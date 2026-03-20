Pese a renuencia del PT y el PVEM, Monreal confía en respaldo del Plan B de Claudia Sheinbaum

Ricardo Monreal instó a mantener los acuerdos de la alianza anunciados previamente. (Foto: Cámara de Diputados)

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó este 19 de marzo su confianza en que los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respalden el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El debate sobre la revocación de mandato y la posibilidad de que la titular del Ejecutivo participe en la campaña genera posturas encontradas entre los aliados de la coalición, aunque Monreal sostuvo que la unidad mostrada públicamente se mantendrá en la votación en el Senado.

Monreal ve unidad en la coalición pese a diferencias

En declaraciones a medios, Monreal Ávila destacó su optimismo respecto al respaldo de los partidos aliados durante la votación del Plan B en el Senado. Señaló que tanto el PT como el PVEM manifestaron su apoyo durante el acto público del pasado domingo, 15 de marzo, al que asistieron tanto él como el coordinador de la mayoría en San Lázaro, y ambos firmaron como testigos de dicho compromiso.

“Tengo confianza en que la expresión pública de los tres partidos se sostenga en el momento de la votación en el Senado de la República. Los tres hicieron fe de que estarían juntos. Yo estuve como testigo”, afirmó.

Reginaldo Sandoval afirma que hay dos puntos de desacuerdo en el Plan B, por parte del Partido del Trabajo. (Crédito: Cámara de Diputados)

Sin embargo, el legislador reconoció que la última decisión recae en cada uno de los senadores, quienes pueden ejercer su voto conforme a su conciencia. Destacó que el Grupo Parlamentario de Morena respaldará la iniciativa, aunque el debate sigue abierto y el documento aún se encuentra en discusión en el Senado como cámara de origen.

PT advierte riesgos en la reforma y plantea reservas

Por parte del PT, el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, expuso que la propuesta para modificar la revocación de mandato implica dos riesgos principales:

Posible inestabilidad política , ya que permitiría que la presidencia de la República se vea sometida a campañas de revocación desde el inicio del mandato.

Desventaja por identificación partidista, pues la figura presidencial podría asociarse a un partido, generando condiciones de inequidad.

Sandoval explicó que el análisis de la reforma continúa en el grupo parlamentario del PT en el Senado y que la decisión final depende de ese órgano. El diputado consideró que la redacción de la iniciativa podría mejorar en aspectos como paridad e inclusión, y apuntó que la fecha de la revocación, si queda para 2027, no genera inconvenientes mientras no coincida con la elección presidencial.

El tema del presupuesto de los Congresos locales también fue puesto sobre la mesa por el PT. Sandoval subrayó la diferencia entre el costo anual de un diputado en Colima (5 millones de pesos) y en Baja California (39 millones de pesos), pese a que ambas entidades cuentan con el mismo número de legisladores.

La presidenta presentó parte del Plan B de la reforma electoral. (Foto: Presidencia)

Además, cuestionó la propuesta sobre el número de regidores y advirtió que la actual iniciativa podría dificultar la paridad y la proporcionalidad.

PVEM reitera respaldo a Sheinbaum

El coordinador de los diputados del PVEM, Carlos Puente Salas, confirmó el respaldo total de su bancada al Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, incluidos los cambios sobre la revocación de mandato.

Puente afirmó que su partido ha acompañado a la presidenta en 45 iniciativas presentadas durante la actual administración y descartó temores sobre el ejercicio de revocación, al considerarlo una herramienta democrática.

“Hemos definido que vamos a acompañar a la presidenta en este ‘Plan B’, el que ella pueda tener la posibilidad de presentarse a la contienda y defender. Yo creo que eso es algo que sucede en todo el mundo, no nos debe extrañar”, sostuvo el legislador.