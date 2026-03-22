México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán su pago la última de marzo

El segundo depósito del año concluirá el próximo 26 de marzo

Guardar
El segundo periodo de pagos
El segundo periodo de pagos del año de la Pensión Mujeres Bienestar terminará esta semana

El segundo periodo de pagos del año de la Pensión Mujeres Bienestar terminará esta semana y a continuación te decimos quiénes son las adultas mayores que faltan de cobrar su dinero.

Cabe recordar que la iniciativa fue implementada desde principios de 2025 por el gobierno de Claudia Sheinbaum y está dirigida a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Su finalidad es apoyar con un recurso monetario para que estas adultas mayores puedan tener un respaldo y tener una vejez más digna y plena.

Este 2026, cada beneficiaria del programa recibe de forma bimestral y directa a través de la tarjeta del Bienestar un apoyo económico de 3,100 pesos.

Este 2026, cada beneficiaria del
Este 2026, cada beneficiaria del programa recibe de forma bimestral y directa a través de la tarjeta del Bienestar un apoyo económico de 3,100 pesos.

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar la última semana de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que faltan de cobrar el pago de la Pensión Mujeres Bienestar son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estas adultas mayores irán recibiendo su dinero de manera ordenada conforme inicie su CURP.

  • Letra R | Lunes 23 de marzo
  • Letra S | Martes 24 de marzo
  • Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo
  • Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo

Además, para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

¿Cómo checar si ya llegó el dinero de la pensión?

Las beneficiarias que optan por consultar su saldo de forma presencial tienen la opción de dirigirse a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar. Allí, después de insertar la tarjeta, pueden verificar el saldo siguiendo las indicaciones del sistema.

Por otro lado, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto para dispositivos Android como iOS a través de Google Play Store y App Store, permite revisar saldos y movimientos de manera inmediata. Esta plataforma digital protege los datos personales y simplifica el acceso a la información.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, el calendario oficial facilita a los beneficiarios conocer con precisión el día en que recibirán el monto correspondiente a sus pensiones, lo que les permite planificar mejor sus gastos y resolver dudas sobre la fecha de disponibilidad de fondos.

Impacto social de la pensión

La ampliación de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar constituye un avance sin precedentes en materia de protección social. Al finalizar 2025, datos oficiales reportan que 3 millones de mujeres reciben este apoyo, cifra que representa la mayor expansión registrada en las políticas de inclusión de México en tiempos recientes.

La entrega de tarjetas Bienestar
La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

Entre los cambios más relevantes figura la incorporación automática al programa. A partir de 2025, todas las mujeres que cumplen 65 años acceden directamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensión Mujeres Bienestar 2026Pagosmarzo2026DepósitosPensiones del BienestarProgramas socialesAdultas mayoresmexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Gelatinas con sábila: por que este snack saludable y bajo en azúcar es ideal para la temporada de calor

También conocida como aloe vera, integran en su preparación extracto natural de la planta, trozos de pulpa o jugo concentrado

Gelatinas con sábila: por que

En el Día del Agua: así puedes contribuir al cuidado del recurso, según la CNDH

El 22 de marzo, la ONU nos recuerda que la crisis hídrica tiene rostro de mujer y México tiene una deuda urgente con su propio territorio

En el Día del Agua:

“Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo”, dice Alex Gou en el estreno de Matilda, el musical

Declaraciones del productor generan debate tras el estreno de su proyecto y reavivan críticas sobre el elenco

“Tengo muchos haters… que se

Fuego consume oficinas de Grupo Xcaret en Punta Cancún, peritos determinarán las causas

Llamas afectaron una estructura tipo palapa en la parte superior del inmueble; no se reportaron personas lesionadas

Fuego consume oficinas de Grupo

Té de tila para la ansiedad: propiedades, beneficios y cómo ayuda a relajar el cuerpo

Una bebida natural que aporta calma y favorece el descanso en momentos de tensión

Té de tila para la
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Realmente cayó el CJNG? Lo

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

ENTRETENIMIENTO

“Tengo muchos haters… que se

“Tengo muchos haters… que se pongan lentes si no les gusta el brillo”, dice Alex Gou en el estreno de Matilda, el musical

Carín León arranca el Circuito Nacional de Conciertos por la Paz con baja asistencia en Tijuana

Quién es Juan Luis, el esposo de Lupita Villalobos señalado por presunta infidelidad a la influencer

Rumores de divorcio por supuesta infidelidad sacuden el matrimonio de Lupita Villalobos

La escena eliminada de ‘La oficina’ que habrá alterado la percepción de un protagonista desde el primer episodio

DEPORTES

Otro fracaso para Martín Anselmi

Otro fracaso para Martín Anselmi tras su paso por Cruz Azul: el técnico argentino es despedido del Botafogo

Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX

Cuáles son los canales oficiales para ver los juegos de MLB en México durante la temporada 2026