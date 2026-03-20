Dulces de leche y coco: sabor tradicional con menos azúcar y bajos en calorías

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Un bocado de infancia, pero ahora más ligero: los dulces de leche y coco son ese postre que evoca tardes familiares y ferias tradicionales en el Estado de México.

Esta versión ajusta el azúcar y la leche para que puedas disfrutarlo sin culpa, manteniendo el sabor auténtico de siempre.

En celebraciones religiosas como la Semana Santa, estos dulces forman parte del repertorio típico y se disfrutan en reuniones grandes. Su textura suave y el toque de canela los hacen ideales para acompañar un café o como un detalle especial para regalar.

Receta de dulces de leche y coco con menos azúcar

Los dulces de leche y coco combinan leche hervida con canela y azúcar, que se reduce hasta espesar. Se integra coco rallado para lograr una mezcla aromática, moldeada en pequeñas porciones sobre papel encerado. Aquí, reducimos la cantidad de azúcar y sugerimos leche descremada.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 15 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

2 litros de leche descremada 350 g de azúcar granulada 1 coco rallado fresco 1 raja de canela

Cómo hacer dulces de leche y coco con menos azúcar, paso a paso

Hierve la leche con la raja de canela y el azúcar en una olla grande, moviendo constantemente. Cuando la mezcla comience a espesar y cambie de color, retira la canela. Sigue cocinando a fuego medio-bajo hasta que puedas ver el fondo del cazo al mover la mezcla. Agrega el coco rallado y mezcla perfectamente. Coloca cucharadas de la mezcla sobre cuadros de papel encerado de 10 cm. Deja enfriar por completo antes de retirar el papel. Consejo técnico clave: Usa fuego bajo y mueve sin parar para evitar que la leche se pegue.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 15 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Proteína: 3 g

Grasas: 3 g (principalmente del coco)

Carbohidratos: 18 g

Fibra: 1,5 g Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético y refrigeración, dura hasta 7 días.