AAA y WWE invaden Monterrey: revelan fecha y precios para la Noche de los Grandes

Monterrey albergará el evento que busca consolidar la alianza global entre ambas compañías. (Ilustración: Jovani Pérez)

Monterrey volverá a convertirse en la capital de la lucha libre con la llegada de la Noche de los Grandes, el nuevo evento estelar de Lucha Libre AAA Worldwide que contará con el respaldo de WWE y que promete una función de nivel internacional en la Arena Monterrey.

El espectáculo se realizará el próximo sábado 30 de mayo de 2026 y representa un paso más en la alianza estratégica que ambas empresas han fortalecido durante el último año. La función sustituirá oficialmente a Triplemanía Regia y busca posicionarse como uno de los eventos más importantes de la lucha libre mexicana.

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La expectativa entre los aficionados es alta, especialmente después del impacto mediático generado por WrestleMania 42 y por la posibilidad de ver talento de WWE en territorio mexicano. La producción del evento apunta a tener el formato y la presentación de un Premium Live Event.

La alianza entre ambas empresas sigue creciendo y apunta a uno de los shows más importantes del año.

Uno de los combates que más ha llamado la atención es el enfrentamiento de Máscara contra Máscara entre El Grande Americano y “The Original” El Grande Americano, rivalidad que ha escalado durante meses tras constantes confrontaciones y ataques en televisión.

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Además, el Campeonato Latinoamericano de AAA también estará en juego. El Hijo de Dr. Wagner Jr. expondrá el cinturón frente a El Hijo del Vikingo, quien buscará recuperar protagonismo en uno de los escenarios más importantes del año.

La alianza entre AAA y WWE también abrió la puerta a posibles apariciones sorpresa. Entre los nombres que más suenan destacan Dominik Mysterio, Rey Fénix y Penta Zero Miedo, este último con altas probabilidades de regresar a Monterrey ahora como parte de WWE.

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La respuesta de los aficionados ha sido inmediata y los boletos están cerca de agotarse a pocas semanas del evento. Los accesos más económicos tienen un costo de 502 pesos, mientras que los paquetes premium superan los 12 mil pesos e incluyen experiencias especiales con luchadores.

La Noche de los Grandes reúne a AAA y WWE por primera vez en la Arena Monterrey, marcando un hito en la lucha libre mexicana. (X/ @luchalibreaaa)

El paquete más exclusivo será el Access 360, con valor de 12 mil 310 pesos, que permitirá convivencias, dinámicas y sesiones de preguntas y respuestas con figuras del evento.

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Entre las localidades más destacadas también aparecen RingSide en 6 mil 210 pesos, Platino en 5 mil 600, Cancha en 4 mil 380 y Preferente en 942 pesos. Las entradas continúan disponibles a través de SuperBoletos, aunque sujetas a disponibilidad.

La Noche de los Grandes apunta a convertirse en uno de los eventos más importantes de la nueva etapa global que vive la lucha libre mexicana con la unión entre AAA y WWE.

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