos requeridos.

<b>Pago Marzo Pensión Mujeres Bienestar 2026</b>

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, informó que los depósitos correspondientes a marzo para la Pensión Mujeres Bienestar 2026 ya fueron efectuados.

Estos recursos pertenecen al segundo bimestre del año, que abarca marzo y abril, y están dirigidos a mujeres beneficiarias del programa social con edades de 60 a 64 años.

En la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos previsto para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Como se indicó, el monto se deposita en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias, quienes reciben 3 mil 100 pesos.

Algunas personas ya recibieron el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 durante este mes de marzo; otras siguen pendientes de recibirlo.

Por esta razón, adultas mayores de 60 a 64 años de edad que participan en el programa desean saber cuál es la fecha límite para tener en su tarjeta del Banco del Bienestar el pago de 3 mil 100 pesos correspondiente a la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el pago de marzo de 3 mil 100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

El plazo para obtener el pago de marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 vence este jueves 26 de marzo, según el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar federal.

Los depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar continuarán durante esta semana de marzo para quienes aún no han recibido el apoyo, siendo la última oportunidad para obtener el depósito de este segundo bimestre del año.

Durante esta semana, las beneficiarias que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 son los siguientes:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.