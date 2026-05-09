México

Adulto mayor muere tras caer a un barranco en el cerro del Obispado, Mazatlán

El hecho movilizó a los servicios de emergencia y autoridades, quienes realizan el rescate y la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente

Guardar
Google icon
El hecho movilizó a los servicios de emergencia y autoridades, quienes realizan el rescate y la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente
El hecho movilizó a los servicios de emergencia y autoridades, quienes realizan el rescate y la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la noche de ayer tras caer a un barranco del cerro del Obispado en Mazatlán, Sinaloa, y que provocó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con las autoridades, las efectivos de seguridad recibieron el reporte de una persona desaparecida en la zona alta del cerro, luego de que los familiares de la víctima alertaran sobre su ausencia en el transcurso de la tarde.

PUBLICIDAD

A raíz de los hechos, elementos de Protección Civil, junto con bomberos, iniciaron la búsqueda en el área señalada para dar con su paradero. Sin embargo, después de varias horas, logran ubicar el cuerpo en el fondo de un barranco en la calle Segunda Jabonerías, del fraccionamiento Los Pinos.

La víctima fue identificada como José Cruz, cuya edad y nombre completo confirmaron las autoridades en el lugar. Al parecer, según las autoridades, cayó desde una banqueta de su propio domicilio que da directamente hacia el barranco.

PUBLICIDAD

Al lugar también arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, bajo indicios y toma fotografías del entorno.

Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente del Ministerio Público de guardia intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Desde allí, se realizan los procedimientos legales y la identificación oficial de la víctima.

De acuerdo con testimonios, el hombre sube al cerro por motivos personales antes de la tragedia. Nadie presencia la caída, por lo que se desconocen las circunstancias exactas.

Hasta el momento, las causas exactas del percance se desconocen hasta el momento. Las autoridades no descartaron ninguna hipótesis sobre las circunstancias de la caída.

Hallan cuerpo en descomposición en la misma ciudad

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se registra un hecho similar en la semana, ya que un cadáver en avanzado estado de descomposición fue localizado en un parque infantil de la colonia Insurgentes, al norte de Mazatlán, el pasado 7 de abril.

El cuerpo apareció en un área recreativa sobre la avenida Río Grijalva, junto al estero del Infiernillo, una zona frecuentada por familias y deportistas. Una persona que paseó a su perro encontró el cadáver y notificó al número de emergencias 911.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo en el área colindante con el manglar. Los agentes resguardaron la zona mientras esperan la llegada de peritos y agentes investigadores.

Sin embargo, las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni confirman si el cuerpo presenta huellas de violencia. Esto debido al avanzado estado de descomposición, no se determina de inmediato la causa de muerte.

Temas Relacionados

adulto mayorSinaloaMazatláncuerpoaccidentemexico-seguridadmexico-narcomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina D y cómo incorporarlos a la dieta

Es esencial para fortalecer huesos, músculos y sistema inmunológico; especialistas recomiendan obtenerla mediante la alimentación y exposición moderada al sol

Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina D y cómo incorporarlos a la dieta

Nuevos medidores de luz de la CFE: quiénes deberán cambiarlos y cómo afectará al recibo

La modernización de los aparatos frenarán las prácticas de alteraciones o el robo de energía que afectan de manera directa el cobro del servicio

Nuevos medidores de luz de la CFE: quiénes deberán cambiarlos y cómo afectará al recibo

Ex técnico nipón y leyenda brasileña ve a Japón en cuartos de final del Mundial 2026: “Sigo confiando en esta selección”

Japón llega al Mundial de 2026 respaldado por resultados recientes como las victorias ante Brasil e Inglaterra

Ex técnico nipón y leyenda brasileña ve a Japón en cuartos de final del Mundial 2026: “Sigo confiando en esta selección”

Madres buscadoras en México: el rostro de la lucha ante la crisis de desapariciones forzadas en México

Luego de distintas recomendaciones internacionales, el país se encuentra en una oportunidad histórica para atender esta problemática, considera Amnistía Internacional

Madres buscadoras en México: el rostro de la lucha ante la crisis de desapariciones forzadas en México

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

La dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, aseguró que Baja California atraviesa una crisis de corrupción, presuntos desvíos de recursos y falta de gobernabilidad bajo administraciones de Morena

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”
MÁS NOTICIAS

NARCO

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

PAN acusa que Baja California es un “narcoestado gobernado por Morena”

Dos guardias de seguridad de una clínica en Iztapalapa fueron atacados a balazos tras amenazas de extorsión, uno murió

Marina asegura embarcación con bultos de cocaína frente a costas de Guerrero: hay dos extranjeros detenidos

Qué hay detrás del envío de cartas de El Chapo Guzmán en EEUU: el análisis de la psicóloga que lo perfiló en la cárcel

Complejo de tiempos compartidos ligado al CJNG en Nayarit opera bajo nuevas identidades, advierte OFAC

ENTRETENIMIENTO

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

María Elena Saldaña revela que padece enfermedad incurable: ¿Qué tiene ‘La Güereja’?

Selección de Futbol Femenil Mexicana consiente a las ARMY y lanza dinámica para ganar boletos VIP para concierto de BTS en CDMX

Randy Arozarena demuestra su afición por Peso Pluma y asiste a su concierto en Chicago

BTS sorprende en la Arena México: Jimin, Jin y Suga disfrutan función de lucha libre con Místico

Sheinbaum confirma regreso de BTS para esta nueva fecha

DEPORTES

Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo

Chicharito Hernández lanza dura critica a la Selección Mexicana y revela que quiere ver campeón del mundo a Cristiano Ronaldo

Ex técnico nipón y leyenda brasileña ve a Japón en cuartos de final del Mundial 2026: “Sigo confiando en esta selección”

México conquista cuatro medallas en el Panamericano de lucha olímpica femenil y asegura plazas para Lima 2027

Místico y Titán vencen a Bárbaro Cavernario y Ángel de Oro ante la visita de BTS en la Arena México

Tigres llega golpeado a la vuelta ante Chivas: tres jugadores se quedan fuera