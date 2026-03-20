Pensión Mujeres Bienestar 2026: en qué letra de beneficiarias va el pago de este mes de marzo

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar constituye un programa social impulsado por el Gobierno de México que brinda apoyo económico a mujeres adultas que viven en el país.

Está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con la finalidad de que todas en ese rango puedan acceder al beneficio.

En la etapa anterior, las beneficiarias recibían 3 mil pesos cada dos meses a través del Banco del Bienestar. En 2026, el monto subió a 3 mil 100 pesos.

El programa comenzó atendiendo únicamente a mujeres de 63 y 64 años. Luego, la presidenta Claudia Sheinbaum amplió la cobertura para mujeres desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

La Secretaría del Bienestar coordina la operación, el registro de beneficiarias, la entrega de apoyos y la supervisión de todos los procedimientos necesarios.

Pago Marzo Pensión Mujeres Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, comunicó que ya se realizaron los depósitos de marzo para la Pensión Mujeres Bienestar 2026.

Estos fondos corresponden al segundo bimestre del año, que incluye marzo y abril, y están destinados a mujeres beneficiarias de este programa social con edades entre 60 y 64 años.

Durante la conferencia matutina presidida por Claudia Sheinbaum, Montiel detalló el calendario oficial de pagos para marzo de 2026.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Cabe destacar que los depósitos se efectúan en todas las tarjetas del Banco del Bienestar de las beneficiarias, quienes reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses.

Algunas mujeres ya obtuvieron el pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 en la primera semana de marzo; otras todavía no lo han recibido y desconocen las fechas del calendario de pagos.

Por ello, muchas consultan en qué letra de beneficiarias van los depósitos de marzo y quiénes faltan por obtener el apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

¿En qué letra de beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar va el pago de este mes de marzo?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los pagos han progresado hasta este jueves 19 de marzo con las letras P y Q. Así, las adultas mayores de 60 a 64 años que ya obtuvieron su depósito de 3 mil 100 pesos pertenecen a ese grupo.

Mientras tanto, los beneficiarios que aún no han recibido el pago de la Pensión Bienestar son quienes siguen, según las fechas fijadas por Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales de la Secretaría del Bienestar con relación a los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar con 3 mil 100 pesos.