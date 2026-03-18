México

Pensión Mujeres Bienestar 2026 reanuda pagos a todas las beneficiarias: lista de quiénes no han cobrado el depósito de marzo de 3 mil 100 pesos

Las dispersiones de este mes, que abarcan el segundo bimestre de este año, fueron suspendidas el pasado lunes 16 de marzo

Guardar
La Pensión Mujeres Bienestar es
La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que brinda apoyo económico a mujeres adultas que residen en el país.

Está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con la finalidad de que todas en ese rango puedan acceder al beneficio.

En la etapa anterior, las beneficiarias obtenían 3 mil pesos cada dos meses a través del Banco del Bienestar. Para 2026, el monto subió a 3 mil 100 pesos.

El programa comenzó atendiendo solamente a mujeres de 63 y 64 años. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum amplió el alcance para incluir a mujeres desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

La Secretaría del Bienestar coordina la operación, el registro de beneficiarias, la entrega de apoyos y la supervisión de todos los procesos necesarios.

Suspensión de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de marzo 2026 fueron suspendidos el pasado lunes 16 de marzo debido a que se trató de un día feriado oficial por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

Aunque la conmemoración es el 21 de marzo, esta se recorre a inicios de semana. Por dicha razón, las dispersiones fueron canceladas el lunes 16 de marzo y ninguna beneficiaria recibió el pago de 3 mil 100 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Este martes 17 de marzo los depósitos fueron reanudados para todas los beneficiarias, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría del Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, indicó que el lunes 16 de marzo no habrá depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Ante esto, algunas adultas mayores de 60 a 64 años y más inscritas en este programa social no han recibido la dispersión correspondiente de este mes de marzo, que es la segunda del bimestre de 2026.

Por ello, ya hay una lista de beneficiarias que faltan de recibir el pago de 3 mil 100 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Qué beneficiarias faltan de recibir el pago de 3 mil 100 pesos de la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las beneficiarias que faltan de recibir el pago de marzo de 3 mil 100 pesos de la Pensión Bienestar son las siguientes:

Los depósitos faltantes serán a estos beneficiarios:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Este martes 17 de marzo recibieron el depósito las beneficiarias cuya primera letra de su apellido paterno inicia con la letra M.

En consecuencia, los depósitos continuarán a lo largo de esta semana de marzo y finalizarán el jueves 26 de este mes, fecha en que todas las adultas mayores de 60 a 64 años o más incluidos en este programa social habrán recibido su pago.

Temas Relacionados

Pensión Mujeres BienestarPensión Mujeres Bienestar 2026Pensión BienestarPensión Bienestar 2026Pensión del Bienestar 2026Pensión del BienestarPago Marzo Pensión Mujeres BienestarPago Marzo Pensión Mujeres Bienestar 2026Programa SocialProgramas SocialesPensión Adultas Mayoresmexico-noticias

Más Noticias

Estas son las playeras más memorables de México en los mundiales

Recuento de las playeras de la Selección Mexicana en los mundiales previo a la justa mundialista de 2026

Estas son las playeras más

Con arsenal, equipo táctico y explosivos: así detuvieron a 20 sujetos tras un enfrentamiento en Nayarit

La agresión armada desató un despliegue operativo en el municipio de Huajicori

Con arsenal, equipo táctico y

Así se vivió el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas: explosión, caos y cinco muertos

El siniestro sorprendió a trabajadores en plena jornada y dejó cinco víctimas en la zona de almacenamiento

Así se vivió el incendio

Faitelson se lanza contra las peleas del Ring Royale 2026 pese al éxito: “Es peligroso”

El periodista deportivo cuestionó la calidad de la boxeo que se observa en el ring y evidenció su preocupación por la integridad de los participantes

Faitelson se lanza contra las

Fiscalía de Chihuahua investiga a agente estatal por accidente y presuntos disparos en Balleza

Las detonaciones habrían sido realizadas en una cantina

Fiscalía de Chihuahua investiga a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con arsenal, equipo táctico y

Con arsenal, equipo táctico y explosivos: así detuvieron a 20 sujetos tras un enfrentamiento en Nayarit

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Cámaras de seguridad captaron persecución donde fueron detenidos 4 robacoches en Pachuca, Hidalgo

Aseguran armas, documentos de cobro de cuotas a pipas de agua y a tres sujetos tras cateos en Michoacán

Cártel de Sinaloa y CJNG, los principales proveedores de fentanilo en la frontera con EEUU, alerta especialista en seguridad

ENTRETENIMIENTO

Exnovia de José Ángel Bichir

Exnovia de José Ángel Bichir reacciona a la caída del actor desde un tercer piso

Marcela Mistral protagoniza nuevo pleito con la mamá de Poncho de Nigris tras vencer a Karely Ruiz en Ring Royale 2026

Christian Nodal se deja ver con el rostro limpio tras eliminarse tatuajes con láser

Orquesta en vivo y un confesionario: así serán los conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes

Paloma Morphy y Los Retros: estos son los artistas mexicanos que estarán en el Lollapalooza 2026

DEPORTES

Selección Mexicana suma otra baja:

Selección Mexicana suma otra baja: Santiago Giménez no será convocado para el México vs Portugal en el Azteca

Estas son las playeras más memorables de México en los mundiales

Faitelson se lanza contra las peleas del Ring Royale 2026 pese al éxito: “Es peligroso”

La Tribuna de Hugol: así será la suite privada en el Estadio Ciudad de México para convivir con Hugo Sánchez antes del Mundial 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro estará en la Milano-San Remo 2026: cuándo y dónde ver su siguiente carrera