México

Pensión Mujeres Bienestar: esta es la fecha limite para recibir tu pago de 3 mil 100 pesos de este mes de marzo

Los depósitos de este programa social, el cual beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad, comenzó el pasado lunes 2 de marzo

Guardar
La Pensión Mujeres Bienestar beneficia
La Pensión Mujeres Bienestar beneficia a adultas mayores de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México que otorga ayuda económica a mujeres adultas residentes en el país.

Está enfocado en mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de que quienes se encuentren en ese rango accedan al apoyo.

En la etapa anterior, las beneficiarias recibían 3 mil pesos cada dos meses mediante el Banco del Bienestar. En 2026, el monto aumentó a 3 mil 100 pesos.

El programa inició con atención exclusiva a mujeres de 63 y 64 años. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum amplió el acceso para incluir a mujeres desde los 60 años.

La Secretaría del Bienestar se encarga de coordinar la operación, registrar a las beneficiarias, entregar los apoyos y vigilar todos los procesos requeridos.

<b>Pago Marzo Pensión Mujeres Bienestar 2026</b>

Ariadna Montiel, responsable de la Secretaría del Bienestar, informó que los depósitos correspondientes a marzo para la Pensión Mujeres Bienestar 2026 ya fueron efectuados.

Estos recursos pertenecen al segundo bimestre del año, que abarca marzo y abril, y están dirigidos a mujeres beneficiarias del programa social con edades de 60 a 64 años.

En la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos previsto para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Como se indicó, el monto se deposita en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias, quienes reciben 3 mil 100 pesos.

Algunas personas ya recibieron el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 durante este mes de marzo; otras siguen pendientes de recibirlo.

Por esta razón, adultas mayores de 60 a 64 años de edad que participan en el programa desean saber cuál es la fecha límite para tener en su tarjeta del Banco del Bienestar el pago de 3 mil 100 pesos correspondiente a la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el pago de marzo de 3 mil 100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

El plazo para obtener el pago de marzo de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 vence este jueves 26 de marzo, según el calendario publicado por la Secretaría del Bienestar federal.

Los depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar continuarán durante esta semana de marzo para quienes aún no han recibido el apoyo, siendo la última oportunidad para obtener el depósito de este segundo bimestre del año.

Durante esta semana, las beneficiarias que recibirán el pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 son los siguientes:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres Bienestar 2026Pensión Mujeres BienestarPensión BienestarPensión Bienestar 2026Pensión del Bienestar 2026Pensión del BienestarProgramas SocialesPrograma SocialPensión Adultas Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo: Kimberly García anota el segundo y asegura el pase al Mundial Marruecos

Las mexicanas buscarán asegurar su pase al Mundial Sub - 17 Femenil tras un gran paso por el Premundial de la Concacaf 2026

México vs Costa Rica sub

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Autoridades estatales lo señalan por los delitos cobro de piso, extorsión, homicidio, secuestro y narcomenudeo, entre otros

Detuvieron a “El Kilo”, presunto

Claudia Sheinbaum informa sobre el avance de la modernización en refinería de Salina Cruz, donde la planta coquizadora ha alcanzado un 76% de construcción

La presidenta sostene que el proyecto permitirá aumentar la producción de gasolinas y diésel con menor contenido de azufre y reducir el combustóleo en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime

Claudia Sheinbaum informa sobre el

Hoy No Circula de este lunes 23 de marzo en el Valle de México y de Toluca

Cuáles son los autos que no circulan este lunes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula de este

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas tres alcaldías para el lunes 23 de marzo

Se esperan temperaturas bajas de hasta 4 grados Celsius, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Frío CDMX: activan alerta amarilla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque al CJNG: las personas

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La actriz Tanza Varela pide

La actriz Tanza Varela pide oraciones por su bebé, mordida por araña violinista: “Su patita se le puso negra”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de marzo

‘Son’s of Cumbia’ AB Quintanilla anuncia show en CDMX: precios para ver al productor de Selena

Concierto de Grupo Firme termina en riña campal en Honduras | VIDEO

“Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo”, dice Alex Gou en el estreno de Matilda, el musical

DEPORTES

México vs Costa Rica sub

México vs Costa Rica sub -17 femenil Premundial 2026 en vivo: Kimberly García anota el segundo y asegura el pase al Mundial Marruecos

Desirée Monsiváis arremete contra Álvaro Morales por falta de respeto en Futbol Picante

Uziel Muñoz se mete al top 10 del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo celebrado en Polonia

Selección de Irak llega a Nuevo León para disputar la Repesca Intercontinental rumbo al Mundial 2026

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo