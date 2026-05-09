Adulto mayor muere tras caer a un barranco en el cerro del Obispado, Mazatlán

El hecho movilizó a los servicios de emergencia y autoridades, quienes realizan el rescate y la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la noche de ayer tras caer a un barranco del cerro del Obispado en Mazatlán, Sinaloa, y que provocó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con las autoridades, las efectivos de seguridad recibieron el reporte de una persona desaparecida en la zona alta del cerro, luego de que los familiares de la víctima alertaran sobre su ausencia en el transcurso de la tarde.

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A raíz de los hechos, elementos de Protección Civil, junto con bomberos, iniciaron la búsqueda en el área señalada para dar con su paradero. Sin embargo, después de varias horas, logran ubicar el cuerpo en el fondo de un barranco en la calle Segunda Jabonerías, del fraccionamiento Los Pinos.

La víctima fue identificada como José Cruz, cuya edad y nombre completo confirmaron las autoridades en el lugar. Al parecer, según las autoridades, cayó desde una banqueta de su propio domicilio que da directamente hacia el barranco.

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Al lugar también arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes, bajo indicios y toma fotografías del entorno.

Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente del Ministerio Público de guardia intervino en el caso y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Desde allí, se realizan los procedimientos legales y la identificación oficial de la víctima.

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De acuerdo con testimonios, el hombre sube al cerro por motivos personales antes de la tragedia. Nadie presencia la caída, por lo que se desconocen las circunstancias exactas.

Hasta el momento, las causas exactas del percance se desconocen hasta el momento. Las autoridades no descartaron ninguna hipótesis sobre las circunstancias de la caída.

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Hallan cuerpo en descomposición en la misma ciudad

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se registra un hecho similar en la semana, ya que un cadáver en avanzado estado de descomposición fue localizado en un parque infantil de la colonia Insurgentes, al norte de Mazatlán, el pasado 7 de abril.

El cuerpo apareció en un área recreativa sobre la avenida Río Grijalva, junto al estero del Infiernillo, una zona frecuentada por familias y deportistas. Una persona que paseó a su perro encontró el cadáver y notificó al número de emergencias 911.

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Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo en el área colindante con el manglar. Los agentes resguardaron la zona mientras esperan la llegada de peritos y agentes investigadores.

Sin embargo, las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni confirman si el cuerpo presenta huellas de violencia. Esto debido al avanzado estado de descomposición, no se determina de inmediato la causa de muerte.

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