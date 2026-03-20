México

Dulces de leche y coco: sabor tradicional con menos azúcar y bajos en calorías

Ideales para quienes desean cuidar su alimentación sin renunciar a los sabores de casa

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Un bocado de infancia, pero ahora más ligero: los dulces de leche y coco son ese postre que evoca tardes familiares y ferias tradicionales en el Estado de México.

Esta versión ajusta el azúcar y la leche para que puedas disfrutarlo sin culpa, manteniendo el sabor auténtico de siempre.

En celebraciones religiosas como la Semana Santa, estos dulces forman parte del repertorio típico y se disfrutan en reuniones grandes. Su textura suave y el toque de canela los hacen ideales para acompañar un café o como un detalle especial para regalar.

Receta de dulces de leche y coco con menos azúcar

Los dulces de leche y coco combinan leche hervida con canela y azúcar, que se reduce hasta espesar. Se integra coco rallado para lograr una mezcla aromática, moldeada en pequeñas porciones sobre papel encerado. Aquí, reducimos la cantidad de azúcar y sugerimos leche descremada.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  1. 2 litros de leche descremada
  2. 350 g de azúcar granulada
  3. 1 coco rallado fresco
  4. 1 raja de canela

Cómo hacer dulces de leche y coco con menos azúcar, paso a paso

  1. Hierve la leche con la raja de canela y el azúcar en una olla grande, moviendo constantemente.
  2. Cuando la mezcla comience a espesar y cambie de color, retira la canela.
  3. Sigue cocinando a fuego medio-bajo hasta que puedas ver el fondo del cazo al mover la mezcla.
  4. Agrega el coco rallado y mezcla perfectamente.
  5. Coloca cucharadas de la mezcla sobre cuadros de papel encerado de 10 cm.
  6. Deja enfriar por completo antes de retirar el papelConsejo técnico clave: Usa fuego bajo y mueve sin parar para evitar que la leche se pegue.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 15 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Proteína: 3 g
  • Grasas: 3 g (principalmente del coco)
  • Carbohidratos: 18 g
  • Fibra: 1,5 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético y refrigeración, dura hasta 7 días.

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