México

El chicharrón está lleno de proteína, pero no es recomendable para deportistas por esta razón

Pese a ser delicioso, no es la mejor opción para ganar masa muscular

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El chicharrón es un alimento muy popular en diversas culturas, especialmente en América Latina, donde suele formar parte de antojitos, guisos y botanas.

Se elabora principalmente a partir de la piel del cerdo, que se fríe hasta quedar crujiente. Su sabor intenso y su textura lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan un bocado lleno de carácter.

Además, destaca por su alto contenido de proteínas, lo que lo ha llevado a ganarse un espacio en dietas bajas en carbohidratos y en menús de personas que buscan incrementar su ingesta proteica.

Sin embargo, pese a su aporte de proteína, el chicharrón no es considerado un alimento ideal para quienes practican deporte de forma regular o buscan un estilo de vida saludable.

Su composición nutricional plantea ciertas desventajas, sobre todo cuando se compara con otras fuentes de proteína como carnes magras, legumbres o productos lácteos bajos en grasa.

Alto contenido de grasas saturadas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El chicharrón se caracteriza por su alto contenido de grasas, en especial grasas saturadas. Este tipo de grasa, consumida en exceso, puede favorecer el incremento del colesterol en la sangre y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Los deportistas requieren energía para sus rutinas, pero la fuente ideal son las grasas saludables, presentes en alimentos como los frutos secos, el aguacate o el pescado. El consumo frecuente de chicharrón puede contraponerse a los objetivos de una alimentación balanceada y afectar el rendimiento físico a largo plazo.

Dificultad para la digestión

Chicharrón en salsa roja servido
Chicharrón en salsa roja servido caliente, preparado con jitomate y chiles, un platillo tradicional de la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de grasa en el chicharrón también dificulta su digestión. Después de ingerir alimentos ricos en grasa, el cuerpo necesita más tiempo y esfuerzo para procesarlos, lo que puede generar sensación de pesadez o malestar estomacal.

Para quienes realizan ejercicio, este tipo de molestias puede interferir con el desempeño en entrenamientos o competencias. Además, la absorción de nutrientes se vuelve menos eficiente cuando el sistema digestivo está saturado por comidas copiosas y grasosas.

Alternativas más saludables para deportistas

. (Imagen Ilustrativa Infobae)
. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el chicharrón puede ofrecer proteínas, existen opciones más saludables para quienes buscan mejorar su rendimiento físico. Fuentes de proteína magra, como el pollo, el pescado o los huevos, aportan los nutrientes necesarios sin el exceso de grasa saturada.

También se pueden considerar alternativas vegetales, como la soya, las lentejas o los garbanzos, que ofrecen proteínas y fibra, además de un perfil de grasa más favorable. Elegir fuentes de proteína con bajo contenido graso ayuda a mantener el organismo en óptimas condiciones y a evitar complicaciones asociadas a una dieta rica en grasas saturadas.

Temas Relacionados

ChicharrónProteínaDeportistasGimnasioEjercicioMasa Muscularmexico-noticias

Más Noticias

Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

La nueva edición del reality musical reúne a figuras como Ernesto D’Alessio, Camila Fernández y Mayte Lascurain en equipos opuestos

Juego de Voces 2026: ellos

Procesan a maestro de inglés que grabó a una alumna debajo de su falda en colegio de CDMX: permanecerá en prisión

Enrique “N” fue captado por otra alumna cuando grababa a su compañera por debajo del uniforme

Procesan a maestro de inglés

Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

La actriz contó a Infobae México todo sobre la puesta en escena

Alejandra Vera habla de “IA:

Fuga de gas en Álvaro Obregón: autoridades confirman dos decesos en unidad habitacional

El reporte ciudadano por un fuerte olor alertó a servicios de auxilio, quienes constataron la presencia de gas y las defunciones

Fuga de gas en Álvaro

Rescatan a 29 perros que sufrieron maltrato extremo en Michoacán

Los animales se encontraron con evidente deterioro físico en la localidad de Sayuayo

Rescatan a 29 perros que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Éstas son las razones por

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar apelación de García Luna para disminuir su condena

Remolque con autos clásicos que regresaban de exhibición en Cancún es robado por hombres armados en Puebla, ya se recuperó

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Juego de Voces 2026: ellos

Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

Esposo de Ana Bárbara evade a la prensa ante preguntas sobre su supuesta infidelidad con la periodista Adri Toval

Esto cuesta el boleto más barato para las nuevas fechas de Hombres G en el Auditorio Nacional

Rayito Colombiano cancela presentaciones tras hospitalización de su líder: este es su estado de salud

DEPORTES

Santiago Giménez vuelve a jugar

Santiago Giménez vuelve a jugar con el AC Milan: así se vivió su regreso a las canchas

“Los que critican no podrían hacer nuestro trabajo”: Majo González y Miroslava Montemayor responden a sus haters

Fan sufre brutal caída desde balcón durante entrada de Mr. Iguana en Xalapa, Veracruz: video se vuelve viral

Así fue la actuación de Isaac del Toro en la Milán-San Remo 2026

Guillermo Ochoa celebra su convocatoria a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica