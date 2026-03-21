México

Un Tal Fredo aclara que su boda no ha ocurrido; evento con Carlos Rivera fue un “Icebreaker”

El influencer festejó junto a su prometido e invitados un evento lleno de sorpresas previo a la ceremonia principal

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No era la boda: Un
No era la boda: Un Tal Fredo explica que celebración fue solo un evento previo. Foto: (Captura de pantalla)

El influencer Un Tal Fredo aclaró a sus seguidores que el evento en el que participó el cantante Carlos Rivera no correspondió a su boda, sino a una celebración previa conocida como “icebreaker” o rompehielos.

A través de una serie de historias en redes sociales, el creador de contenido —cuyo nombre real es Alfredo Cantú— explicó que este tipo de evento es común en bodas, especialmente aquellas consideradas como “destino”, ya que permite que los invitados convivan e interactúen antes de la ceremonia principal.

La aclaración surgió luego de que varios usuarios cuestionaran si la boda ya se había llevado a cabo, tras ver publicaciones en las que el influencer mostraba detalles de la organización y preparación. “¿Cómo? ¿Aún no es la boda?”, preguntó uno de sus seguidores, a lo que Fredo respondió: “No, jajaja. Estos días han sido de bienvenida a los invitados”.

El influencer ha compartido imágenes
El influencer ha compartido imágenes del festejo junto a su prometido, familiares y amigos. Foto: (Un Tal Fredo en IG)

El influencer detalló que el “icebreaker” tiene como objetivo integrar a los distintos grupos de amigos y familiares de la pareja para facilitar la convivencia durante el evento central. “En muchas bodas se hace una cenita, algo más sencillo; yo soy muy exagerado e hice muchas cosas”, comentó, dejando ver el estilo personalizado de la celebración.

El evento de bienvenida, realizado en Cuatro Ciénegas, destacó por su producción y por incluir un espectáculo con luces, presentaciones artísticas y la participación sorpresa de Carlos Rivera, quien ofreció un concierto privado para los invitados.

De acuerdo con lo compartido en redes sociales, la aparición del cantante fue uno de los momentos más emotivos del encuentro, ya que formó parte de una sorpresa organizada por el influencer para su pareja, Adrián Álvarez. En videos publicados, se observa a Rivera llegar al lugar, felicitar a los novios e interpretar algunos de sus éxitos frente a los asistentes.

La celebración forma parte de una serie de actividades que se desarrollan a lo largo de varios días y que han generado gran expectativa en redes sociales desde que el influencer anunció su compromiso en julio de 2025, durante un viaje a Italia.

El influencer aclaró los motivos
El influencer aclaró los motivos del evento. Foto: (Captura de pantalla)

Entre las actividades previas al enlace matrimonial se incluyeron cenas, eventos sociales y dinámicas al aire libre en escenarios naturales característicos de la región, como dunas de yeso y espacios acuáticos. Además, la lista de invitados estuvo conformada principalmente por creadores de contenido y figuras cercanas a la pareja, lo que ha contribuido a la viralización del evento.

El festejo también ha llamado la atención por su carácter exclusivo, con un número limitado de asistentes, código de vestimenta específico y restricciones en el uso de teléfonos celulares durante algunos momentos, con el fin de privilegiar la experiencia directa.

Con esta aclaración, Un Tal Fredo precisó que la boda aún no se ha celebrado y que el evento con Carlos Rivera fue únicamente una actividad previa dentro de una agenda más amplia. La celebración continúa generando conversación en redes sociales, consolidándose como uno de los eventos más comentados entre la comunidad digital en lo que va del año.

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