Estas son las empresas fachada que EEUU vinculó con Mónica del Rosario, hija de El Mayo Zambada

El señalamiento como presunta participe de una red de empresas fachada fue hecho por autoridades de EEUU. Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU

La detención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, durante un operativo realizado este 19 de marzo de 2026 en la sindicatura de El Salado y zonas aledañas, puso nuevamente en el centro del debate público la relación de la familia sinaloense con estructuras financieras vinculadas al narcotráfico.

Autoridades mexicanas confirmaron que, tras revisar su situación legal, no existían cargos ni órdenes de aprehensión contra la detenida, sin embargo, desde el año 2007 Estados Unidos la vinculó con una red de empresas fachada con operaciones en México que servirían para lavar el dinero de “El Mayo”, secuestrado y entregado el 25 de julio de 2025 a autoridades estadounidenses por Joaquín “El Güero” Guzmán.

Según investigaciones realizadas por Infobae México, de las 6 empresas vinculadas con los Zambada en 2007, 3 continúan con sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).

La designación de la OFAC en 2007

En mayo de 2007, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que Mónica del Rosario Zambada Niebla, su madre Rosario Niebla Cardoza y sus hermanas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta Zambada Niebla formaban parte de un grupo de personas y empresas mexicanas vinculadas a la red financiera de Ismael Zambada García.

El comunicado oficial afirmó que la designación de las mujeres y las empresas exponía aún más la red de empresas fachada y socios financieros que “El Mayo” utilizaba para ocultar y lavar el dinero del narcotráfico.

5De las 6 empresas sancionadas, estas 5 serían las principales según EEUU. Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU

La OFAC identificó en aquel entonces a 6 empresas mexicanas como parte de la estructura financiera de Ismael Zambada García.

Estas compañías, con sede principal en Sinaloa, fueron:

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA de CV, también identificada como Lechera Santa Mónica

Establo Puerto Rico SA de CV.

Jamaro Constructores SA de CV.

Multiservicios Jeviz SA de CV.

Estancia Infantil Niño Feliz SC.

Rosario Niebla Cardoza A. en P.

De las 6 empresas vinculadas, únicamente Jamaro Constructores SA de CV, Establo Puerto Rico SA de CV y Rosario Niebla Cardoza A. en P continúan en la lista de empresas bloqueadas por la OFAC.

Por otra parte, en el caso especifico de la Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA de CV, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la destacó, afirmando que se trataba de una gran empresa ganadera y láctea que en el 2007 presentaba operaciones en 4 estados mexicanos.

Además, la compañía que lleva por nombre Rosario Niebla Cardoza A. en P, se trata de una gasolinera.

Establo Puerto Rico SA de CV sería una entidad con actividades ganaderas. Reportes periodísticos indican que en el 2024 el negocio recuperó algunas de sus cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, estas empresas sirvieron como instrumentos principales para canalizar recursos ilícitos y facilitar operaciones de lavado de dinero, bajo el control o la administración de miembros de la familia Zambada.

La lechera vinculada a la familia Zambada

Según reportes periodísticos, la lechera Santa Mónica continúa en operación. Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU

Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán SA de CV, conocida comercialmente como Lechera Santa Mónica o Santa Mónica Dairy, fue una de las empresas con mayor visibilidad vinculadas a la familia Zambada.

La marca de leche pasteurizada Santa Mónica ganó amplia presencia en Sinaloa durante finales de la década de los noventa y los primeros años de los 2000.

Según reportes previos de este medio, su planta principal se ubicaba en la colonia El Alto Bachigualato, en Culiacán, con operaciones también en Los Mochis y Ahome, además de tener direcciones en Sonora, Nayarit y Baja California Sur.

En redes sociales, diversos usuarios han compartido imágenes de los productos de la marca exhibida en tiendas, además, en 2024 reportes de medios como Pie de Nota señalaron que aún se vende la leche de la marca vinculada con El Mayo y sus hijas.