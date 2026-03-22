Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán su pago la última de marzo

El segundo periodo de pagos del año de la Pensión Mujeres Bienestar terminará esta semana

El segundo periodo de pagos del año de la Pensión Mujeres Bienestar terminará esta semana y a continuación te decimos quiénes son las adultas mayores que faltan de cobrar su dinero.

Cabe recordar que la iniciativa fue implementada desde principios de 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum y está dirigida a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Su finalidad es apoyar con un recurso monetario para que estas adultas mayores puedan tener un respaldo y tener una vejez más digna y plena.

Este 2026, cada beneficiaria del programa recibe de forma bimestral y directa a través de la tarjeta del Bienestar un apoyo económico de 3,100 pesos.

Este 2026, cada beneficiaria del programa recibe de forma bimestral y directa a través de la tarjeta del Bienestar un apoyo económico de 3,100 pesos.

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar la última semana de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que faltan de cobrar el pago de la Pensión Mujeres Bienestar son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estas adultas mayores irán recibiendo su dinero de manera ordenada conforme inicie su CURP.

Letra R | Lunes 23 de marzo

Letra S | Martes 24 de marzo

Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo

Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo

Además, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

¿Cómo checar si ya llegó el dinero de la pensión?

Las beneficiarias que optan por consultar su saldo de forma presencial tienen la opción de dirigirse a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar. Allí, después de insertar la tarjeta, pueden verificar el saldo siguiendo las indicaciones del sistema.

Por otro lado, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto para dispositivos Android como iOS a través de Google Play Store y App Store, permite revisar saldos y movimientos de manera inmediata. Esta plataforma digital protege los datos personales y simplifica el acceso a la información.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, el calendario oficial facilita a los beneficiarios conocer con precisión el día en que recibirán el monto correspondiente a sus pensiones, lo que les permite planificar mejor sus gastos y resolver dudas sobre la fecha de disponibilidad de fondos.

Impacto social de la pensión

La ampliación de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar constituye un avance sin precedentes en materia de protección social. Al finalizar 2025, datos oficiales reportan que 3 millones de mujeres reciben este apoyo, cifra que representa la mayor expansión registrada en las políticas de inclusión de México en tiempos recientes.

La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

Entre los cambios más relevantes figura la incorporación automática al programa. A partir de 2025, todas las mujeres que cumplen 65 años acceden directamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.