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Sheinbaum se reúne en Cancún con Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania: así lo recibió

La mandataria recibió a Frank-Walter Steinmeier en el Museo Maya previó a la Convención Bancaria de la ABM

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Sheinbaum recibió al presidente de
Sheinbaum recibió al presidente de Alemania en el Museo Maya de Cancún. | X Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún, Quintana Roo, como parte de una visita oficial del mandatario alemán.

Sheinbaum Pardo recibió a Steinmeier en la puerta del Museo Maya de Cancún, alrededor de las 12:00 horas, acompañada de integrantes de su gabinete federal y funcionarios alemanes.

Ambos mandatarios encabezaron una breve ceremonia, en la cual se entonaron los himnos nacionales de México y Alemania, para posteriormente tomar la fotografía oficial del encuentro y caminar juntos hacia el interior del museo.

Esta es la segunda ocasión en que Steinmeier visita México. Esta vez viajó acompañado de una comitiva de funcionarios y una delegación de empresarios alemanes.

Se prevé que después de la reunión, la presidenta Sheinbaum asista a la 89 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), que se realiza en el Hotel AVA Resort Cancún.

Tras su reunión, la mandataria publicó en redes sociales imágenes del momento en que recibió al mandatario, con el mensaje: “Recibimos en Cancún al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier”, sin dar mayores detalles.

¿De qué hablarán Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier?

En su conferencia mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó s que en la reunión con su homólogo alemán preve dialogar sobre temas como la cooperación comercial, inversión, educación y cultura.

Esto en el contexto de la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, el tratado que regirá las relaciones bilaterales para las próximas décadas.

¿Quiénes asistieron a la reunión?

Sheinbaum estuvo acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva, y el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Mientras que al presidente alemán lo acompañaron la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Silbermann; la portavoz del Presidente Federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del Presidente Federal, Daniela Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del Presidente Federal, Christian Hannemann.

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