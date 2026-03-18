Pensión Mujeres Bienestar 2026 reanuda pagos a todas las beneficiarias: lista de quiénes no han cobrado el depósito de marzo de 3 mil 100 pesos

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que brinda apoyo económico a mujeres adultas que residen en el país.

Está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con la finalidad de que todas en ese rango puedan acceder al beneficio.

En la etapa anterior, las beneficiarias obtenían 3 mil pesos cada dos meses a través del Banco del Bienestar. Para 2026, el monto subió a 3 mil 100 pesos.

El programa comenzó atendiendo solamente a mujeres de 63 y 64 años. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum amplió el alcance para incluir a mujeres desde los 60 años.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

La Secretaría del Bienestar coordina la operación, el registro de beneficiarias, la entrega de apoyos y la supervisión de todos los procesos necesarios.

Suspensión de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de este mes de marzo 2026 fueron suspendidos el pasado lunes 16 de marzo debido a que se trató de un día feriado oficial por el Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

Aunque la conmemoración es el 21 de marzo, esta se recorre a inicios de semana. Por dicha razón, las dispersiones fueron canceladas el lunes 16 de marzo y ninguna beneficiaria recibió el pago de 3 mil 100 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Este martes 17 de marzo los depósitos fueron reanudados para todas los beneficiarias, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría del Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, indicó que el lunes 16 de marzo no habrá depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar. Foto: X/@A_MontielR.

Ante esto, algunas adultas mayores de 60 a 64 años y más inscritas en este programa social no han recibido la dispersión correspondiente de este mes de marzo, que es la segunda del bimestre de 2026.

Por ello, ya hay una lista de beneficiarias que faltan de recibir el pago de 3 mil 100 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Qué beneficiarias faltan de recibir el pago de 3 mil 100 pesos de la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las beneficiarias que faltan de recibir el pago de marzo de 3 mil 100 pesos de la Pensión Bienestar son las siguientes:

Los depósitos faltantes serán a estos beneficiarios:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| M | Martes | 17 |

| N, Ñ, O | Miércoles | 18 |

| P, Q | Jueves | 19 |

| R | Viernes | 20 |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Este martes 17 de marzo recibieron el depósito las beneficiarias cuya primera letra de su apellido paterno inicia con la letra M.

En consecuencia, los depósitos continuarán a lo largo de esta semana de marzo y finalizarán el jueves 26 de este mes, fecha en que todas las adultas mayores de 60 a 64 años o más incluidos en este programa social habrán recibido su pago.