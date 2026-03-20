Dulces de leche y coco: sabor tradicional con menos azúcar y bajos en calorías

Un bocado de infancia, pero ahora más ligero: los dulces de leche y coco son ese postre que evoca tardes familiares y ferias tradicionales en el Estado de México.
Esta versión ajusta el azúcar y la leche para que puedas disfrutarlo sin culpa, manteniendo el sabor auténtico de siempre.
En celebraciones religiosas como la Semana Santa, estos dulces forman parte del repertorio típico y se disfrutan en reuniones grandes. Su textura suave y el toque de canela los hacen ideales para acompañar un café o como un detalle especial para regalar.
Receta de dulces de leche y coco con menos azúcar
Los dulces de leche y coco combinan leche hervida con canela y azúcar, que se reduce hasta espesar. Se integra coco rallado para lograr una mezcla aromática, moldeada en pequeñas porciones sobre papel encerado. Aquí, reducimos la cantidad de azúcar y sugerimos leche descremada.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 2 litros de leche descremada
- 350 g de azúcar granulada
- 1 coco rallado fresco
- 1 raja de canela
Cómo hacer dulces de leche y coco con menos azúcar, paso a paso
- Hierve la leche con la raja de canela y el azúcar en una olla grande, moviendo constantemente.
- Cuando la mezcla comience a espesar y cambie de color, retira la canela.
- Sigue cocinando a fuego medio-bajo hasta que puedas ver el fondo del cazo al mover la mezcla.
- Agrega el coco rallado y mezcla perfectamente.
- Coloca cucharadas de la mezcla sobre cuadros de papel encerado de 10 cm.
- Deja enfriar por completo antes de retirar el papel. Consejo técnico clave: Usa fuego bajo y mueve sin parar para evitar que la leche se pegue.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 15 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Proteína: 3 g
- Grasas: 3 g (principalmente del coco)
- Carbohidratos: 18 g
- Fibra: 1,5 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En recipiente hermético y refrigeración, dura hasta 7 días.